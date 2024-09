Keskuspankki käy hyökkäysasemiin – taantuman synkkenevä varjo pakotti Fedin yllätyssiirtoon

USA:n keskuspankki Fed ei halua tuottaa pettymystä markkinoille.

Etukäteen markkinoiden odotukset USA:n keskuspankki Fedin keskiviikon korkokokousta kohtaan olivat ristiriitaiset. Osa odotti maltillista 25 korkopisteen ohjauskoron laskua, osa jyrkempää 50 pisteen laskua. Siten kumpi tahansa päätös olisi markkinoille yllätys.

Jälkimmäinen vaihtoehto toteutui.

Yhdysvaltain keskuspankki laski keskiviikkona korkoja puoli prosenttiyksikköä eli 50 korkopistettä ja kertoi suunnittelevansa kahta lisäleikkausta tänä vuonna sekää neljää lisää vuonna 2025. Siten Fed laski ohjauskoron uudelle 4,75-5,0 prosentin vaihteluvälille.

Kyseessä on Fedin ensimmäinen rahapolitiikan kevennys sitten vuoden 2020 ja sen aggressiivisimman inflaationtorjuntakampanjan päättyminen sitten 1980-luvun. USA:n ohjauskorot oli aiemmin pidetty vuoden korkeammalla tasolla heinäkuusta 2023 lähtien kuin kertaakaan 23 vuoteen.

Päätös ei ollut läheskään yksimielinen, vaan se syntyi hajaäänestyksessä Fedin kaksipäiväisen poliittisen kokouksen päätteeksi.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell myönsi toimittajien kanssa pitämässään lehdistötilaisuudessa eriävän mielipiteen tämänpäiväisestä päätöksestä, mutta sanoi myös, että leikkaus sai laajaa tukea ja että päättäjien kesken oli paljon yhteistä pohjaa.

Keskuspankilla on varaa koronlaskuun, koska Yhdysvaltojen inflaatio on maltillistunut. Lisäksi työmarkkinoiden hyvä vire on hiipunut. Kesäkuussa maassa syntyi 118 000 uutta työpaikkaa, heinäkuussa 89 000 ja elokuussa 142 000. Kaikki nämä työpaikat jäivät alle keskimääräisen 202 000 työpaikan kuukausittaisen lisäyksen 12 edellisen kuukauden aikana.

Powell sanoi, että työmarkkinoita ”kannattaa seurata tarkasti”, mutta ne ovat ”vakaassa kunnossa” ja ”haluamme pitää ne siinä”.

Sokka irti! Fed päätti aloittaa koronlaskusyklin isolla kanuunalla ja laski ohjauskorkoa 0,5 %-yksiköllä 4,75-5,00 %:n vaihteluväliin. Retoriikka viitoittaa etupainotteiseen koronlaskusykliin. Kokousanti tiivistettynä ketjussa 1/🧵#Fed #sijoittaminen pic.twitter.com/Iy3ZC9Ofrc — Jari Hännikäinen (@JariHnnikinen1) September 18, 2024

OP-ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen arvioi viestipalvelu X:ssä, että näin isolla koronlaskulla aloittaminen oli hieman yllättävää, koska keskuspankit tekevät lähtökohtaisesti maltillisia liikkeitä.

”Herää kysymys, että oliko lasku i) ns. ennaltaehkäisevä työmarkkinoiden lisäpehmenemisen estämiseksi (”varotoimi”) vai ii) paniikki talouskuvan heikkenemisestä vai iii) seurausta siitä, että linja todella kiristävä ja koroissa paljon laskuvaraa”, Hännikäinen pohtii.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi, että Fed ei edelleenkään halua tuottaa pettymystä markkinoille, ja kun suuremman koronlaskun hinnoittelu alkoi kiihtyä viime viikon lopulla, myös paine toimittaa suurempi lasku kasvoi. Lisää koronlaskuja on tulossa.