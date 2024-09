Syyskuu: Historiallisesti heikoin kuukausi osakemarkkinoilla

Tänä vuonna keskiössä on erityisesti makrotalouden kehitys tilanteessa, jossa koronlaskuja on jo hinnoiteltu.



Kuvio 1: S&P 500 -indeksin syyskuun kehitys indeksoituna, aikaväli 2014-2023. Lähde: Henri Huovinen, Yahoo Finance.

Elokuun alku oli turbulentti Yhdysvaltain osakemarkkinoilla. S&P 500 -indeksin pistelukema pieneni kolmen ensimmäisen kaupankäyntipäivän aikana noin kuusi prosenttia. Kurssilaskun syiksi arvioitiin jenin ja dollarin carry trade -sijoitusstrategioiden positioiden sulkemisia sekä odotettua heikompia Yhdysvaltain makrotalouden tilastoja. Markkinoilla nähtiin kuitenkin nopea käänne, S&P 500 tuotti lopulta 2,3 prosenttia elokuun aikana.

Seuraavaksi sijoittajien huomio keskittyy syyskuuhun, joka on ollut historiallisesti haasteellinen osakemarkkinoilla. Viimeisten kymmenen vuoden aikana (2014-2023), S&P 500 -indeksin pistelukema on syyskuussa laskenut kuusi kertaa ja noussut neljä kertaa. Niistä heikoin syyskuu oli vuonna 2022, jolloin indeksi tuotti -9,4 prosenttia. Huomionarvoista on, että viimeiset neljä syyskuuta (2020-2023) ovat kaikki olleet miinusmerkkisiä.

Syyskuu on ollut pitkällä aikavälillä tuotoltaan heikoin kuukausi Yhdysvaltain osakemarkkinoilla. Keskimääräinen tuotto oli -0,8 prosenttia viimeisen 98 vuoden aikana. Vastaavasti S&P 500 -indeksin tuotto oli -1,0 prosenttia ajanjaksolla 1928-2022.

Historian saatossa myös pörssiromahduksia on ajoittunut syyskuulle. Suurin syyskuun yksittäinen pudotus nähtiin suuren laman aikana 1931, jolloin Yhdysvaltain osakemarkkinan tuotto oli -29,6 prosenttia. Finanssikriisin 2008 syyskuussa tuotto oli -8,9 prosenttia.

Yleisesti uskotaan, että syyskuun heikot tuotot liittyvät kesälomien päättymisiin. Sijoittajat palaavat toimistoille ja ovat valmiita tekemään muutoksia sijoitussalkkuihinsa. Niitä ovat muun muassa voittojen kotiuttamiset ja verotukseen liittyvien tappioiden hyödyntäminen.

Osa salkunhoitajista myy sijoituksia ennen vuosineljänneksen päättymistä, jotta sijoitussalkun sisältö näyttää paremmalta seuraavan kvartaalin alussa. Lisäksi monen rahastoyhtiön tilikausi päättyy syyskuun lopussa. Sillä on vaikutuksensa verosuunnittelun kannalta.

Myös analyytikoiden ennustemuutoksilla on ollut historiallisesti vaikutusta syyskuun tuottoihin. Analyytikot ovat useiden yhtiöiden kohdalla liian optimistisia vuoden alussa. Tulosennusteita lasketaan myöhemmin, erityisesti elokuussa toisen vuosineljänneksen tuloskauden päätyttyä. Ne vaikuttavat osakemarkkinan hinnoitteluun syyskuussa.

Sijoituspäätöksiä ei yleensä kuitenkaan kannata perustaa pelkästään mahdollisiin kausivaihteluihin, koska ne eivät välttämättä toistu ennustettavalla tavalla tulevaisuudessa. Osakemarkkinat ovat monimutkainen kokonaisuus, johon vaikuttavat lukuisat tekijät.