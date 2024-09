Asiakkaiden vaikeudet heijastuvat rumasti Keslan näkymiin

Kesla julkisti tulosvaroituksen. Jo toisen vuosineljänneksen tulosraportti oli osoitus yhtiön tämän hetken kysyntävaikeuksista.

Teknologiayhtiö Kesla antoi torstaina tulosvaroituksen, jossa se laskee liikevaihdon ja tuloksen näkymiään kuluvalle vuodelle.

Uudessa ohjeistuksessaan Kesla arvioi vuoden 2024 liikevaihdon laskevan selvästi ja liiketuloksen laskevan hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Aiemmin yhtiö oli arvioinut vuoden 2024 liikevaihdon laskevan ja liiketuloksen pysyvän samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiön mukaan maailmanmarkkinan epävarmuus ja investointien alhainen taso on jatkunut. Lisäksi jakelijat pyrkivät vähentämään varastotasojaan loppuvuotta kohden. Näiden tekijöiden tuloksena Keslan kesäkauden jälkeinen tilauskertymä on ollut ja tulee olemaan alhaisempi kuin yhtiön aikaisemmin ennustama.

Kesla jatkaa edelleen strategiansa toteuttamista eikä pitkän aikavälin tavoitteita ole muutettu. Strategiamme mukaisesti vuonna 2024 keskitymme uudistumaan rohkeasti, luomaan pohjaa kannattavalle kasvulle ja onnistumaan yhdessä asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja henkilöstön kanssa.

Nyt julkistettu tulosvaroitus ei ole yllätys.

Toisella vuosineljänneksellä Keslan liikevaihto laski hieman alle 13 prosentti vertailukaudesta 12,9 miljoonaan euroon. Vuoden toisen kvartaalin aikana saatujen tilausten arvo laski 30 prosenttia. Kesäkuun lopussa yhtiön tilauskanta oli vertailukauteen nähden 63 prosenttia alemmalla tasolla eli 10,7 miljoonassa eurossa.

Liiketulos sen sijaan heikkeni selvästi – viime vuoden 1,0 miljoonasta eurosta 0,3 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtaja Pasi Nieminen kertoi tulosraportin yhteydessä, että odotusten mukaisesti Keslan kysyntä oli alkuvuonna heikkoa.

Niemisen mukaan laskeneen liikevaihdon taustalla olivat geopoliittisesta tilanteesta johtunut yleinen maailmanmarkkinoiden epävarmuus ja korkealla pysynyt korkotaso, jotka hidastivat yhä asiakkaiden investointipäätösten tekemistä.

”Keslan tuotteiden ja palveluiden loppuasiakkaat ovat suurelta osin pienyrittäjävetoisia ja vahvasti riippuvaisia rahoituksen saamisesta ja sen hinnasta”, Nieminen toteaa.

Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa vuonna 2023. Viennin osuus liikevaihdosta oli 59 prosenttia. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 260 henkilöä.