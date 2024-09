Raakaöljyn hinta kääntynyt nousuun – useita isoja tekijöitä taustalla

Maailmanmarkkinoilla on tällä hetkellä ilmiöitä, joilla voi olla iso vaikutus mustan kullan hintaan.

Raakaöljyn (WTI-laatu) hintakehitys viimeisimmän vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Raakaöljyn hinta on kääntynyt nousuun. WTI-laadun hinta on noussut viime ja sitä edellisellä viikolla yli kuusi prosenttia. Hinta vaihtelee kapealla sivusuuntaisella vaihteluvälillä ja on hieman yli 71 dollaria tynnyriltä.

Vaikka hinnat ovat nousseet lähes kolmen viikon huipputasolle, markkinoilla ei ole tapahtunut merkittävää läpimurtoa, mikä johtuu useista globaaleihin energiamarkkinoihin liittyvistä tekijöistä.

”Näyttää siltä, että geopoliittiset jännitteet ja huoli maailmanlaajuisesta talouden hidastumisesta ovat keskeisessä asemassa hintakehityksen määrittelyssä”, toteaa finanssitalo XS.comin markkina-analyytikko Rania Gule sijoittajakirjeessään.

Ensimmäinen tärkeä raakaöljyn hintoja heilutteleva tekijä on Lähi-idän kriisi. Lähi-idässä jännitteet ovat lisääntyneet, kun Israel on jatkanut ilmaiskuja Hizbollahin asemiin Libanonissa.

Näillä tapahtumilla on suora vaikutus käynnissä olevaan konfliktiin, mutta ne herättävät myös laajempia huolia alueen vakaudesta.

”Koska alue on keskeinen öljyntuotantoalue, konfliktin kärjistyminen voisi häiritä toimituksia ja vaikuttaa suoraan öljyn maailmanmarkkinahintoihin. Tässä yhteydessä uskon, että jatkuvat jännitteet lisäävät tarjonnan häiriöiden todennäköisyyttä, mikä altistaa markkinoita jyrkemmille hinnanvaihteluille”, Gule toteaa.

Lisäksi pelko odotettavissa olevien trooppisten myrskyjen aiheuttamista mahdollisista häiriöistä Yhdysvaltojen öljyntuotannossa lisää epävarmuutta entisestään, mikä tukee markkina-analyytikon mukaan lyhytaikaista hinnannousua.

”Voidaan väittää, että geopoliittisten jännitteiden ja säähän liittyvien tekijöiden yhdistelmä luo epävakaan ympäristön öljymarkkinoille.”

Toinen öljyn hintakehitykseen vaikuttava tekijä on suurten talousmahtien makrotalouden suunta.

Ennakoivat suhdanneindikaattorit viittaavat siihen suuntaan, että taloudellinen toimeliaisuus olisi kohoamassa Yhdysvalloissa, mikä tietää keskeisten hyödykkeiden, kuten öljyn, kysynnän lisääntymistä.

Toisaalta Euroopassa taloudellinen toimeliaisuus on ostopäällikkötietojen mukaan laskenut jyrkästi, mikä voi olla merkki öljyn kysynnän vähenemisestä alueella, Gule arvioi.

”Omasta näkökulmastani suurten talouksien välille on syntymässä selvä ero. Yhdysvallat näyttäisi olevan menossa kohti suhteellista talouskasvua, kun taas Eurooppa kohtaa kasvavia haasteita. Tämä talouskehityksen erilaisuus vaikuttaa suoraan öljyn maailmanlaajuiseen kysyntään ja voi johtaa ristiriitaisiin hintaodotuksiin tulevana aikana”, hän arvioi.

Yksi öljyn hinnannousua tukeva tekijä on Gulen mukaan säiliöaluksiin varastoidun raakaöljyn huomattava väheneminen maailmanlaajuisesti.

”Vähintään seitsemän päivän ajan varastoidun raakaöljyn määrä laski 12 prosenttia 56 miljoonaan tynnyriin. Mielestäni tämä kuvastaa öljyn lisääntynyttä kysyntää ja tarjonnan vähenemistä maailmanmarkkinoill.”

Gulen mukaan varastoidun öljyn määrän väheneminen on osoitus siitä, että markkinoilla saattaa esiintyä toimitusvaikeuksia, erityisesti nykyisten geopoliittisten huolenaiheiden keskellä.

”Korostaisin kuitenkin, että tämän suuntauksen jatkuminen riippuu pitkälti Lähi-idän kehityksestä ja päätöksistä, joita OPEC+ voi tehdä lähiaikoina.”

Raakaöljyn hintakehityksen kannalta kenties suurin epävarmuustekijä on Kiina, joka on maailman suurin öljyntuojamaa.

Vaikka nykyiset olosuhteet voivat tukea öljyn hinnannousua, epävarmat maailmantalouden ennusteet erityisesti Kiinan osalta, voivat aiheuttaa huomattavaa hintojen laskupainetta, Gule arvioi.