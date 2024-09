Kiinan Elon Musk – kahdella nerolla on paljon yhteistä

Kiinalaisen sähköautovalmistajan perustaja nousi ryysyistä rikkauksiin.

Teknologinen murros on tarjonnut kiinalaiselle autoteollisuudelle tilaisuuden horjuttaa japanilaisten, eurooppalaisten ja amerikkalaisten autovalmistajien ylivaltaa. Kiinasta on vaivihkaa tullut maailman suurin autojen viejä ohi Japanin.

Kiinassa noin joka neljännes uusi myyty auto on sähköauto. Sähköautomarkkinan ykköseksi on puolestaan noussut kiinalainen BYD, joka on laajentanut myyntiään myös Suomeen.

Mies BYD:n taustalla on paljon tuntemattomampi kuin maailman toiseksi suurimman sähköautovalmistajan sijoittaja ja nykyinen toimitusjohtaja Elon Musk. Sekä molemmilla yrityksillä että niiden keulahahmoilla on paljon yhteistä, vaikka ponnistus automarkkinoiden kärkeen tapahtuikin eri lähtökohdista.

Kun Musk on verrattain varakkaasta perheestä ja useiden eri bisneshankkeiden rikastuttama, BYD:n perustaja Wang Chuanfu syntyi köyhään kahdeksanlapsiseen perheeseen kaukana Kiinan provinsseissa. Chuanfun puuseppäisä kuoli, kun Chuanfu oli 13-vuotias. Hänen äiti menehtyi vain joitakin vuosia myöhemmin. Chuanfun veli jäi pois koulusta pitääkseen sisarukset leivässä.

Wangin veli halusi tämän opiskelevan ja pääsevän yliopistoon. Cuanfu aikoi ensin mennä ammattikouluun, mutta ei tullut valituksi ja päätyi lopulta lukioon. Cuanfu ei saanut myöskään haluamaansa ensisijaista yliopistopaikkaa, vaan ajautui opiskelemaan kemiaa.

Yliopiston jälkeen Chuanfu siirtyi tutkijaksi Pekingiin. Tutkimuslaitos, jossa Chuanfu työskenteli, perusti akkuihin keskittyneen yhteisyrityksen ja hänet lähetettiin sen johtajaksi. Yhteisyritys ei toiminut, mutta Chuanfu näki mahdollisuuden ja päätti perustaa oman yrityksen.

Chuanfu valitsi yhtiön nimeksi satunnaisen kirjainsarjan ja näin syntyi BYD vuonna 1995 Shenzhenin erityistalousalueella. Tuolloin akkumarkkinoita hallitsivat japanilaiset valmistajat, joilla oli pitkälle viedyt tuotantokoneistot.

Pelaa omilla vahvuuksilla

Chuanfun uudella yrityksellä ei ollut juuri pääomaa, eikä se siksi pystynyt ostamaan tuotantolaitteita. BYD:n liikeideaksi tuli hyödyntää Kiinan yhtä ainoaa vahvuutta, halpaa työvoimaa. Tämän vuosituhannen alkuun mennessä BYD:stä tuli yksi markkinajohtajista ladattavissa akuissa, ja toimitti akkuja esimerkiksi kaikille suurimmille matkapuhelinvalmistajille.

Vuonna 2002 BYD listautui pörssiin, ja pian sen huomasi Kiinassa syntynyt amerikkalaissijoittaja Li Lu. Tämä oli puolestaan ystävystynyt jo edesmenneen Charlie Mungerin kanssa. Lu esitti sijoitusta BYD:hen Mungerille, joka oli ensin vastahakoinen. Myöhemmin Munger kuvaili Chuanfuta työnarkomaaniksi ja neroksi.

Vuonna 2003, samana vuonna kuin Tesla perustettiin, BYD osti autovalmistajan nimeltään Qichuan Motors. Sijoittajat eivät olleet päätöksen puolella ja osake romahti kolmanneksen. Aivan kuten akkujen kanssa, autovalmistuksen alkutaipaleella yhtiön strategiana oli kopioida muiden merkkien parhaimmat ominaisuudet. Lopputuloksena oli hyvin paljon Toyota Corollaa muistuttava automalli.

Vaikeudet tekevät vahvemmaksi

Berkshire Hathaway sijoitti BYD:iin vuonna 2008. Warren Buffett olisi halunnut ostaa suuremman osuuden yhtiöstä, mutta Chuanfu ei ollut valmis luopumaan omistuksestaan liiaksi. Buffettin sijoitusyhtiö sai BYD:stä kymmenen prosentin osuuden 230 miljoonalla dollarilla. Sittemmin, vuodesta 2023 lähtien, Berkshire Hathaway on keventänyt omistustaan huikean kurssinousun jälkeen.

Teslan tapaan myös BYD on selvinnyt tilanteista, joissa sen kohtalo on ollut vaakalaudalla. Vuonna 2010 autobisnes oli viedä BYD:n kuilun partaalle. Cuanfu oli asettanut tavoitteeksi kaksinkertaistaa automyynti ja jälleenmyyjien varastot täyttyivät uusista autoista samaan aikaan kun kysyntä finanssikriisin jäljiltä heikkeni.

BYD:n tulos laski 90 prosenttia ja se irtisanoi 70 prosenttia myyntihenkilöstöstään. Cuanfu ymmärsi tuolloin, että yhtiön oli keskityttävä laatuun ja brändin rakentamiseen. Kiinan valtion tuet ja vahva osaaminen akkuteknologiasta tulivat BYD:n pelastukseksi. BYD pääsi nopeasti mukaan sähköautojen kasvavaan kysyntään.

Mikä muu yhdistää Muskia ja Chuanfuta? Molemmat ovat työhulluja, joide sanotaan tekevän yltiöpitkiä työpäiviä ja -viikkoja. Kumpikin keskittyvät tarvittaessa yksityiskohtiin ja tekniikkaan sekä käyttävät aikaa itse tuotteiden suunnitteluun. Samalla he asettavat erittäin vaativia tavoitteita viedäkseen yrityksensä uudelle tasolle.

Kumpikin ovat tehneet liiketoimintaa yhdessä lähisukulaisten kanssa. Musk perusti ensimmäisen startupin yhdessä veljensä kanssa. Molemmat ovat lisäksi aktiivisia politiikassa, Musk omistamassaan X:ssä ja Chuanfu Kiinan kommunistisessa puolueessa. Musk on yksi maailman varakkaimmista ihmisistä ja Chuanfu puolestaan yksi Kiinan rikkaimmista.

Lisäksi miehiä yhdistää se, että Teslan Y-mallissa käytetään BYD:n valmistamia blade-akkuja. BYD kehitti teknologian vastineeksi Teslalle, kun se aloitti kiinalaisen tuotannon 2019 ja vältti näin tuontitullit. Kilpailijatkin voivat tehdä yhteistyötä, vaikkei toinen ottaisikaan sinua alkuun vakavasti.

Mielenkiintoisin ero miesten välillä on se, että Muskin huomio jakaantuu useisiin eri bisneksiin aina avaruusraketeista tekoälyyn, kun taas Chuanfu on keskittynyt BYD:n kehittämiseen ja viemiseksi eteenpäin. Hän on tiettävästi yhä yhtiön suurin omistaja.