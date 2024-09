Louis Vuitton ostoksilla

Luksusmaailman konglomeraatti, LVMH, on jälleen solmimassa yrityskauppoja.

Louis Vuittonin eli LVMH:n osakkeen arvo on noussut viikon aikana liki 19 prosenttia. Ihan kaikkea ei pelkällä yleisellä positiivisella pörssivireellä voi selittää.

Tänään luksusalan konglomeraatti ilmoitti yhteistyöstä Monclerin toimitusjohtaja Remo Ruffinin kanssa. LVMH on ostanut kymmenen prosentin osuuden Ruffinin johtamasta sijoitusyhtiö Double R:stä.

Double R omistaa 16 prosentin osuuden Moncleristä ja on sen suurin yksittäinen omistaja. LVMH:n rahoituksen turvin Double R aikoo nostaa osuutensa Monclerista 18,5 prosenttiin seuraavan 18 kuukauden aikana.

Monclerin muodonmuutos

LVMH:n toimitusjohtaja Arnault Bernaultin mukaan Moncler on ollut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana alan yksi merkittävimmistä yritystarinoista.

Moncler-brändi syntyi vuonna 1952 Monstier-de-Clermontissa, pienessä italialaisessa vuoristokylässä lähellä Grenoblea, ja se keskittyi vuoristossa liikkuvien ulkoilijoiden urheiluvaatteisiin. Vuonna 2003 toisen sukupolven muotiyrittäjä Ruffin osti Monclerin ja alkoi asemoida brändikuvaa uudelleen.

Brändiin haettiin entistä omaleimaisempaa ja eksklusiivisempaa tyyliä. Sen tuotteet kehittyivät monipuolisiksi tuotesarjoiksi, jotka eivät kuuluneet enää pelkästään urheilutarkoituksiin. Niitä pystyi käyttämään kaiken ikäiset ja sukupuolesta riippumatta. Brändin motoksi muodostui ”born in the mountains, living in the city.”

Moncler Group listautui pörssiin 2013 ja on tänä päivänä 15,6 miljardin euron arvoinen.

Monclerin vision vahvistaminen

Arnault tunnetaan jo luksusbrändien konsodoimisesta. Konserniin kuuluu jo 75 tuotemerkkiä ja vuonna 2020 Tiffany & Co liittyi sen riveihin 15,6 miljardilla dollarilla. Moncler olisi hieno aluevaltaus yrityksen muiden tuotemerkkien rinnalle, sillä se on onnistunut kasvattamaan liikevaihtoaan luksusbrändien vaikeuksista huolimatta.

Brändin myynti kasvoi 15 prosenttia vuodentakaisesta 2,98 miljardiin euroon. Vuoden 2024 toisella neljänneksellä brändin liikevaihto kasvoi viisi prosenttia. Yhtiö ilmoitti kasvun syntyneen pääasiassa Kiinassa ja Japanin turismin vuoksi.

Pörssitiedote ei kuitenkaan viittaa vielä toistaiseksi yritysvaltaukseen.

Kumppanuudella on tarkoitus vahvistaa Remo Ruffinin asemaa Monclerin suurimpana osakkeenomistajana, jotta yrittäjä pystyy jatkamaan visionsa toteuttamista. LVMH on ilmoittanut pörssitiedotteessaan toimivansa pitkän aikavälin vähemmistöosakkaana ja tukevansa Ruffinia.

Luksusbrändien tyyliin kuuluen toimitusjohtavat kehuvat pörssitiedotteessa kilvan toisiaan.

Kaupan yhteydessä osapuolet tekivät osakassopimuksen, joka säätelee heidän suhteitaan Double R:n suorina osakkeenomistajina ja Monclerin epäsuorina osakkeenomistajina. Hallintorakenne vahvistaa Remo Ruffinin yksinoikeudellisen hallinnan Double R:ssä ja antaa muun muassa LVMH:lle oikeuden nimittää kaksi jäsentä Double R hallitukseen ja yhden jäsenen Monclerin hallitukseen.

Monclerin muita omistajia

Reuters raportoi helmikuussa italialaisen Rivetin perheen ja singaporelaisen sijoitusyhtiö Temasekin myyneensä osakkeensa Double R:ssä ja aikovansa luksusbrändin suoriksi osakkeenomistajiksi. Vielä helmikuussa tavoitteena Rivetillä ja Temasekillä kummallakin oli noin neljän prosentin omistusosuus Monclerin osakkeista.

Temasek on kasvattanut omistusosuuttaan 4,7 prosenttiin. Rivetin perheen sijoitusyhtiö Grintan osuus on noin 2,7 prosenttia. LVMH:n osuus Double R:n kautta on noin neljä prosenttia ja se aikoo kasvattaa osuutensa Double R:ssä maksimissaan 22 prosenttiin.

Milanon pörssiin listattu Moncler Spa sulkeutui ilmoituspäivänä yli 11 prosentin nousuun.