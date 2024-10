Kotimainen tekoälyfirma Aiforia valittu toimittajaksi Googlen ekosysteemiin

Patologian syväoppimisen tekoälyratkaisujen toimittaja Aiforia on valittu toimittajaksi Googlen pilvialustan biolääketieteen ekosysteemiin.

Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen.

Patologian syväoppimisen tekoälyratkaisujen toimittaja Aiforia valittu toimittajaksi uuteen NIH STRIDES Google Marketplace -palveluun, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Google Public Sector on yhteistyössä National Institutes of Healthin (NIH), Carahsoft Technology Corporationin ja 11 riippumattoman ohjelmistotoimittajan kanssa ilmoittanut käynnistävänsä kuratoidun Google Cloud Marketplace -markkinapaikan osana NIH:n Science and Technology Research Infrastructure for Discovery, Experimentation, and Sustainability (STRIDES) -ohjelmaa. Carahsoft Technology on puolestaan yhdysvaltalainen julkisen sektorin IT-ratkaisujen toimittaja ja markkinointiyhtiö, joka erikoistuu tarjoamaan teknologiaratkaisuja valtion, koulutuksen ja terveydenhuollon organisaatioille.

Google Public Sector on Google Cloudin erityinen liiketoimintayksikkö, joka keskittyy tarjoamaan teknologiaratkaisuja julkisen sektorin organisaatioille. NIH on Yhdysvaltojen liittovaltion alainen terveysalan tutkimusvirasto ja yksi maailman johtavista biolääketieteellisten tutkimusten rahoittajista.

Google Cloud Marketplace on alusta, joka tarjoaa yrityksille ja kehittäjille mahdollisuuden hankkia, ottaa käyttöön ja hallita pilvipohjaisia sovelluksia, palveluita ja infrastruktuuriratkaisuja suoraan Google Cloudin ekosysteemissä. Marketplace sisältää laajan valikoiman ohjelmistoja, palveluita ja työkaluja, jotka voivat olla niin Googlen kuin kolmansien osapuolten tarjoamia.

Aiforia on yksi markkinapaikan toimittajista ja markkinapaikan ainoa tekoälyyn perustuvien kuva-analyyratkaisujen toimittaja.

NIH:n STRIDES-ohjelma edustaa Google Cloudin ja muiden pilvipalvelujen tarjoajien pitkäaikaista yhteistyötä, jonka tarkoituksena on rakentaa valtakunnallinen biolääketieteellisen tutkimuksen ekosysteemi. Ohjelma tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden käyttää kehittyneitä laskentaresursseja, tietoja ja työkaluja työnsä tueksi.

NIH STRIDES Google Cloud Marketplacen kautta tutkijat ja tieteentekijät voivat helposti selata, hankkia ja ottaa käyttöön pilvipohjaisia työkaluja ja palveluja Google Cloud -kumppaneilta, mikä nopeuttaa heidän tutkimustaan ja löytöjään. NIH STRIDES Google Cloud Marketplace tarjoaa alennettuja hintoja ohjelmassa mukana oleville tutkijoille.

”Olemme innoissamme, että saamme olla mukana NIH:n STRIDES-ohjelmassa ja auttaa tutkijoita hyödyntämään kehittynyttä tekoälypohjaista kehitystyökaluamme”, kertoo Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen.

Tapanisen mukaan Aiforia Create on suunniteltu erityisesti patologeille ja tutkijoille, jotka pyrkivät tekemään löydöksiä kuvatiedoista ja avaamaan uusia, kvantitatiiviseen tietoon perustuvia mahdollisuuksia.

”Tämä markkinapaikka avaa meille uuden kanavan tavoittaa Yhdysvaltojen johtava tutkimusyhteisö”, toimitusjohtaja kertoo.

NIH myöntää vuosittain apurahoja akateemisille yliopistoille, sairaaloille, pienyrityksille ja muille organisaatioille Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti. Vuonna 2023 NIH myönsi yli 11 000 tutkimushankeapurahaa noin 25 miljardilla dollarilla. Tutkimushankkeisiin myönnettyjen apurahojen keskikoko oli yli 600 000 dollaria.

Tässä uudessa kauppapaikassa on merkittävä liiketoimintapotentiaali Aiforialle. Isojen apurahojen ja kauppapaikan kautta tutkijat voivat hankkia Aiforian ratkaisut tekoälymallien kehitykseen helposti käyttöönsä.