Nokian Renkaiden jättitehdas avautuu – mahdollistaa kuuden miljoonan renkaan vuosituotannon

Nokian Renkaat pyrkii uuden tehtaan avulla valloittamaan Keski-Euroopan rengasmarkkinoita.

Nokian Renkaiden Romanian tehdas.

Nokian Renkaat vietti torstaina uuden henkilöauton renkaita valmistavan tehtaansa avajaisia Oradeassa Romaniassa.

Avajaisten myötä yhtiö on saanut kaksi vuotta kestäneen hankkeensa onnistuneesti päätökseen ja voi aloittaa kaupallisen tuotannon tehtaalla alkuvuodesta 2025.

”Tehdas vahvistaa kykyämme palvella asiakkaita Keski-Euroopassa ja sen ulkopuolella ja tukee yhtiömme kasvua kohti kahden miljardin euron liikevaihtoa. Hiilidioksidipäästöttömän rengastehtaan myötä olemme valmiita toimimaan alan edelläkävijänä ja vastuullisen rengastuotannon suunnannäyttäjänä”, kertoo Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio.

Nokian Renkaiden Oradean-tehtaalla ei käytetä lainkaan fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa ja siellä hyödynnettyjen ratkaisujen ansiosta tehdas toimii täysin hiilidioksidipäästöttömästi. Tämä on saavutettu eri ratkaisujen yhdistelmänä.

Tehdas keskittyy Keski-Euroopan markkinoille

Kaikki uudella rengastehtaalla käytettävä sähkö on hiilidioksidipäästötöntä. Osa sähköstä saadaan alueella toimivasta aurinkovoimalasta.

”Renkaiden vulkanoimisessa käytettävä höyry tuotetaan innovatiivisissa sähkökattiloissa, jotka hyödyntävät tavanomaisten fossiilisten polttoaineiden, kuten hiilen tai kaasun, sijaan täysin hiilidioksidipäästötöntä sähköä. Lisäksi renkaiden valmistusprosessi on erittäin energiatehokas, koska tuotannossa käytetään uusinta teknologiaa ja laitteistoa”, sanoo Adrian Kaczmarczyk, Nokian Renkaiden hankinnoista, laadusta ja työturvallisuudesta vastaava johtaja.

Ensimmäinen rengas valmistui tehtaalla heinäkuussa 2024. Tuotantokapasiteettia kasvatetaan vaiheittain kohti suunniteltua kuuden miljoonan renkaan vuosikapasiteettia, ja sitä on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa.

Tehdas keskittyy ensisijaisesti Keski-Euroopan markkinoille myytävien henkilöauton renkaiden valmistukseen, sillä sen sijainti on strategisesti lähellä kyseisellä markkinalla toimivia asiakkaita.

Tehdasalueen kokonaispinta-ala on noin 54 hehtaaria. Tuotantolaitoksen lisäksi alueella on renkaiden varastointiin ja jakeluun keskittyvä jakelukeskus, sekoitusosasto sekä huoltoon ja hallintoon liittyviä rakennuksia. Rakennettavaa pinta-alaa on yhteensä noin 100 000 neliömetriä.

Miksi tehdas Romaniaan?

Nokian Renkaat valitsi uuden rengastehtaansa sijainniksi luoteis-Romaniassa sijaitsevan Oradean-kaupungin arvioituaan huolellisesti yli 40 vaihtoehtoa eri Euroopan maissa. Päätöstä tukivat erilaiset arviointikriteerit, kuten ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus, liiketoimintaympäristö, infrastruktuuri, saatavilla oleva maa-ala, kustannustaso sekä riskit.

”Viime vuosien aikana tehdyn työn tavoitteena on ollut tuoda meidät lähemmäksi Keski-Euroopan asiakkaitamme, mikä on luonut vakaan pohjan tulevaisuuden kestävälle kasvulle. Oradea on nyt uusi kotimme, ja olemme sitoutuneita tukemaan paikallista yhteisöä ja elinkeinoelämää sekä kaikkia tiimimme jäseniä”, sanoo Nokian Renkaiden Romanian maajohtaja Susanna Tusa.

Investoinnin kokonaisarvo on noin 650 miljoonaa euroa. Nokian Renkaat lukeutuukin viime vuosien merkittävimpiin ulkomaisiin sijoituksiin Romaniassa.

Nokian Renkaat saa Romanian hallituksen myöntämän noin 100 miljoonan euron valtiontuen ja Euroopan investointipankilta 150 miljoonan euron investointilainan.

Kasvu Keski-Euroopassa ei tule ilmaiseksi

Kasvu Keski-Euroopan rengasmarkkinoilla on haasteellista. Kisa premium-renkaissa on kuitenkin Keski-Euroopan markkinoilla kova.

”Voidaan kuitenkin arvioida, että marginaalitavoitteen saavuttamiseen liittyy vielä paljon epävarmuutta. Uutta tuotantoa myydään Keski-Eurooppaan, jossa Nokian Renkaiden brändi ei ole yhtä vahva kuin Pohjoismaissa. Ymmärrämme yhtiön strategian, jossa keskittyminen on premium-renkaissa, mutta kilpailu on kovaa”, totesi Handelsbankenin analyytikko Timo Heinonen arvioi pankin aamukatsauksessa viime toukokuussa.

Inderesin analyytikko Rauli Juva suhtautuu rengasyhtiön näkymiin toiveikkaammin.

”Vuosi 2023 jää Nokian Renkailla pohjatasoksi, josta yhtiö lähtee parantamaan tulosta selvästi seuraavan 4-5 vuoden aikana. Tämä tapahtuu sopimusvalmistusta ja USA:n kapasiteettia lisäämällä vuonna 2024 sekä vuodesta 2025 alkaen uuden Romanian tehtaan ylösajolla”, Juva toteaa kommenttiartikkelissaan.

Juvan arvioin mukaan Nokian Renkaiden kannattavuus saavuttanee ”jonkinlaisen normalisoidun tason” vasta Romanian tehtaan ylösajon jälkeen, jolloin heikompikatteista sopimusvalmistusta pystytään vähentämään.