Sijoitusstrategi: Pienemmissä jenkkiyhtiöissä nousuvaraa

OP:n sijoitusnäkemyksessä suositaan Yhdysvaltain osakkeita – erityisesti muita kuin mahtiseitsikon osakkeita.

OP:n päästrategi Lippo Suominen. Kuva: OP Ryhmä.

Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat rikkoneet ennätyksiä, joiden pohjalta sijoittajille on syntynyt erinomaisia mahdollisuuksia tuottoon. Esimerkiksi S&P 500 -osakeindeksi on noussut vuodessa jo 32 prosenttia, ja indeksi on jälleen rikkonut uuden kaikkien aikojen ennätyksensä.

USA:n osakemarkkinoiden nousun syynä on erityisesti tekoälybuumi ja teknologiayhtiöiden menestys.

Osakemarkkinat ovat heiluneet reippaasti viime kuukausina alkuvuoden vahvan nousun jälkeen. OP:n päästrategi Lippo Suominen näkee mahdollisuuksia nykyisessä markkinassa.

”Osakkeet saavat nyt tukea taloudesta ja keskuspankkien koronlaskuista. Siten osakkeet tarjoavat tuottomahdollisuuksia, vaikka korkeat odotukset voivat tuottaa ajoittain pettymyksiä”, sanoo Suominen.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed teki tällä viikolla historiallisen päätöksen, kun se päätti aloittaa ohjauskorkojen laskun poikkeuksellisen suurella 50 korkopisteen laskulla.

Kyseessä on Fedin ensimmäinen rahapolitiikan kevennys sitten vuoden 2020 ja sen aggressiivisimman inflaationtorjuntakampanjan päättyminen sitten 1980-luvun. USA:n ohjauskorot oli aiemmin pidetty vuoden korkeammalla tasolla heinäkuusta 2023 lähtien kuin kertaakaan 23 vuoteen.

USA:n keskuspankilla on varaa koronlaskuun, koska Yhdysvaltojen inflaatio on maltillistunut. Lisäksi työmarkkinoiden hyvä vire on hiipunut. Kesäkuussa maassa syntyi 118 000 uutta työpaikkaa, heinäkuussa 89 000 ja elokuussa 142 000. Kaikki nämä työpaikat jäivät alle keskimääräisen 202 000 työpaikan kuukausittaisen lisäyksen 12 edellisen kuukauden aikana.

Markkinaodotusten mukaan ohjauskorkoa lasketaan seuraavan kahden vuoden aikana vähitellen, ja korkotaso asettuu alle kolmen prosenttiin. Mikäli talouskasvu ei pääse elpymään toivotulla tavalla laskevasta inflaatiosta huolimatta, on mahdollista, että korkoja lasketaan markkinaodotuksia enemmän.

Fedin avomarkkinakomitean mediaaniennuste antaa ymmärtää, että jatkossa korkojen lasku tapahtuisi melko hitaassa syklissä. Ohjauskorkoja leikattaisiin vielä kahdesti 25 korkopisteellä tänä vuonna, neljästi ensi vuonna ja kahdesti vuonna 2026.

OP:n sijoitusnäkemyksessä suositaan osakkeissa Pohjois-Amerikkaa ja nimenomaan pienempiä yhtiöitä.

”Yhdysvallat on ylipainossa osakeallokaatiossamme. Maa nauttii edelleen verrattain vahvasta taloudesta. Megayhtiöissä tämä on hinnoiteltu selkeämmin, mutta laaja osamarkkina on selvästi edullisempi arvostukseltaan. Olemme kohdentaneet Yhdysvaltojen osakepainoa suuryhtiöiden ulkopuolelle”, kertoo Suominen.