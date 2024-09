Voivatko tekoälybotit korvata ihmisen kaupankäynnissä ja sijoittamisessa?

Tekoälybottien käyttö on yleistynyt myös sijoittamisessa ja kaupankäynnissä. Tutkimusten mukaan botit ovat yltäneet korkeisiin tuottoihin.

Sijoitusten maailma on aina ollut täynnä nopeita päätöksiä, intensiivistä keskittymistä ja korkeita sijoitussummia. Historiallisesti se on ollut ihmisen intuition ja asiantuntemuksen alue, jossa kokeneet sijoittajat, sijoitusneuvojat ja kauppiaat käyttävät tietojaan ja kokemustaan ​​navigoidakseen rahoitusmarkkinoiden epävakailla vesillä.

Tekoälyn lisääntyessä kuitenkin käydään yhä enemmän keskustelua siitä, korvataanko kaupankävijät ja sijoitusneuvojat pian koneilla.

Vaikka tekoälypohjaiset ratkaisut ovat jo nyt merkittävässä roolissa monissa sijoitusprosesseissa, kysymys siitä, voivatko ne täysin korvata ihmiskauppiaat, on monisyinen ja kiinnostava.

Tekoälyn kehitys sijoittamisessa ja kaupankäynnissä

Perinteisesti sijoittaminen ja kaupankäynti on ollut vahvasti ihmisten hallitsema ala, jossa menestys on perustunut kokemukseen, intuitioon ja markkinoiden syvälliseen ymmärtämiseen.

Viime vuosikymmeninä teknologian kehitys on kuitenkin tuonut mukanaan uusia työkaluja, jotka ovat mullistaneet sijoitusprosesseja. Tekoälyn tulo sijoitus- ja kaupankäyntimaailmaan on ollut osa tätä laajempaa digitaalista vallankumousta.

Tekoälyn integrointi kaupankäyntiin ja sijoittamiseen ei kuitenkaan ole uutta. Jo vuosien ajan algoritmeja on käytetty kauppojen suorittamiseen sellaisilla nopeuksilla ja määrillä, jotka ylittävät ihmisen kyvyt.

Nämä algoritmit hyödyntävät historiallisia tietoja tehdäkseen ennusteita tulevista markkinoiden liikkeistä. Korkean taajuuden kaupankäynti käyttää monimutkaisia ​​algoritmeja useiden markkinoiden analysointiin ja toimeksiantojen toteuttamiseen markkinaolosuhteiden perusteella.

Tekoälyn viimeisimmät edistysaskeleet tuovat kaupankäyntiin jopa hienostuneisuutta.

Koneoppimismallit voivat nyt analysoida valtavia määriä tietoa, oppia siitä ja tehdä ennusteita entistä tarkemmalla tavalla. Nämä mallit voivat käsitellä uutisia, taloudellisia indikaattoreita ja jopa geopoliittisia tapahtumia tiedottaakseen kaupankäyntistrategioista.

Kysymys ei nyt ole siitä, voiko tekoäly tehostaa kauppaa, vaan siitä, missä määrin se voi korvata ihmiset.

Ihmisen intuitio vastaan koneoppiminen

Yksi merkittävimmistä tekoälyn eduista sijoittamisessa on sen tunteellinen puolueettomuus.

Ihmiskauppiaat ovat alttiita tunnepohjaisille päätöksille, jotka voivat johtaa irrationaaliseen käyttäytymiseen markkinoilla. Tekoäly sen sijaan perustaa päätöksensä puhtaasti tietoon ja ennalta määriteltyihin algoritmeihin, mikä voi johtaa johdonmukaisempaan ja kurinalaisempaan kaupankäyntistrategiaan.

Lisäksi tekoälyn nopeus ja kyky käsitellä valtavia tietomääriä antavat sille merkittävän edun. Se pystyy analysoimaan markkinoita ja tekemään päätöksiä nopeudella, joka on ihmiselle mahdoton. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin markkinamuutoksiin ja potentiaalisesti paremman riskienhallinnan.

Tekoälyn vaikuttavista ominaisuuksista huolimatta ihmisen intuitio on kuitenkin edelleen tärkeä osa kaupankäyntiä. Ihmisen psykologia vaikuttaa markkinoihin, ja ihmiset voivat tulkita markkinatunnelman hienouksia tavoilla, joihin koneet eivät vieläkään pysty.

Esimerkiksi poliittisten lausuntojen vivahteiden ymmärtäminen tai suuren yrityksen ilmoituksen tunteellinen pohjasävy on haastavaa ymmärtää jopa edistyneimmille tekoälyjärjestelmille.

Tapaustutkimus: Tekoälybotti tienasi 38 000 dollaria viikossa, päihitti kaupankäynnin ammattilaiset

Botit ovat jo osoittaneet osaamisensa kaupankäynnissä ja sijoittamisessa ja tienanneet jopa niin suuria tuottoja, että kauppiaat ovat kallistaneet päätään epäileväisenä.

Uuden kaupankäyntiin tarkoitetun tekoälybotin kerrottiin tuottaneen 38 000 dollarin tuoton 5 000 dollarin sijoituksesta viikon aikana vahvistettujen kaupankäyntitietojen ja MyFxBookin kolmannen osapuolen vahvistuksen mukaan.

Eikä siinä kaikki. Nimittäin 23. tammikuuta 2024 alkaen botti osoitti jälleen arvonsa 1 000 dollarin sijoituksella. Kesäkuun 11. päivään 2024 mennessä se ansaitsi 5 600 dollarin voittoa, mikä on huima 560 prosentin tuotto testijakson aikana.

Tämä huippuluokan tekoälyteknologiaa käyttävä robotti on osoittanut kykynsä ennustamalla tarkasti markkinatrendejä ja tekemällä kauppoja itsenäisesti.

Botin hinta on 450 dollaria ja se on käytettävissä kaikilla Windows-käyttöjärjestelmillä, jopa vanhemmilla tietokoneilla tai kannettavilla tietokoneilla. Ammattitreidaajat sanovat, että sen käyttäminen on epäreilua, mutta se on laillista ja käyttäjät ovat raportoineet saaneensa erinomaisia tuloksia botin avulla.

“Vain pelkurit luottavat bottiin,” ammattitreidaajat ovat sanoneet Finzennewsin mukaan.

Botin käyttäminen ja sen saavuttamat tulokset ovat saaneet monet kauppiaat nostamaan kulmakarvojaan ja se on herättänyt epäilyksiä.

Epäilijätkin antoivat kuitenkin botille hyväksyvän nyökkäyksensä silloin, kun hyvämaineinen kolmannen osapuolen yritys MyFxBook, joka tunnetaan asiantuntemuksestaan ​​kauppojen varmentamisessa, paljasti ja vahvisti itsenäiset ja riippumattomat kaupat ja kaupankäynnin tulokset.

Millaisia tehtäviä tekoäly voi suorittaa kaupankäynnissä ja sijoittamisessa?

Tekoälyn käyttö sijoittamisessa on kasvanut eksponentiaalisesti viime vuosina. Algoritminen kaupankäynti ja koneoppimiseen perustuvat sijoitusstrategiat ovat jo arkipäivää monissa rahoituslaitoksissa.

Tekoälyn vahvuuksia ovat etenkin sen kyky käsitellä valtavia datamääriä nopeasti ja tunnistaa monimutkaisia malleja, joita ihmissilmä ei välttämättä havaitse.

Tekoälyrobotit voivat suorittaa useita keskeisiä tehtäviä sijoittamisessa:

Tekoäly voi toteuttaa kauppoja millisekuntien tarkkuudella markkinaolosuhteiden muuttuessa. Tekoäly voi optimoida sijoitussalkkuja jatkuvasti, huomioiden riskitasot ja tuottotavoitteet. Se pystyy analysoimaan ja ennustamaan riskejä monipuolisemmin kuin perinteiset menetelmät. Lisäksi tekoäly voi analysoida uutisia, sosiaalista mediaa ja taloudellisia indikaattoreita reaaliajassa.

Tekoälyn rajoitukset ja riskit kaupankäynnissä

Tekoälyn käyttö sijoittamisessa ei kuitenkaan ole ongelmatonta.

Yksi suurimmista haasteista liittyy datan laatuun ja saatavuuteen. Tekoälyalgoritmit ovat vain niin hyviä kuin niiden käyttämä tieto, ja virheellinen tai puutteellinen tieto voi johtaa vääriin johtopäätöksiin ja huonoihin sijoituspäätöksiin.

Lisäksi tekoäly voi olla huono ennustamaan ennennäkemättömiä tapahtumia tai markkinamullistuksia, sillä se perustuu pääasiassa historialliseen dataan.

Toinen merkittävä haaste on tekoälyn kyky ymmärtää monimutkaisia geopoliittisia ja sosiaalisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa markkinoihin.

Vaikka tekoäly voi analysoida uutisia ja sosiaalisen median trendejä, se ei välttämättä pysty tulkitsemaan niiden syvällisempiä merkityksiä tai ennustamaan niiden pitkäaikaisia vaikutuksia samalla tavalla kuin kokenut ihmissijoittaja.

Tekoälyn käyttö sijoittamisessa herättää myös eettisiä kysymyksiä.

Kuka on vastuussa, jos tekoälyn tekemä sijoituspäätös johtaa merkittäviin tappioihin? Miten varmistetaan tekoälyjärjestelmien läpinäkyvyys ja vastuullisuus? Nämä ovat kysymyksiä, joihin sääntelyviranomaisten ja alan toimijoiden on löydettävä vastauksia tekoälyn yleistyessä sijoitusmaailmassa ja kaupankäynnissä.

Onko tekoäly osa tulevaisuuden kaupankäyntiä ja sijoituksia?

Tulevaisuudessa tekoälyn rooli sijoittamisessa ja kaupankäynnissä todennäköisesti kasvaa entisestään. Koneoppimisalgoritmien kehittyessä ja tiedon määrän kasvaessa tekoälyn kyky analysoida markkinoita ja tehdä sijoituspäätöksiä paranee jatkuvasti.

On kuitenkin epätodennäköistä, että tekoäly täysin korvaisi ihmissijoittajat lähitulevaisuudessa.

Sen sijaan todennäköisempi tapahtuma on ihmisen ja tekoälyn yhteistyö, jossa tekoäly toimii tehokkaana työkaluna tukien ja tehostaen ihmisten päätöksentekoa. Tämä yhteistyömalli yhdistäisi tekoälyn vahvuudet – kuten nopean tiedonkäsittelyn ja emotionaalisen puolueettomuuden – ihmisen intuitioon, kokemukseen ja kykyyn ymmärtää monimutkaisia sosiaalisia ja taloudellisia tekijöitä.

Tulevaisuudessa voimme odottaa näkevämme yhä kehittyneempiä tekoälyjärjestelmiä, jotka pystyvät käsittelemään epälineaarisia markkinavaihteluita ja ennustamaan markkinoiden käyttäytymistä entistä tarkemmin.

Samalla on todennäköistä, että sääntelyviranomaiset kehittävät uusia säädöksiä tekoälyn käytölle sijoittamisessa varmistaakseen markkinoiden vakauden ja sijoittajien suojan.