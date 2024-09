Yritysten konkurssiriskit laskeneet selvästi, kirkkain suunta valmistavassa teollisuudessa

Konkurssiriskin yllättävän voimakas lasku ja uusien yritysten perustamisinto lupaavat hyvää Suomen taloudelle.

Konkurssien määrä on jatkanut Suomessa kasvuaan. Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 2024 pantiin vireille 306 konkurssia, mikä on 23 konkurssia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Elokuussa 2024 konkurssiin haettujen yritysten 12 kuukauden liukuva vuosimuutos oli 12 prosenttia.

Tuore selvitys tuo kuitenkin valoa tunneliin.

Maailmanlaajuisesti liiketoimintadataa ja analytiikkaa tarjoavan Dun & Bradstreetin selvityksen mukaan Suomen taloudessa on positiivisia merkkejä, sillä yritysten konkurssiriskit ovat laskeneet jyrkästi.

Analyysiin käytetyt tiedot on haettu Dun & Bradstreetin yritystietokannasta elokuun lopussa. Analyysissa on mukana suomalaisia osakeyhtiöitä, jotka ovat olleet aktiivisia havainnointi- ja tulosjakson aikana. Elokuuta 2024 verrataan maaliskuuhun 2024 ja elokuuhun 2023.

Konkurssiriski on arvioitu riski siitä, että osakeyhtiö hakeutuu konkurssiin 12 kuukauden kuluessa.

Vaikeuksista kärsineillä toimialoilla suunta on oikea

Konkurssiriski on pienentynyt maaliskuuhun verrattuna kaikilla toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla noin 50–70 prosenttia. Lisäksi uusien yritysten määrä on selvässä kasvussa.

Dun & Bradstreetin ennusteen mukaan seuraavan 12 kuukauden aikana Suomessa menee konkurssiin yli 800 yritystä. Konkurssiriski on edelleen suurin hotelli- ja ravintola-alalla sekä rakennusalalla.

Molemmilla vaikeuksissa painiskelleissa toimialoilla konkurssiriski on kuitenkin laskenut merkittävästi.

Hotelli- ja ravintola-alalla laskua maaliskuuhun verrattuna on 61 prosenttia ja elokuuhun verrattuna 57 prosenttia. Rakentamisessa konkurssiriski on laskenut maaliskuuhun verrattuna 64 prosenttia ja viime vuoden elokuuhun verrattuna 59 prosenttia.

Konkurssiriski ja sen muutos toimialoittain Suomessa. Taulukko: Dun & Bradstreet.

Kehitys on ollut samankaltaista kaikilla toimialoilla. Maaliskuuhun verrattuna vain logistiikka-, IT/viestintä- ja kaivosteollisuudessa konkurssiriski on pienentynyt alle 60 prosenttia, mutta näilläkin aloilla riski on alentunut vähintään puolella.

Teollisuuden luvut myönteisimmät

Parhaimmat konkurssiriskin kehitysluvut löytyvät valmistavasta teollisuudesta, jossa riski on laskenut maaliskuusta lähes 71 prosenttia ja viime vuodesta 69 prosenttia.

Teollisuudessa myös uusien yritysten perustamisinto on kasvanut eniten. Kun verrataan vuosien 2023 ja 2024 ensimmäistä kuutta kuukautta, perustettujen teollisuusyritysten määrä on kasvanut 45 prosenttia.

”Uusien teollisuusyritysten perustamisen vahva kasvu osoittaa, miten muuntautuva ja innovatiivinen tämä ala on. Teollisuuden osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noin viidennes, joten se on olennainen Suomen talouden terveydelle – se tuo työpaikkoja, edistää vientiä ja kiihdyttää innovaatioita”, sanoo Dun & Bradstreetin ratkaisumyyntijohtaja Pasi Leino.

Myös muilla toimialoilla uusien yritysten syntytahti on kiihtynyt, ja kasvua on kaikilla maantieteellisillä alueilla. Lapissa kasvu on kovinta – 46 prosenttia – ja Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa seuraavat perässä 35 prosentilla.

”Tilanne muistuttaa vuosien 2008–2009 laskukaudesta, jolloin työttömäksi jääneet perustivat suuria määriä uusia yrityksiä. Monet yritykset kohtasivat haasteita, mutta osa onnistui hyödyntämään laskukauden tuomia mahdollisuuksia ja lähti kasvuun. Kriisin jälkeinen aika oli yleisesti ottaen vaikea monille uusille yrityksille, mutta sopeutumaan ja innovoimaan pystyvät selvisivät hyvin”, Leino toteaa.