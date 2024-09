Korot laskussa, onko nyt Bitcoinin aika loistaa?

Kevenevä rahapolitiikka tukee bitcoinin hintaa, mutta hintakehitykseen vaikuttavat muutkin seikat.

Bitcoinin kurssikehitys viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed teki tällä viikolla historiallisen päätöksen, kun se päätti aloittaa ohjauskorkojen laskun poikkeuksellisen suurella 50 korkopisteen laskulla.

Kyseessä on Fedin ensimmäinen rahapolitiikan kevennys sitten vuoden 2020 ja sen aggressiivisimman inflaationtorjuntakampanjan päättyminen sitten 1980-luvun. USA:n ohjauskorot oli aiemmin pidetty vuoden korkeammalla tasolla heinäkuusta 2023 lähtien kuin kertaakaan 23 vuoteen.

USA:n keskuspankilla on varaa koronlaskuun, koska Yhdysvaltojen inflaatio on maltillistunut. Lisäksi työmarkkinoiden hyvä vire on hiipunut. Kesäkuussa maassa syntyi 118 000 uutta työpaikkaa, heinäkuussa 89 000 ja elokuussa 142 000. Kaikki nämä työpaikat jäivät alle keskimääräisen 202 000 työpaikan kuukausittaisen lisäyksen 12 edellisen kuukauden aikana.

Markkinaodotusten mukaan ohjauskorkoa lasketaan seuraavan kahden vuoden aikana vähitellen, ja korkotaso asettuu alle kolmen prosenttiin. Mikäli talouskasvu ei pääse elpymään toivotulla tavalla laskevasta inflaatiosta huolimatta, on mahdollista, että korkoja lasketaan markkinaodotuksia enemmän.

Keskuspankin rahapoliitiikan reivaaminen keveämpään suuntaan on jo heijastunut markkinakorkoihin, kun esimerkiksi Yhdysvaltojen velkakirjojen korot ovat laskeneet selvästi useiden kuukausien ajan.

Nyt päätetty historiallisen voimakas koronlasku merkitsee rahapoliittisen keventämissyklin alkua, joka on ensimmäinen sitten pandemian. Toimenpide on lisännyt kysyntää korkeamman riskin omaisuuserille, kuten Bitcoinille, jotka perinteisesti hyötyvät matalista korkoympäristöistä, kertoo finanssitalo XS.comin markkina-analyytikko Antonio Ernesto sijoittajakirjeessään.

”Ne Sijoittajat, jotka etsivät suojaa fiat-valuuttojen devalvoitumista vastaan, ovat kääntyneet kryptovaluuttojen puoleen vaihtoehtoisena sijoituskohteena”, Ernesto toteaa.

Kuitenkin bitcoinin hintavolatiliteetti ja jatkuvat taloudelliset epävarmuustekijät ovat edelleen huolenaiheena, hän toteaa.

Vaikka Bitcoinin kurssinoteeraus saikin tuulta purjeisiin USA:n keskuspankin korkopäätöksen ansioista, keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteet eivät ole markkina-analyytikon mukaan täysin rohkaisevia.

”Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve on ilmoittanut, että korot pysyvät korkeina näillä aikaväleillä, mikä voi vähentää innostusta riskipääomaa kohtaan. Vaikka Bitcoin on osoittanut vahvaa joustavuutta epävarmuusjaksojen jälkeen, sen käyttäytyminen tässä uudessa rahapoliittisessa toimintaympäristössä herättää yhä kysymyksiä analyytikoissa.”

Toinen Bitcoinin pitkän aikavälin näkymiä rajoittava tekijä on sääntely-ympäristö, sillä viranomaiset ovat viime kuukausina tehostaneet kryptovaluuttojen valvontaa. Tällä voi olla vaikutusta bitcoinin hintaan.

”Se voi johtaa uusiin rajoituksiin, jotka vaikuttavat negatiivisesti kryptovaluutan hintaan. Ehdotetuilla säännöksillä pyritään valvomaan kryptovaluuttojen käyttöä laittomassa toiminnassa ja varmistamaan suurempi avoimuus, mutta ne voivat myös lannistaa joitakin institutionaalisia ja yksityisiä sijoittajia”, Ernesto arvioi.

Lisäksi yksityissijoittajien kiinnostus Bitcoinia kohtaan on vähentynyt tuntuvasti, vaikka se oli aiemmin merkittävä kryptovaluuttamarkkinoiden veturi.

”Maailmanlaajuinen talouden turbulenssi ja vakaampien kryptovaluuttojen lisääntynyt kilpailu ovat luoneet Bitcoinille monimutkaisemman näkymän. Ilman vahvaa yksityisasiakkaiden kysyntää kryptovaluutalla voi olla vaikeuksia ylläpitää nykyistä vauhtiaan alhaisesta korkoympäristöstä huolimatta.”

Erneston mukaan Bitcoinin viimeaikainen kurssinousu, jota Yhdysvaltain keskuspankin päätös alentaa korkoja vauhditti, on selkeä esimerkki siitä, miten rahapolitiikka vaikuttaa riskipääomiin.

”Bitcoin on edelleen epävakaa omaisuuserä, jonka mahdollisiin nousu- ja laskusuhdanteisiin vaikuttavat globaalit taloudelliset tekijät ja muutokset sijoittajien tunnelmissa”, hän kiteyttää.