Työmarkkinat ovat heikentyneet ja työpaikan saaminen on vaikeampaa – miksi?

Työpaikan saaminen on vaikeutunut viimeisten vuosien aikana. Syynä voi olla muun muassa puutteellinen ansioluettelo tai huonot haastattelutaidot.

Jo vuoden 2023 alkupuolella työmarkkinat alkoivat kokea kitkaa, kun maailmalaajuisesti laskeva talous aiheutti irtisanomisia oikealta ja vasemmalta. Yritykset ovat jo tovin pitkittäneet palkkaamiseen kuluvaa aikaa pitkien haku- ja haastatteluprosessien takia, mutta viimeisen reilun vuoden aikana työmarkkinat ovat huonontuneet entisestään.

Työpaikan saaminen voi tällä hetkellä tuntua takkuilevalta ja turhauttavalta huolimatta siitä, että ansioluettelo ja saatekirje ovat viimeisen päälle hiottuja. Hyvä sekä huono uutinen on se, että vika ei välttämättä ole täysin hakijassa.

Usein hakijat jäävät pohtimaan, miksi heidän hakemuksensa eivät johda työtarjouksiin. Muun muassa Harvard Business Review, Time ja Inc.com ovat haastatelleet asian tiimoilta HR-henkilöstöä ja tiedustelleet, miksi työpaikan saamisesta on vuosina 2023 ja 2024 tullut entistä haastavampaa.

Vääränlainen ansioluettelo ansioluettelo

Palkkausprosessi on muuttunut dramaattisesti viimeisten vuosien aikana. Lahjakkaiden ihmisten on yhä vaikeampi saada töitä, jonka lisäksi rekrytoijat näyttävät pelaavan puolustusta parhaita kandidaatteja kohtaan.

Inc.comin mukaan syynä voivat olla muun muassa huono ansioloettelo, liian venytetty ja täysi ansioluettelo tai intohimon ja motivaation puute.

Kokemuksen puute ja sen kompensointi

“Jos olet tehnyt merkittäviä asioita, sinun pitäisi pystyä korostamaan niitä ansioluettelossasi,” eräs HR-henkilö kommentoi Inc.comin mukaan.

Hän muistuttaa, että pitkä ja sanaisa ansioluettelo ei tarkoita mitään, jos siinä ei ole sisältöä.

“Ymmärrän, että jokainen työpaikka ei anna sinun levittää siipiäsi. Kokemuksesi on vain osa ansioluetteloasi. Tee siitä lyhyt ja napakka ja siirry seuraavaan osaan,” hän muistuttaa.

Inc.comin mukaan ansioluettelon ei tarvitse olla täyteen ahdettu, vaan tärkeämpää on sen sisältö ja hakijan kokemus.

Monet työnantajat etsivät kandidaatteja, joilla on jo käytännön kokemusta alalta, mikä voi olla erityisen haastavaa vastavalmistuneille tai alaa vaihtaville.

Kokemuksen puutteen kompensoimiseksi hakijoiden kannattaa keskittyä korostamaan muita vahvuuksiaan, kuten koulutustaan, harjoittelujaksojaan tai vapaaehtoistöitään. Lisäksi on tärkeää osoittaa innokkuutta oppimiseen ja kykyä omaksua uusia taitoja nopeasti.

Eräälle vastavalmistuneelle annettiin yksinkertainen neuvo: “jos sinulla ei ole kokemusta, luo jotain omaa, mikä antaa sinulle kokemusta,” kertoo Harvard Business Review. Hän käytti kuusi kuukautta rakentaakseen teknologian alan startupin, joka ei koskaan saanut ilmaa siipien alle. Tästä huolimatta hän sai kokemusta alalta ja työn hakemisesta tuli helpompaa.

Ansioluettelon merkitys ja sen parantaminen

Toinen yleinen kompastuskivi on huonosti laadittu ansioluettelo. Ansioluettelo on usein ensimmäinen asia, jonka rekrytoija näkee hakijasta, joten sen merkitystä ei voi aliarvioida.

Yleisiä virheitä ovat liian pitkät tai epäselvät ansioluettelot, kirjoitusvirheet ja epäolennaisten tietojen sisällyttäminen. Parantaakseen ansioluetteloaan hakijan tulisi räätälöidä se jokaiseen haettavaan työpaikkaan sopivaksi, korostaa saavutuksiaan konkreettisilla esimerkeillä ja pitää ulkoasu selkeänä ja ammattimaisena.

“Jos sinulla on vaikeuksia päästä haastatteluihin, se on yleensä merkki siitä, että taustasi ei ole riittävä alasi töihin. Olettaen, että ansioluettelosi on hyvin kirjoitettu eikä se ole ongelman lähde, on aika kaivaa syvemmälle omiin olettamuksiisi. Sinun on ymmärrettävä, mitä haluat ja mitä ala etsii, jotta voit puuttua kaikkiin ongelmakohtiin,” Harvard Business Review kirjoittaa.

Inc.com muistuttaa myös, että ketään ei kiinnosta se, juoksetko maratoneja tai oletko hyvä isä. Sen sijaan hakijaa kannustetaan korostamaan intohimojaan ja motivaatiotaan töiden ulkopuolella.

Tarjousten puutteen syynä voi olla huonot haastattelutaidot

Puutteelliset haastattelutaidot ovat niin ikään merkittävä syy siihen, että tarjouksia ei heru. Monet hakijat aliarvioivat haastatteluun valmistautumisen tärkeyden tai eivät osaa ilmaista itseään selkeästi ja vakuuttavasti haastattelutilanteessa.

Parantaakseen haastattelutaitojaan hakijoiden kannattaa harjoitella yleisimpiä haastattelukysymyksiä etukäteen, tutkia yritystä ja sen toimialaa perusteellisesti sekä valmistella omat kysymyksensä haastattelijalle.

“Se [palkkausprosessi] on kaksisuuntainen tie,” Inc.com kirjoittaa.

Inc.com ja Harvard Business Review muistuttavat, että on tärkeää tutkia yritystä ja sen tarpeita ja varmistaa, että hakija korostaa juuri niitä taitoja ja sitä kokemusta, joka sopii yhteen yrityksen tarpeiden kanssa.

“Haastattelusi ei ole lupaa kertoa haastattelijalle kaikkea, mitä olet tehnyt. Sinun on valittava parhaat tarinat kokemusportfoliostasi. Miten valitset ne? Aloita lukemalla työnkuvaus huolellisesti. Mitä taitoja, tietoja, kokemusta ja kykyjä tehtävään vaaditaan?”

Pienillä yksityiskohdilla on väliä: hakemuspaketin viimeistely ja hiominen on tärkeää

Hyvän ansioluettelon luominen ja haastattelutaitojen hiominen ovat vain pieni osa palkkausprosessia. Ideaali työntekijä omaa myös realistiset palkkaodotukset, päivitetyt tiedot ja taidot alalta, sekä kulttuurillisen yhteensopivuuden.

Lisäksi verkostoituminen on tärkeää, sillä unelmien työpaikka voi irrota myös kontaktien kautta.

Verkostoitumisen tärkeys työnhaussa

Verkostoitumisen puute on usein aliarvioitu tekijä työnhaussa. Monet työpaikat täytetään henkilökohtaisten suhteiden ja suositusten kautta ennen kuin ne edes päätyvät julkiseen hakuun.

Laajentaakseen mahdollisuuksiaan hakijoiden tulisi aktiivisesti osallistua alan tapahtumiin, liittyä ammatillisiin yhdistyksiin ja hyödyntää sosiaalisen median alustoja, kuten LinkedIniä, verkostoituakseen alansa ammattilaisten kanssa.

Vahvan ammatillisen verkoston rakentaminen voi tarjota arvokkaita näkemyksiä, mentorointia ja mahdollisia työtilaisuuksia.

Realistiset palkkaodotukset

Epärealistiset palkkaodotukset voivat myös olla este työpaikan saamiselle. Vaikka on tärkeää tuntea oma arvonsa, on yhtä olennaista ymmärtää realistisesti markkinoiden palkkatasot omille taidoille ja kokemukselle.

Hakijoiden tulisi tutkia alan palkkatilastoja ja olla valmis keskustelemaan palkasta joustavasti, ottaen huomioon kokonaispaketin, johon kuuluvat myös edut, kehittymismahdollisuudet ja työn ja vapaa-ajan tasapaino.

Taitojen päivittäminen ja ajantasaisuus

Puutteelliset tai vanhentuneet taidot voivat olla merkittävä este työllistymiselle nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla. Työnantajat etsivät usein hakijoita, joilla on ajantasaiset taidot ja osaaminen.

Pysyäkseen kilpailukykyisinä hakijoiden tulisi jatkuvasti päivittää osaamistaan osallistumalla kursseille, hankkimalla sertifikaatteja ja seuraamalla aktiivisesti alan kehitystä. Erityisesti digitaalisten taitojen merkitys korostuu monilla aloilla, joten niiden kehittäminen on usein kannattava sijoitus.

Kulttuurinen yhteensopivuus

Kulttuurinen yhteensopivuus yrityksen kanssa on noussut yhä tärkeämmäksi tekijäksi rekrytoinneissa. Työnantajat eivät etsi vain teknisesti päteviä hakijoita, vaan myös henkilöitä, jotka sopivat yrityksen arvoihin ja työkulttuuriin.

Parantaakseen mahdollisuuksiaan tässä suhteessa hakijoiden tulisi perehtyä huolellisesti yrityksen kulttuuriin ja arvoihin ennen haastattelua. Haastattelussa kannattaa osoittaa aitoa kiinnostusta yrityksen toimintatapoja kohtaan ja kertoa, miten omat arvot ja työskentelytavat sopivat yhteen yrityksen kulttuurin kanssa.

Toimintasuunnitelman laatiminen työpaikan hakemisessa

“Varmista, että kun haet töitä, ansioluettelosi vastaa selvästi työnkuvauksen tarpeita ja toiveita, jotta sopivuus on ilmeinen. Sinun tulisi räätälöidä tämä asiakirja jokaista hakemaasi roolia varten”, kertoo taloussivusto Forbes.

Sen sijaan, että luettelet vain velvollisuutesi, ansioluettelosi tulisi osoittaa arvosi ja kuinka vaikutit aiemmissa rooleissasi. Sen pitäisi hahmotella selkeä eteneminen urallasi ja kertoa tarina.

Työllisyysvajeen aikana on aina panostettava taitojen ja pätevyyden kehittämiseen. On aina mahdollista palata kouluun, osallistua verkkokursseille, osallistua työpajoihin tai tehdä vapaaehtoistyötä saadakseen lisää asiaankuuluvaa kokemusta.

Ennen työhaastattelua on tärkeää tutustua yrityksen arvoihin, toimintatapaan, vaatimuksiin ja edellytyksiin, jotta haastattelutilanteesta tulee sujuvampi. Sellaiset hakijat, jotka osoittavat tutustuneensa yritykseen, ovat aina palkkaajien silmissä etusijalla.

“Yksi työnhakijoiden suurimmista ongelmista on se, että he kantavat mukanaan menneiden epäonnistumistensa ja hylkäämistensä tuntemuksia. Kun ihmiset tuntevat katkeruutta nykyistä tilannettaan kohtaan, se on tuskallisen ilmeistä muille. Haastatteluprosessiin osallistuvat ammattilaiset aistivat vihamielisyyden,” Forbes jatkaa.

Työpaikkaa hakiessa on siis tärkeää muistaa myös positiivinen asenne ja omasta mielenterveydestä huolehtiminen.

“Tee tarvittava työ jättääksesi pahat tunteet taaksesi äläkä anna menneiden hylkäämisten määritellä sinua. Lakkaa kantamasta tätä taakkaa ympäriinsä kuin painoa harteillasi. Haluat huokua positiivisuutta, itseluottamusta, tarmoa, innostusta ja motivaatiota koko haastatteluprosessin ajan,” Forbes muistuttaa.