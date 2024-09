Tekoäly-yhtiö Aiforia kasvaa vauhdilla

Aiforian kasvu on ollut alkuvuonna vankkaa. Kasvu vaatii kuitenkin vielä kovaa panostusta tuotekehitykseen.

Helsingin pörssiin listattu tekoäly-yhtiö Aiforia julkisti tällä viikolla tammi-kesäkuun tulosraporttinsa.

Yhtiö listautui Helsingin pörssiin vuoden 2021 lopussa sopivasti ennen nykyisen AI-huuman alkua. Tekoälyn lisäksi Aiforia hyötyy useasta vallitsevasta megatrendistä. Väestön ikääntyminen, digitalisaatio ja terveydenhuollon osaajapula luovat kysyntää Aiforian tuotteille ja palveluille.

Aiforian kehittämän ohjelmiston avulla patologit sairaaloissa ja lääketieteellisessä tutkimuksessa voivat analysoida kudosnäytteitä tehokkaammin ja tarkemmin.

Aiforian tekoälymallit tunnistavat patologisista näytteistä syöpien eri muotoja ja ohjelmisto laatii patologeille raportin diagnoosin tekemistä varten. Patologisten näytteiden lukumäärä ja näytteiden digitalisaatioaste kasvavat kiihtyvästi, mikä luo Aiforialle kasvavan markkinan.

Alkuvaiheen yhtiölle tyypilliseen tapaan Aiforia kasvaa vauhdilla, mutta tulos on vielä pakkasella.

Yhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 43 prosenttia vertailukaudesta 1,37 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi eniten Euroopan markkinalla Aiforian päästessä tulouttamaan osaa aiemmin solmituista isommista kaupoista.

Kuva: Aiforia.

Liiketappio oli jokseenkin edellisvuoden tasolla – viime vuonna se oli -6,4 miljoonaa euroa, nyt -6,1 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan tulos on yhtiön strategian mukainen ja heijastaa Aiforian kehityksen vaihetta, jossa yhtiö investoi tuotekehitykseen voimakkaasti tulevan kasvun mahdollistamiseksi.

Yhtiön tilauskanta kasvoi 34 prosenttia 3,2 miljoonaan euroon.

Seuraavana välitavoitteena positiivinen liiketoiminnan kassavirta

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Tapaninen kertoo, että vuoden ensimmäinen puolikas oli tapahtumarikas.

”Alkuvuodesta 2024 julkaisimme täsmennetyn kasvustrategian ja päivitetyt liiketoimintatavoitteet. Strategian johdonmukainen edistäminen jatkui kunnianhimoisesti koko katsauskauden ajan. Lyhyen aikavälin tavoitteenamme on laajentaa Aiforian tuotetarjoomaa, löytää uusia strategisia kumppanuuksia sekä saavuttaa operatiivisen liiketoiminnan positiivinen kassavirta”, Tapaninen kertoo.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli tammi‒kesäkuussa 2024 negatiivinen -4,7 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli negatiivinen -4,6 miljoonaa euroa. Negatiivinen kassavirta johtui vahvasta panostuksesta tuotekehitykseen.

Katsauskaudella Aiforia vahvisti edelleen yhteistyötä Mayo Clinic -sairaalan kanssa Yhdysvalloissa, solmimalla lisensointisopimuksen kolorektaalisyövän uusiutumisriskiä arvioivan tekoälymallin kaupallistamisesta yksinoikeudella maailmanlaajuisesti. Yhteistyössä Mayo Clinicin kanssa kehitetty tekoälymalli tunnistaa kolorektaalisyövän kudospiirteitä ja tarjoaa ennusteen taudinkulusta.

”Solmittu yhteistyö on osa asiakaslähtöistä tuotekehitystä sekä monipuolista yhteistyötämme Mayon kanssa”, Tapaninen kertoo.

Toukokuussa yhtiö solmi monivuotisen puitesopimuksen tekoälyratkaisujen toimittamisesta Fimlab Laboratorioille patologian diagnostiikan tueksi. Puitesopimus on Tapanisen mukaan jälleen yksi todistus Aiforian ratkaisujen laadusta ja siitä, että ne palvelevat diagnostisten laboratorioiden tarpeita tekoälyavusteiseen patologian työnkulkuun.

Osakeannilla lisää paukkuja kasvuun

Jatkoa puitesopimukselle yhtiö sai katsauskauden jälkeen elokuussa, kun Aiforia kertoi Fimlabin valinneen Aiforian toimittajaksi rinta- ja eturauhassyövän diagnostiikkaratkaisuihin.

yksi maailman johtavista eläinlääkintäalan toimijoista ja innovatiivisten diagnostiikkaratkaisujen valmistajista Yhdysvalloissa valitsi Aiforian kumppanikseen eläinnäytteiden tekoälyavusteiseen kuva-analytiikkaan toukokuussa.

Strategiansa mukaisesti Aiforiaa pyrkii laajentamaan Aiforian prekliinistä tarjoamaa uusilla tekoälymalleilla ja GLP-työvirtaan suunnitellulla käyttöliittymällä. GLP-työvirta viittaa hyvän laboratoriokäytännön työskentelyyn laboratoriossa. GLP on joukko sääntöjä ja ohjeita, jotka on suunniteltu varmistamaan laboratoriotutkimusten laatu, luotettavuus ja toistettavuus erityisesti silloin, kun kyseessä on turvallisuuden ja terveyden arviointi.

Tavoitteidensa mukaisen kasvuvauhdin varmistamiseksi Aiforia toteutti katsauskauden loppupuolella yli 2,8 miljoonan uuden osakkeen suunnatun osakeannin keräten sen tuloksena 9,95 miljoonaa euroa.

”Osakeannista saadut varat on tarkoitus käyttää Aiforian kasvustrategian tukemiseen, sisältäen panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Lisäksi rahoituskierros edistää meitä saavuttamaan liiketoimintatavoitteidemme mukaisen positiivisen liiketoiminnan kassavirran vuoden 2025 loppuun mennessä”, toimitusjohtaja kertoo.

Katsauskaudella yhtiö edisti myös toimenpiteitä viranomaishyväksynnän saavuttamiseksi Aiforian ensimmäiselle tuotteelle Yhdysvalloissa.

”Patologian ala on muutoksen edessä digitalisaation sekä tekoälymallien kehityksen seurauksena, ja Aiforia aikoo olla etulinjassa tässä kehityksessä. Digitaalisten patologisten ratkaisujen kasvava käyttöönotto laboratorioiden tehokkuuden parantamiseksi avaa markkinat tekoälyn tukemille ratkaisuille”, Tapaninen kertoo.

Tavoitteet korkealla

Aiforia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä tai taloudellisia tavoitteita. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen sekä lyhyen että keskipitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteita, jotka se on nyt päivittänyt.

Lyhyellä aikavälillä vuosina 2024-2025 yhtiön tavoitteena on muun muassa saavuttaa operatiivisen liiketoiminnan positiivinen kassavirta. Keskipitkällä aikavälillä vuoteen 2030 mennessä Aiforia tavoittelee esimerkiksi 100 miljoonan euron liikevaihtoa.

Kesäkuun jälkeen heinäkuussa Aiforia kertoi Castilla y Leónin sairaanhoitopiirin Espanjassa valinneen Aiforian kumppaniksi tekoälyavusteiseen diagnostiikkaan. Yhteistyöhön kuuluu Aiforian tekoälyohjelmiston käyttö muun muassa rinta-, keuhko- ja eturauhassyöpäpotilaiden kudosnäytteiden analytiikassa. Sopimuksen kokonaisarvo Aiforialle on noin 500 tuhatta euroa kolmelle vuodelle.

Heinäkuussa Aiforia kertoi Fimlab Laboratoriot Oy:n valinneen Aiforia Technologies Oyj:n toimittajaksi rinta- ja eturauhassyövän diagnostiikkaratkaisuihin. Aiforia tiedotti aiemmin toukokuussa puitesopimuksen solmimisesta, jossa se valittiin tekoälyratkaisujen toimittajaksi Fimlabin laboratorioille patologian diagnostiikan tueksi.

Rinta- ja eturauhassyövän tekoälyratkaisut, jotka kattavat kolme käyttökohdetta, ovat Aiforian ensimmäinen toteutunut tilaus kyseisen monivuotisen puitesopimuksen puitteissa. Tämän ensimmäisen tilauksen arvo Aiforialle on noin 300 tuhatta euroa ensimmäiselle vuodelle.