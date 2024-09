Kiinan taloustilanne – Kiinteistösektorin ongelmat myös paikallishallintojen riesana

Kiinan makrodata oli odotuksia heikompaa kesän aikana.

Kiinan talouden suunnan ennustaminen on osoittautunut viime aikoina vaikeaksi, johtuen makrotalouden tilastojen ristiriitaisuuksista ja eri sektorien erilaisista kehityskuluista. Kiinan kiinteistökriisi on vaikuttanut merkittävästi sekä valtion että paikallishallintojen tuloihin, kun taas sähköautojen valmistajat raportoivat ennätyksellisistä myyntiluvuista. Näiden eriävien kehityskulkujen yhteisvaikutus heijastaa Kiinan talouden nykytilannetta ja sen kohtaamia haasteita.

Kiinan talouden elpymisen epävarmuus on näkynyt Kiinan osakemarkkinoilla. Vaikka esimerkiksi Hong Kongin Hang Seng -indeksi on kallistunut viisi prosenttia vuoden alusta, on sen pistelukema edelleen 34 prosenttia matalampi kuin viisi vuotta sitten. Talouskasvun hidastumisen lisäksi Kiinan osakemarkkina on hinnoitellut kasvavaa poliittista riskiä tilanteessa, jossa kaupparajoitusten todennäköisyys on kasvanut Kiinan ja Taiwanin välien kiristyttyä.

Caixin Media Co. & S&P Globalin julkaiseman HSBC:n teollisuuden ostopäällikköindeksin mukaan Kiinan teollisuustuotannon aktiviteetti kasvoi elokuussa, kun indeksi nousi arvoon 50,4 heinäkuun luvusta 49,8. Yli 50 pisteen lukema indikoi teollisuuden kasvavaa aktiviteettia.

Toisaalta Kiinan virallinen teollisuuden ostopäällikköindeksi laski elokuussa lukemaan 49,1, indikoiden talouskasvun hidastumista. Virallinen teollisuuden ostopäällikköindeksin arvo on ollut neljä peräkkäistä kuukautta (touko-elokuu) alle 50. Elokuu oli kuukausista heikoin. Virallinen ostopäällikköindeksi keskittyy HSBC:n indeksiä enemmän valtion omistamiin yrityksiin. HSBC:n ostopäällikköindeksi mittaa paremmin pienten sekä toisaalta vientiä harjoittavien yritysten tilannetta.

Caixinin ostopäällikköindeksi osoittaa, että tuotanto on pienten ja vientiyritysten kohdalla vahvistunut viime kuukausina. Niiden tilauskanta kasvoi elokuussa, vaikkakin vientiin liittyvät tilaukset laskivat ensimmäistä kertaa kahdeksaan kuukauteen. Yritykset ovat varovaisia tulevaisuuden suhteen, sillä samat talouden haasteet jarruttavat yritysten liiketoiminnan kasvua. Kiinan talouskasvun heikentymisen trendi on tasoittunut, mutta makrodata on silti ollut sekä teollisuuden, yksityisen kulutuksen että investointien osalta odotettua heikompaa.

Kiinan kiinteistökriisi vaikuttaa paikallishallintojen taloustilanteeseen

Kiinan kiinteistöalan ongelmat ovat iskeneet paikallishallintoihin, joiden merkittävä tulonlähde, maanmyynti, on romahtanut. Se on pakottanut alueellisia hallintoja etsimään vaihtoehtoisia tulonlähteitä. Kehitys on huolestuttava merkki Kiinan jo ennestään vaikeuksissa olevalle taloudelle.

Vuoden 2024 ensimmäisten seitsemän kuukauden aikana Kiinan verotulot laskivat 5,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Paikallishallintojen tulot maanmyynnistä vähenivät yli 20 prosenttia. Toisaalta muualta kuin veroista kerätyt tulot, kuten valtion omistamien omaisuuserien myynnin, sakkojen ja takavarikoidun omaisuuden tuotot, nousivat 12 prosenttia kyseisellä ajanjaksolla.

Muiden kuin verotulojen kasvu tuo helpotusta paikallishallinnoille, mutta ne eivät todennäköisesti ole kestävä ratkaisu tulopohjan kannalta. Suurin osa kyseisistä tuloista on tullut paikallishallintojen omaisuuserien myymisestä ja vuokraamisesta, kuten käyttämättömistä rakennuksista, pysäköintialueista ja mineraalivarannoista. Strategia on onnistunut erityisesti varakkailla alueilla, kuten Jiangsun maakunnassa.

Kiinan hallinnon tukitoimet kohdistuvat tietyille toimialoille

Kiinteistösektorin ongelmia yritetään kompensoida tiettyjen toimialojen, kuten autoalan tuilla. Kiinan sähköautojen valmistajat raportoivat vahvasta myynnistä elokuussa. Se johtui erityisesti Pekingin laajentuneesta autovaihto-ohjelmasta ja autokauppiaiden valmistautumisesta syys-lokakuun myyntihuippuun.

Kiinan hallitus kaksinkertaisti heinäkuussa tuet vanhojen henkilöautojen vaihdosta, mikä kasvatti sähkö- ja hybridiautojen myyntiä niin, että ne ylittivät perinteisten autojen myynnin ensimmäistä kertaa.

Esimerkiksi BYD myi elokuussa 373 083 ajoneuvoa, mikä oli 36 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Li Auton toimitukset nousivat 38 prosenttia vuodessa, ja Zhejiang Leapmotor Technology teki uuden kuukausittaisen ennätyksen 30 305 toimitetulla kulkuneuvolla.

Sähköautoyhtiöiden vahvat myyntiluvut eivät kuitenkaan tulleet osakemarkkinoille yllätyksenä. Itse asiassa sähköautovalmistajien osakekurssit laskivat maanantaina muun markkinan mukana.