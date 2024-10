Onko Amazon matkalla kolmen biljoonan dollarin eliittikerhoon?

Merkit viittaavat siihen, että Amazon jatkaa vahvaa kasvuaan lähivuosina.

Osakemarkkinoilta löytyy kolme markkina-arvoltaan yli kolmen biljoonan eli 3000 dollarin arvoista yhtiötä. Applen markkina-arvo on noin 3,4 biljoonaa dollaria, Nvidian markkina-arvo on noin 3,1 biljoonaa dollaria ja Microsoftin markkina-arvo noin 3,0 biljoonaa dollaria.

Amerikkalaisen sijoitussivusto The Motley Foolin kolumnisti ja kasvusijoittaja Danny Vena uskoo, että tähän eliittiklubiin voi nousta vielä neljäskin yhtiö: monialainen teknojätti Amazon.

Amazonilla on kuitenkin tähän klubiin vielä matkaa, koska sen markkina-arvo on noin 1,9 biljoonaa dollaria. Osake on kuitenkin selvällä nousutrendillä. Lisäksi yhtiö näyttää tekevän kasvun kannalta oikeita asioita.

”Viimeaikaiset parannukset taloudessa, yrityksen vahva markkina-asema ja tekoälyn (AI) harkittu käyttöönotto voivat olla ne tekijät, jotka auttavat Amazonia pääsemään tähän eliittijoukkoon”, Vena pohtii.

Amazonilla on useita kasvavia liiketoiminta-alueita

Amazon on monialainen teknologiayritys, joka toimii useilla eri liiketoiminta-alueilla, kuten verkkokaupassa, pilvipalveluissa, tekoälyssä ja digitaalisessa mainonnassa. Yritys on maailman suurin verkkokauppatoimija ja myy laajaa valikoimaa tuotteita, kuten elektroniikkaa, vaatteita, kirjoja ja elintarvikkeita.

Lisäksi Amazon tarjoaa alustan kolmansille osapuolille, jotka voivat myydä tuotteitaan sen kautta. Erityisesti Yhdysvalloissa Amazonin asema on vahva.

Yhtiölle tärkeä liiketoiminta alue on myös Amazon Web Services (AWS), joka on Amazonin pilvipalveluliiketoiminta. Se tarjoaa infrastruktuuripalveluja, kuten tietojenkäsittelyä, tallennusratkaisuja ja tekoälytyökaluja.

AWS on yksi Amazonin kannattavimmista liiketoiminta-alueista, ja se hallitsee merkittävää osuutta maailman pilvipalvelumarkkinoista.

Lisäksi tekoäly ja automaatio ovat tärkeä osa Amazonin toimintoja. Yritys käyttää tekoälyä monin tavoin, kuten tuotearvioiden antamisessa, varastojen hallinnassa ja logistiikassa. Lisäksi Amazon investoi robotiikkaan ja automaatioon tehostaakseen jakelu- ja varastoprosessejaan.

Amazonin digitaalinen mainonta on nopeasti kasvava liiketoiminta-alue. Yritys myy mainostilaa verkkosivuillaan, Prime Video -palvelussa sekä muilla alustoilla, kuten Twitchissä. Tekoälyä käytetään mainonnan kohdentamiseen oikeille yleisöille.

Amazon on vahvasti mukana viihde- ja suoratoistobisneksessä. Prime Video -palvelun kautta yhtiö tarjoaa elokuvia, sarjoja ja urheilutapahtumia. Yhtiö investoi myös oman sisällön tuotantoon. Lisäksi Amazon valmistaa omia älylaitteita, kuten Echo-älykaiuttimia ja Fire TV -laitteita. Alexa, yrityksen kehittämä ääniavustaja, toimii näiden laitteiden kautta ja tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden ohjata kotia puheohjauksella.

Näiden liiketoimintojen ansiosta Amazon on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista ja vaikutusvaltaisimmista teknologiayrityksistä.

Kaikki tärkeät liiketoiminta-alueet kasvavat

Yhtiö on kuitenkin viime vuosina kohdattu monia haasteita, joista merkittävimpänä on ollut viime vuosien korkea inflaatio. Tilanne on menossa parempaan suuntaan. Yhdysvalloissa kuluttajien luottamus saavutti syyskuussa viiden kuukauden korkeimman tason, ja Yhdysvaltain keskuspankki on aloittanut ohjauskorkojen alentamisen.

Toisella vuosineljänneksellä Amazonin nettomyynti nousi viime vuodesta 10 prosenttia 148 miljardiin. Laimennettu osakekohtainen tulos lähes kaksinkertaistui 1,26 dollariin.

Tulosparannus syntyi kaikilla yhtiön tärkeimmillä liiketoiminta-alueilla.

Amazonin liikevaihto vuosina 2004-2023.

Verkkokaupan myynti Yhdysvalloissa kasvoi yhdeksän prosenttia. Amazon Web Services kääntyi uudelleen kasvuun vakuuttavalla 19 prosentin kasvulla, mikä oli korkein kasvuvauhti sitten vuoden 2022 lopun.

Amazonin nopeimmin kasvava liiketoiminta-alue on mainonta, joka kasvoi 20 prosenttia, kun Amazon pyrkii nousemaan merkittäväksi toimijaksi mainosalalla.

Yritys näyttää mainoksia verkkokauppasivustollaan, Prime Videossa, Freeveessä, Amazon Music -suoratoistopalveluissa, Twitch-videopelisuoratoistoalustallaan ja monissa muissa. Amazon käyttää tekoälyä varmistaakseen, että mainonta tavoittaa kohdemarkkinansa.

Danny Venan mukaan Amazon on kiistaton johtaja verkkokaupan alueella, jonka se on itse ollut alan pioneeri.

”Viime vuonna yritys kattoi 38 prosenttia Yhdysvaltain digitaalisesta vähittäismyynnistä, enemmän kuin seuraavat 15 suurinta kilpailijaa yhteensä, eMarketerin kokoamien tietojen mukaan. Tätä hallitsevaa asemaa odotetaan jatkuvan vuonna 2024, jolloin yrityksen ennustetaan saavuttavan 40 prosenttia Yhdysvaltain verkkokaupasta”, Vena toteaa.

Amazon on kilpailijoitaan edellä tekoälyn hyödyntämisessä

Yhtiö hyödyntää yhä enemmän tekoälyä toiminnoissaan, ja Venan mukaan tässä Amazon on kilpailijoitaan edellä.

”Amazon käyttää tekoälyä suositellakseen tuotteita asiakkaille sekä ennustaakseen ja ylläpitääkseen riittäviä varastotasoja jakelukeskuksissaan ja varastoissaan. Yritys käyttää myös tekoälyohjattuja robotteja hyllyjen täyttämiseen ja tuotteiden keräämiseen toimitusta varten sekä soveltaa kehittyneitä algoritmeja määrittääkseen tehokkaimmat toimitusreitit.”

Amazon Web Services -pilvipalvelun osuus markkinoista oli toisella vuosineljänneksellä 33 prosenttia. Microsoft Azure on toisena 20 prosentin osuudella ja Alphabetin Google Cloud kolmantena 10 prosentin osuudella tutkimusyritys Canalysin mukaan.

”Amazon tarjoaa yhden suurimmista tekoälymallien kokoelmista pilvipalveluasiakkailleen, mikä on osaltaan auttanut pilvipalveluliiketoiminnan kasvun kiihtymistä uudelleen”, Vena kertoo.

Amazonin olisi kyettävä kasvattamaan liikevaihtonsa noin 998 miljardiin dollariin yltääkseen kolmen biljoonan eliittikerhoon. Tämä edellyttää myös, että yhtiö säilyttää nykyisen eteenpäin katsovan hinta-myynti-kertoimen (P/S).

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 575 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu on ollut viime vuosina vauhdikasta, ja esimerkiksi koronavuonna 2020 liikevaihto kasvoi 38 prosenttia.

Amazon on kasvattanut vuotuista liikevaihtoaan lähes 400 prosenttia viimeisen vuosikymmenen aikana, Vena muistuttaa.

Analyytikoiden konsensusennuste kuluvan vuoden liikevaihdolle on 635 miljardia dollaria, eli kasvuennuste on 11 prosenttia.

Teknojätin arvostuskertoimet eivät vaikuta kasvuyhtiölle kohtuuttomilta. Kuluvan vuoden analyytikoiden myynnin konsensusennusteella P/S-kerroin on noin 3x. Yhtiön P/E-kerroin on kuluvan vuoden tulosennusteella noin 40x, mutta ensi vuoden ennusteella P/E laskee tasolle 33x.

Analyytikot odottavat vahvalle kasvulle jatkoa

Amazon on selkeästi analyytikoiden suosikki. Yhtiötä seuraavista yli 60 analyytikosta 43 antaa osakkeelle ostosuosituksen ja 16 antaa lisää-suosituksen. Viimeisillä vuosineljänneksillä Amazon ylittänyt analyytikoiden tulosennusteet.

Analyytikoiden mukaan Amazonin kasvua tukevat erityisesti pilvipalvelut, mainosliiketoiminta ja vähittäiskaupan laajentuminen.

Kanadalaisen Scotiabankin analyytikot ennustavat AWS:n tuottojen kasvavan 15 prosenttia vuodessa, erityisesti tekoälypalveluiden ansiosta. AWS:n tekoälypohjaiset ratkaisut, kuten pilvipohjaiset koneoppimistyökalut, vahvistavat Amazonin asemaa kasvavilla tekoälymarkkinoilla.

AWS:n käyttökatteiden ennustetaan pysyvän noin 30 prosentissa vuoden 2025 jälkeen, mikä tekee siitä merkittävän tulonlähteen yhtiölle.

Vähittäiskaupan puolella Amazonin marginaalien odotetaan kasvavan erityisesti terveydenhuollon ja päivittäistavarakaupan alueilla. Analyytikot odottavat vähittäiskaupan kasvavan tasaisesti noin 5-10 prosenttia vuosittain, ja uusien palveluiden arvioidaan lisäävän kasvua.

Lisäksi mainostuloista on tullut Amazonin nopeimmin kasvava segmentti. Prime Videon mainosstrategian arvioidaan tuovan huomattavan lisän tuloihin, ja joidenkin arvioiden mukaan se voi tuottaa jopa 6,5 miljardia dollaria lisätuloja, kun se otetaan täysimääräisesti käyttöön.

Amazonin liikevoitto paranee merkittävästi seuraavina vuosina, mikäli analyytikoiden ennusteet toteutuvat – erityisesti kustannusten optimoinnin ja suotuisten makrotaloudellisten tekijöiden ansiosta. Joidenkin analyytikoiden mukaan Amazonin liikevoitto voi ylittää 70 miljardia dollaria vuonna 2025. Viime vuonna liikevoitto oli 37 miljardia dollaria.