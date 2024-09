Tässä ovat Suomen parhaimmiksi äänestetyt lounasravintolat

Lapinlahtelainen Neste Matin ja Liisan Asema on äänestetty Suomen parhaaksi lounasravintolaksi.

Suomen parhaaksi lounasravintolaksi äänestetty ravintola on lapinlahtelainen Neste Matin ja Liisan Asema. Kuvassa yrittäjä Jouni Majala, Raija Kämäräinen ja Edenredin Laura Lahtinen. Kuva: Edenred.

Yleinen taloustilanne sekä nousseet kustannukset ovat erityisen raju yhtälö ravintola-alalle. Työsuhde-etuja tarjoavan Edenredin Suomen Paras Lounas -kilpailu on yksi tapa luoda myönteistä näkyvyyttä ravintoloille ja lounaskulttuurille.

Kilpailun tarkoitus on paitsi valita maan paras lounaspaikka myös kannustaa ravintoloita kehittämään palveluaan sekä pitämään ääntä toiminnastaan.

Lounasravintolat kuuluvat lukuisten suomalaisten arkeen oleellisesti. Ehkä siksi moni suomalainen halusi antaa äänensä kilpailuun, jossa valitaan parhaat lounasravintolat eri puolilta Suomea.

Valinnat Suomen parhaista lounasravintoloista tehtiin avoimella verkkoäänestyksellä, johon vastasi yli 100 000 suomalaista. Tänä vuonna ääniä annettiin 31 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

”Kilpailun äänestäjämäärä on liki tuplaantunut kahden viime vuoden aikana. Myös ääniä saaneiden ravintoloiden lukumäärä kasvaa vauhdilla. Tänä vuonna ääniä sai 5794 lounasravintolaa. Näin suuri äänimäärä, 100 080 äänestäjää, kertoo lounaskulttuurin merkityksestä suomalaisessa arjessa”, Edenredin työelämäasiantuntija Laura Lahtinen kertoo.

Uskolliset asiakkaat toivat voiton Lapinlahdelle

Suomen paras lounasravintola on lapinlahtelainen Neste Matin ja Liisan Asema. Ravintola voitti Edenredin Suomen Paras Lounas 2024 -kilpailun.

Toiseksi kilpailussa sijoittui vantaalainen Bistro Liekki. Pronssia pokkasi Helsingissä Kampintorilla toimiva ruokarekka Bamilami Food Truck.

Nyt koko kärkikolmikko on uusia menestyjiä. Sijat 4–6 taas menivät viime vuodelta tutuille menestyjille. Neljäs oli Star Lunch Vantaalta, viides Puumalan Poiju Puumalasta ja kuudes Rami Visulahti Mikkelistä.

Nyt Suomen paras lounasravintola on Neste Matin ja Liisan Asema. Se on ensimmäinen liikenneasemaravintola, jonka lounas on äänestetty maan parhaaksi.

Ravintola sijaitsee Lapinlahdella. Lapinlahti on 8975 asukkaan kunta Itä-Suomessa keskellä Pohjois-Savon maakuntaa. Lapinlahdelta on maakuntakeskus Kuopioon matkaa 60 kilometriä.

”­Kyläläiset, työmiehet ja autoilijat ottivat äänestyksen omakseen. Olemme todella kiitollisia. Uskolliset asiakkaamme mahdollistivat voittomme. Tämä merkitsee henkilökunnallemme valtavasti. Monet ilonkyyneleet olemme yhdessä tirauttaneet suuren suosiomme vuoksi”, Neste Matin ja Liisan Aseman yrittäjä Jouni Majala sanoo.

Maijalan mukaan lounasravintolan asiakkaista 95 prosenttia tulevat ruokailemaan.

”Olemme kehittäneet lounastamme määrätietoisesti meillä vuosikymmeniä työskennelleiden kokkiemme johdolla. Voitto on suuri kiitos etenkin heille, ja tietenkin asiakkaillemme”, Majala toteaa.

Neste Matin ja Liisan Asema perustettiin vuonna 1981 ja Majalan perheen omistuksessa se on ollut vuodesta 1990.

Kisassa on kestomenestyjiä

Lapinlahti jatkaa pienten paikkakuntien menestystä Edenredin Suomen Paras Lounas -kilpailussa. Viime vuonna kakkossija meni Puumalan Poijuun Puumalaan, joka tänä vuonna oli viides.

”Kahdella pienen paikkakunnan huippumenestyjällä on pari selkeää yhteneväisyyttä. Sekä Neste Matin ja Liisan Asema että Puumalan Poiju saavat paikallisyhteisön kattavasti taakseen. Lisäksi kummallakin on iso ulkopaikkakuntalaisten asiakaskunta; Matilla ja Liisalla Valtatie 5:n autoilijat, Poijulla suositun mökkikunnan mökkiläiset”, kertoo Laura Lahtinen.

Lahtisen mukaan Suomen Paras Lounas muodostuu hyvistä raaka-aineista, lämpimästä palvelusta ja kehittymishalusta. Siitä Neste Matin ja Liisan Aseman voitto on hyvä esimerkki.

Suomen Paras Lounas -kilpailun tasaisin kestomenestyjä on turkulainen Lempilounas. Lempilounas on äänestetty neljä kertaa peräjälkeen maan 10 parhaan lounaspaikan joukkoon. Nyt sijoitus oli kymmenes.

”Yhtä tasaisesti ei ole suosiotaan kyennyt ylläpitämään mikään toinen ravintola kuin Turun Lempilounas. Etenkään noin korkeaa suosiota. Saavutus on ainoa laatuaan. Kisan tarkoitus on ennen kaikkea nostaa esiin lounasruokailun merkitystä koko Suomessa, mutta totta kai kestomenestys kertoo yksittäisten ravintoloiden laadusta”, Lahtinen sanoo.

Lempilounas sijaitsee kauppakeskus Länsi 1:ssä Turun Länsikeskuksessa. Korkeimmillaan se on sijoittunut Suomen Paras Lounas -kisassa sijalle 4.

Lempilounaan rinnalla kestosuosikit ovat vaihtuneet. Myös kaupunkien sisällä on ollut vaihtuvuutta. Esimerkiksi Espoo ja Salo ovat tuttuja näkyjä kymmenen kärjessä, mutta kaupunkeja edustavat ravintolat ovat vaihtuneet.

Lahtinen kertoo, että vantaalainen Star Lunch on viime vuoden voittaja ja nyt 2. kerran peräkkäin kärkinelikossa. Samoin viime vuonna 2. sijoittunut Puumalan Poiju on jälleen kärkiviisikossa. Mikkelissä sijaitseva Rami Visulahti on kolmatta vuotta peräkkäin hyvillä sijoilla.

Suomen Paras Lounas -tulokset

Suomen Paras Lounas -äänestyksen tulokset ovat nähtävillä kilpailusivustolla.

Suomen 10 parasta lounasravintolaa vuonna 2024

1. Neste Matin ja Liisan Asema, Lapinlahti

2. Bistro Liekki Talvikkitie, Vantaa

3. Bamilami Food Truck, Helsinki

4. Star Lunch Ravintola, Vantaa

5. Ravintola Puumalan Poiju, Puumala

6. Rami Visulahti (Ramin Konditoria Kahvila Oy), Mikkeli

7. Frantsilan Kehäkukka, Hämeenkyrö

8. Täffä Lunch, Espoo

9. Ravintola Factory Salo, Salo

10. Lempilounas Oy, Turku

Suomen 10 parasta lounasravintolaa vuonna 2023

1. Star Lunch, Vantaa

2. Puumalan Poiju, Puumala

3. Restaurant Mezza, Espoo

4. Ramin Konditoria Kahvila, Mikkeli

5. Ravintola Factory Pitäjänmäki, Helsinki

6. Pompier Albertinkatu, Helsinki

7. Ravintola Parppeinpirtti, Ilomantsi

8. Mimosan Aito, Kouvola

9. Lounasravintola Mänty, Lahti

10. Lempilounas oy, Turku

Suomen 10 parasta lounasravintolaa vuonna 2022

1. Satama Bar & Bistro, Helsinki

2. Ravintola Factory Kalasatama TROOLI, Helsinki

3. Mimosan Aito, Kouvola

4. Lempilounas oy, Turku

5. Olimpos, Oulu

6. JJ’s BBQ, Salo

7. Vanha Sampo, Iitti

8. Ravintola Factory Otaniemi, Espoo

9. Ramin Konditoria Kahvila, Mikkeli

10. Ravintola Parppeinpirtti, Ilomantsi

Suomen 10 parasta lounasravintolaa vuonna 2021

1. JJ’s BBQ, Salo

2. Emberin Ruoka Oy, Lapua

3. Vanha Sampo, Iitti

4. Varicko, Seinäjoki

5. Eflatun, Tampere

6. Mimosan Aito, Kouvola

7. Lempilounas oy, Turku

8. MEKANI by HUIKOO, Pori

9. Hygge BRO, Kuopio

10. Cantina viva Zapata, Järvenpää

Suomen 10 parasta lounasravintolaa vuonna 2020

1. Mimosan Aito, Kouvola

2. Keravan Pihvitupa, Kerava

3. Cantina viva Zapata, Järvenpää

4. Wiskarila, Espoo

5. Hygge BRO, Kuopio

6. MEKANI by HUIKOO, Pori

7. Ravintola Parppeinpirtti, Ilomantsi

8. Ravintola Mesta, Hyvinkää

9. Tikkurilan Lysti, Vantaa

10. Ravintola Väre, Pori

Suomen 10 parasta lounasravintolaa vuonna 2019

1. Keravan Pihvitupa, Kerava

2. Hygge BRO, Kuopio

3. Cantina viva Zapata, Järvenpää

4. Olimpos, Oulu

5. Cafe Ida, Lahti

6. Ravintola Parppeinpirtti, Ilomantsi

7. Vanha Asema, Kurikka

8. Holy Smoke, Seinäjoki

9. Wiskarila, Espoo

10. JokoThai.fi, Jyväskylä