USA:n inflaatio jatkaa laskuaan

Tuoreet inflaatioluvut antavat lisävahvistusta sille, että USA:n keskuspankki aloittaa tässä kuussa koronlaskut.

Yhdysvaltojen inflaatio hidastui edelleen elokuussa. Kuluttajahinnat nousivat 2,5 prosenttia elokuuhun päättyneiden 12 kuukauden aikana, kun bensiinin, käytettyjen autojen ja kuorma-autojen sekä eräiden muiden tuotteiden hinnat laskivat.

Hintojen nousu oli viime kuussa hitainta sitten helmikuun 2021. Inflaatio laski myös heinäkuusta selvästi, jolloin vuosi-inflaatio oli 2,9 prosenttia.

Yhdysvaltojen inflaation lasku vuonna 2024 voidaan selittää useilla keskeisillä tekijöillä.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed on toteuttanut voimakkaita korkopolitiikan toimenpiteitä inflaation hillitsemiseksi. Korkojen nostaminen on ollut keskeinen strategia, joka on auttanut vähentämään kulutuskysyntää ja siten hillitsemään hintojen nousua. Vaikka korkotaso on pysynyt korkeana, se on vaikuttanut kuluttajien ja yritysten investointipäätöksiin, mikä on johtanut inflaation hidastumiseen.

Energian hintojen lasku on myös merkittävä tekijä inflaation hidastumisessa. Vaikka energian hinnat ovat vaihdelleet, niiden odotettiin laskevan, mikä on auttanut hillitsemään yleistä hintatasoa.

Globaalit talousnäkymät ovat myös vaikuttaneet Yhdysvaltojen inflaatioon. Maailmanlaajuiset toimitusketjuongelmat ovat helpottuneet, mikä on parantanut tavaroiden saatavuutta ja alentanut hintoja. Tämä kehitys on osaltaan vaikuttanut inflaation laskuun Yhdysvalloissa.



Analyytikot uskovat, että tuoreimmat maltillistuvat inflaatiolukemat lisäsivät todennäköisyyttä sille, että Yhdysvaltain keskuspankki leikkaa korkoja 0,25 prosenttiyksikköä ensi viikon kokouksessaan, mutta pienensivät suuremman leikkauksen todennäköisyyttä.

”Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että inflaatiota on saatu taltutettua. Koska asuntoinflaatio ei edelleenkään hidastu niin nopeasti kuin toivottiin, ei inflaatiota ole täysin kukistettu”, toteaa Capital Economics -yhtiön pääekonomisti Paul Ashworth uutistoimisto BBC:lle.

USA:n keskuspankki Fed kokoontuu 17. ja 18. syyskuuta seuraavaan korkokokoukseensa, jossa se keskittyy nyt työmarkkinoihin, koska työmarkkinat ovat heikentyneet. Inflaatiosta – Fedin kaksoismandaatin toisesta puolesta – huolestuneet virkamiehet ovat luottavaisempia siihen, että inflaatio viilenee kestävästi takaisin kahden prosentin tavoitteeseensa.

Keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell viestitti Jackson Holessa Fedin painopisteen siirtymisestä enemmän työmarkkinoille ja totesi, että hänen luottamuksensa on kasvanut siihen, että inflaatio on kestävällä tiellä takaisin kahteen prosenttiin.

”Teemme kaikkemme tukeaksemme vahvoja työmarkkinoita, kun edistymme edelleen kohti hintavakautta”, Powell totesi.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich näkee tuoreissa inflaatioluvuissa lisävahvistusta sille, että Fed aloittaa koronlaskut.