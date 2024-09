Kotitalousvähennys heikkenee rajusti

Veronmaksaja saattaa menettää jopa lähes 2000 euron veroedun.

Verotuksessa kotitalousvähennys tarkoittaa helpotusta veronmaksajan veroihin. Kotitalousvähennystä voi saada veronmaksaja, joka ostaa esimerkiksi näitä töitä kotiinsa tai vapaa-ajanasunnolleen.

Kotitalousvähennystä voi saada tavallisista kotitalous-, hoiva- tai hoitopalveluista tai kunnossapito- ja perusparannustöistä, joita ostetaan kotiin tai vapaa-ajan asunnolle. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito tai remontti. Vähennystä voi saada myös, jos työtä ostaa omalle vanhemmalleen.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousi vuoden 2022 alussa väliaikaisesti. Vähennystä on kotitalous voinut saada jopa 3 500 euroa, jos kotitalous on teettänyt kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä tai luopunut öljylämmityksestä. Näiden töiden osalta verovähennys on ollut 60 prosenttia työn osuudesta, jos työn ostaa yritykseltä.

Nyt on kuitenkin toinen ääni kellossa.

Petteri Orpon (kok.) hallitus haluaa sulkea valtion talouden menoreikiä. Yksi kohde on kotitalousvähennyksen pienentäminen.

Hallitus antoi asiasta esityksen tänään. Hallitus arvioi esityksessään, että kotitalousvähennykseen tehtävät muutokset tuovat 100 miljoonan euron vuosittaisen säästön.

Hoiva- ja hoitotyön väliaikainen erityisasema loppuu

Kotitalousvähennykseen tulee suuria muutoksia: enimmäismäärä laskee 1 600 euroon, ja kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä saatu korotettu vähennys poistuu. Muutokset koskevat vuoden 2025 alusta lähtien suoritettavia töitä.

Kotitalousvähennystä voi ensi vuoden alusta lähtien saada korkeintaan 1 600 euroa henkilöltä. Vähennys on 35 prosenttia työn osuudesta, jos ostaa työn tai hankkii palvelun yritykseltä. Lisäksi kotitalousvähennyksen omavastuuosuus nousee nykyisestä 100 eurosta 150 euroon.

Tällä hetkellä vähennystä voi saada 40 prosenttia remonttitöiden työn osuudesta ja 60 prosenttia kotitalous-, hoiva- tai hoitotyön osuudesta, jos palvelu ostetaan yritykseltä. Enimmäismäärä on tällä hetkellä 2 250 euroa remonttitöistä ja 3 500 euroa kotitalous-, hoiva- ja hoitotöistä sekä fysioterapiasta.

Vuodesta 2022 lähtien kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä on väliaikaisesti saanut korotetun kotitalousvähennyksen, mutta vuodenvaihteessa näiden töiden erityisasema lakkaa.

”Eniten kotitalousvähennyksen muutokset vaikuttavat niihin, jotka ovat hyödyntäneet vähennyksen enimmäismäärän. Vuodesta 2025 alkaen remonttitöistä voi saada 650 euroa vähemmän ja kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä jopa 1 900 euroa vähemmän vähennystä kuin tänä vuonna”, sanoo ylitarkastaja Petri Manninen.

Kotitalousvähennys pienenee myös silloin, jos palkkaa työntekijän. Vuodesta 2025 alkaen henkilö voi vähentää verotuksessaan 13 prosenttia palkasta ja sen sivukuluista, jos palkkaa työntekijän tekemään kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä.

Ensi kevään veroilmoitukseen vähennykset vielä vanhoilla ehdoilla

Muutos koskee kaikkia vuonna 2025 ja sen jälkeen tehtäviä töitä.

”Jos siis keväällä 2025 täydennät esitäytetylle veroilmoitukselleen kotitalousvähennystä vuoden 2024 aikana teettämiesi töiden osalta, saat vähennystä vielä nykyisten määrien mukaisesti, jos lasku on maksettu vuoden 2024 puolella”, Manninen sanoo.

Kotitalousvähennyksen voi ilmoittaa keväällä esitäytetyssä veroilmoituksessa. Kuluvan vuoden vähennyksen voi ilmoittaa jo verokortille.

Osa kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä tekevistä yrityksistä käyttää ohjelmistorajapintaa, jonka kautta vähennyksen tiedot menevät suoraan Verohallinnon järjestelmään ja asiakkaan esitäytetylle veroilmoitukselle.

Kotitalousvähennys pienentää suoraan maksettavan veron määrää toisin kuin valtaosa verovähennyksistä.

Öljylämmityksestä luopumiseen saa edelleen korotettua vähennystä

Jos vaihtaa talonsa tai vapaa-ajan asuntonsa öljylämmityksen toiseen lämmitysmuotoon, kotitalousvähennystä voi vuoden 2027 loppuun saakka saada enintään 3 500 euroa ja 60 prosenttia työn osuudesta, jos työn ostaa yritykseltä.

Tämä poikkeus säilyy siis ennallaan, vaikka kotitalousvähennyksen muut ehdot heikkenevätkin.

Kotitalousvähennys on yksi suosituimmista verovähennyksistä. Verovuodelta 2022 sitä haki kaikkiaan puoli miljoonaa henkilöä, joille kotitalousvähennystä myönnettiin yhteensä 525 miljoonaa euroa.

Näin kotitalousvähennystä haetaan

Veronmaksaja voi ilmoittaa vähennyksen tiedot joko verokortille tai veroilmoituksella.

Jos henkilö ilmoittaa tiedot verokortille, saa hän edun vähennyksestä heti. Jos taas hän ilmoittaa tiedot veroilmoitukseen, vähennys huomioidaan myöhemmin jäännösveron tai veronpalautuksen määrässä.

Maksuvuosi ratkaisee sen, miltä vuodelta veronmaksaja ilmoittaa kotitalousvähennyksen tiedot.

Helpoin tapa kotitalousvähennyksen hakemiseen on ilmoittaa tiedot teettämästään työstä esitäytetyllä veroilmoituksella OmaVerossa. Veroilmoitukseen merkitään työn tekijän tiedot, maksettu määrä arvonlisäveroineen sekä työn osuus maksetusta määrästä.