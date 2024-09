Rahastopomo huolestui sijoituslegenda Warren Buffettin pelisiirroista

Warren Buffettin sijoitusyhtiön viimeaikaiset muutokset kerättävät kysymyksiä.

Omahan Oraakkeliksi tituleerattu maailman tunnetuin sijoittaja Warren Buffett ei ole ansainnut lempinimeään turhaan. Hänen johtamansa sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn omistamat osakkeet ovat tuottaneet viimeisten 12 kuukauden aikana 32 prosenttia, viimeisten kolmen vuoden aikana 19 prosenttia, viiden vuoden aikana 19 prosenttia.

Oleellisempaa kuin lyhyen ajan tuotot, on kuitenkin Berkshiren kyky saada sijoituksille kovaa tuottoa vuodesta toiseen. Viimeisen 15 vuoden aikana keskimääräinen vuosituotto on ollut 14 prosenttia.

Ei siis ole ihme, että sijoittava maailma seuraa tarkasti Berkshiren osakesalkun muutoksia – varsinkin kun tiedot on helposti kaikkien nähtävillä. Esimerkiksi uutistoimisto CNBC-sivustolta löytyvät Berkshiren kaikki pörssinoteeratut osakesijoitukset.

Buffettin massiiviset osakemyynnit herättävät huolta

Amerikkalaisen TheStreet-sivuston kolumnisti ja pitkäaikainen hedge-rahastojohtaja Doug Kass on seurannut tarkasti Buffettin sijoituspäätöksiä ja kommentteja.

Kass kiinnittää huomiota siihen, että Berkshire on myynyt suuria määriä suurimpien omistustensa, Applen ja Bank of American osakkeita viime aikoina. Sijoitusyhtiö on myynyt näiden kahden yhtiön osakkeita yhteensä 6,2 miljardilla dollarilla heinäkuun puolivälin jälkeen. Lisäksi Berkshire myi Applea noin 90 miljardilla dollarilla ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

”Applen ja B of A:n kaltaisten ’ikuisten’ omistusten myyminen ei ole Buffettin tapaista”, Kass toteaa The Street-sivuston haastattelussa. Hän viittaa siihen, että Buffettilla on tapana sijoittaa osakkeisiin pitkäjännitteisesti.

Yhtiö Omistusosuus

osakkeista (%) Omistuksen

arvo (milj. USD) Osuus

Berkshiren salkusta (%) Apple Inc 2.6% 88 328 28.9% American Express 21.3% 37 002 12.1% Bank of America 11.1% 33 487 11.0% Coca-Cola 9.3% 28 456 9.3% Chevron 6.5% 16 434 5.4% Occidental Petroleum 27.3% 13 282 4.3% Moody’s 13.5% 11 728 3.8% Kraft Heinz 26.9% 11 670 3.8% Chubb 6.7% 7 772 2.5% Mitsubishi 8.6% 7 252 2.4% Berkshire Hathawayn suurimmat sijoitukset.

Kass uskoo, että Applen osakkeiden osuus kasvoi Berkshiren sijoitussalkusta suhteettoman suureksi.

Siitä huolimatta: Berkshiren massiivinen ja nopeutettu Applen osakkeiden myynti toisella vuosineljänneksellä vaikuttaa Kassin mukaan tärkeältä kannanotolta.

”Ja se on täysin päinvastaista kuin hänen markkinanäkemyksensä, kun hän 16 vuotta sitten osti osakkeita”, Kass toteaa.

Bank of America -yhtiön kohdalla Buffettin mittava ja tasainen osakkeiden myynti herättää entistä enemmän kysymyksiä Omahan Oraakkelin maailmantalouden ja pääomamarkkinoiden näkemyksistä, Kass toteaa. Hän epäilee, että Berkshiren Applen ja Bank of Amerikan osakkeiden myynnit liittyvät paljon karumpaan talous- ja markkinanäkemykseen kuin mitä Warren sanoo ääneen.

Hälytyskellot soivat Buffettin suosimassa arvostuskertoimessa

”Buffettin suosima osakemarkkinoiden arvostusindikaattori, markkina-arvon suhde bruttokansantuotteeseen, on antanut myyntisignaaleja jo kuukausia”, Kass muistuttaa.

Buffett-indikaattori on tullut tunnetuksi osakkeiden pitkän aikavälin arvostusindikaattorina, mikä johtuu suurelta osin siitä, että se on Warren Buffettin suosima arvostusmittari.

Fortune-lehden haastattelussa vuonna 2001 Buffett kutsui sitä ”luultavasti parhaaksi yksittäiseksi mittariksi, jolla voidaan mitata, missä arvostus on milloinkin.”

Tämä lausunto on kiinnittänyt sijoittajien ja sijoitusammattilaisten huomiota indikaattorin mahdollisesta merkityksestä markkinaolosuhteiden arvioinnissa.

Buffett-indikaattori lasketaan siten, että siinä jaetaan maan kaikkien julkisesti noteerattujen osakkeiden kokonaismarkkina-arvo maan bruttokansantuotteella. Vertaamalla osakemarkkinoiden kokoa kokonaistalouden tuotantoon, suhdeluku antaa tietoa markkinoiden suhteellisesta arvostuksesta.

Käsitteen havainnollistamiseksi yksi yleinen lähestymistapa on tutkia Wilshire 5000:n ja Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen välistä suhdetta. Wilshire 5000 -indeksiä pidetään yleisesti Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden merkittävimpänä vertailuindeksinä, ja sen tavoitteena on mitata kaikkien sellaisten yhdysvaltalaisten osakkeiden kokonaismarkkina-arvoa, joiden hintatiedot ovat helposti saatavilla.

Jakamalla tämä markkinaindeksi BKT:llä saadaan tilannekuva markkinoiden arvostuksesta suhteessa maan talouden suorituskykyyn.

Tällä hetkellä Buffett-indikaattorin arvo on selvästi yli historiallisen keskimääräisen tason.