Kojamo on ostolappu – mikäli tekniseen analyysiin on uskominen

Kojamon osakekurssin ja RSI-indeksin kehitys kolmen vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Tekniseen analyysiin keskittyvä Investtech antaa sijoittajakirjeessään ostosuosituksen Suomen suurimmalle asuntosijoitusyhtiö Kojamolle.

”Osakkeen kurssi on läpäissyt laskutrendin vastuslinjan. Tämä indikoi hidastuvaa laskunopeutta tulevaisuudessa”, Investtech toteaa.

Tuki- ja vastustasot ovat teknisen analyysin peruskäsitteitä. Tukitasoksi kutsutaan hintaa, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tällöin tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea, jolloin hinnan ei uskota helposti alittavan tukitasoa. Ajatuksena siis on, että osakkeen hinnan halventuessa ja lähestyessä tukitasoa ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta kuin myyjät myydä sitä.

Vastustasossa tilanne on toisinpäin. Se on puolestaan hinta, jossa osakkeen tarjonta on kysyntää vahvempi, jolloin vastustaso pyrkii estämään osakkeen kurssinousua tason yli.

Onko osake nousutrendillä?

Kojamon osakekurssi on rikkonut suorakulmiokuvion katon 10,29 euron kohdalla. Investtechin mukaan pysyvä läpäisy antaa viitteitä noususta ainakin 11,81 euroon asti. Osake on rikkoutunut ylös vastustason läpi noin 10,3 euron kohdalla.

”Näin ollen on signalisoitu edelleen tapahtuvaa nousua ja jos reaktioita takaisinpäin tapahtuu, on tukitaso nyt 10,3 euroa”, Investtech toteaa.

Kojamon RSI on Investtechin mukaan yliostettu.

”Osakkeen kurssi saattaa nousta lisää, ja odotamme RSI:n laskevan ennen kuin tämä voidaan tulkita myyntisignaaliksi. RSI-käyrä näyttää nousevaa trendiä, mikä voi olla aikainen signaali nousevan trendin alkamisesta.”

RSI eli suhteellinen voimaindeksi on yksi käytetyimmistä teknisen analyysin välineistä. Se mittaa osakkeen kurssinousun ja -laskun suhteellista, keskinäistä voimaa. RSI-indeksi heilahtelee nollan ja sadan pisteen välillä.

RSI-indeksiä käytetään ostojen ja myyntien ajoittamiseen silloin, kun osake on kaupankäyntivälissä, sen sijaan markkinassa, jossa on vahva nousu- tai laskutrendi niiden käyttöä ei suositella. Indeksi pyrkii löytämään osakkeet, jotka ovat joko ylimyyty tai yliostettu.

Investtech pitää Kojamon osaketta kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä.

Kojamon haasteena asuntojen ylitarjonta

Kojamo laski heinäkuun puolessa välissä vuoden 2024 näkymiään liikevaihdosta ja kassavirrasta ennen käyttöpääoman muutosta.

Kojamo arvioi nyt konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2024 edellisestä vuodesta 2–4 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta vuonna 2024 olevan 142-152 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 413 miljoonaa euroa ja kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta 167 miljoonaa euroa.

Aiemmin ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä Kojamo oli arvioinut liikevaihdon kasvavan vuonna 2024 edellisestä vuodesta 4–7 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi tuolloin konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta olevan 152–164 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja.

Yhtiön mukaan markkinoilla on yhä runsaasti tarjontaa, ja kilpailutilanne on kova. Ylitarjontatilanteen korjaantuminen on viivästynyt erityisesti siksi, että aiemmin aloitettujen hankkeiden valmistuminen on painottunut kuluvan vuoden ensimmäiselle puoliskolle, ja omistusasuntokohteiden myymättömiä uudisasuntoja on siirretty vuokramarkkinaan.

Väestönkasvu on jatkunut Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla sisäisen muuttoliikkeen ja maahanmuuton ansiosta, ja uusien asuntoaloitusten määrä on pysynyt poikkeuksellisen alhaisena, joka näkyy 2025 ja 2026 vähäisenä valmistuvien markkinaehtoisten asuntojen määränä. Näiden tekijöiden edelleen odotetaan tasapainottavan vuokra-asuntojen kysyntää ja tarjontaa sekä johtavan vuokra-asuntotarjonnan supistumiseen markkinassa.

Markkinatilanne vaikuttaa Kojamon liikevaihdon kasvuun ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta. Lisäksi tähän mittariin vaikuttaa alkuvuoden kylmä sää sekä syyskuussa voimaan tuleva arvonlisäveron korotus.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Kaikki sijoittajat eivät pidä teknistä analyysiä toimivana sijoitusstrategiana, vaan epäilevät sen kykyä ennustaa tuottoja. Tekninen analyysi voi myös johtaa kriitikoiden mukaan liialliseen kaupankäyntiin, mikä syö tuottoa.