Analyysi: Terveystalon osakkeen arvostus houkuttelevalla tasolla

Terveystalo on kotimainen terveydenhuoltosektorin yhtiö, joka on viime vuosina panostanut digitaalisten ratkaisujen tukemaan integroituun hoitoon.

Vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon perusteella yhtiö voi saavuttaa taloudelliset tavoitteensa etukäteen. Nykyisellä kurssilla osakkeen arvostus alkaa olla houkuttelevalla tasolla.

Terveystalo on kotimainen yksityinen terveyspalveluyhtiö, joka syntyi lääkäriasemien yhdistymisestä. Onnistuneilla yritysostoilla Terveystalo on kasvattanut liiketoimintaansa ja raivannut tilaa markkinoilta. Vuonna 2021 yhtiö laajensi toimintaansa Ruotsiin ostamalla merkittävän ruotsalaisen työterveyspalveluiden tarjoajan Feelgood AB:n.

Terveystalon tavoitteena on tulevaisuudessa laajentaa Ruotsin toimintoja työterveyden lisäksi myös terveydenhuollon palveluihin.

Viime vuosina Terveystalo on tehnyt merkittäviä investointeja erityisesti digitalisaatioon, asiakaskokemukseen sekä lääketieteelliseen ja toiminnalliseen laatuun. Panostukset digialustaan, asiakkaan terveyskumppanuuden vahvistamiseen sekä laajentuminen yritysostoin ovat luoneet Terveystalolle hyvän aseman kasvavalla markkinalla.

Vuonna 2023 Terveystalon liikevaihto oli 1,3 miljardia euroa ja sen oikaistu liikevoittomarginaali oli 9,8 prosenttia. Kuluvan vuoden 2024 ensimmäisen kuuden kuukauden jälkeen yhtiön LTM EBITA-marginaali oli 11,4 prosenttia, kun se vuonna 2023 oli 9,8 prosenttia.

Terveystalon liiketoimintamalli

Terveystalo jakaa liiketoimintansa kolmeen segmenttiin: Terveydenhuollon palveluihin, portfolioliiketoimintaan ja Ruotsin liiketoimintaan.

Liikevaihdolla laskettuna Terveystalon liiketoiminta-alueista selvästi suurin on terveydenhuollon palveluiden -segmentti, sen liikevaihto vuonna 2023 oli 949 miljoonaa euroa. Terveydenhuollon palvelut on isompi kuin portfolioliiketoiminnot (267 miljoonaa euroa) ja Ruotsin liiketoiminnot (93 miljoonaa euroa) yhteensä.

Terveystalon liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueittain vuonna 2023. Toimintasegmenttien lisäksi Terveystalo esittää tietoa Muut-erästä, jonka luvut koostuvat pääosin emoyhtiön kuluista sekä liiketoiminnoille allokoimattomista konsernitason oikaisuista ja varauksista. Kuva: Terveystalo Vuosikertomus 2023

Terveydenhuollon palvelut -segmentti tarjoaa Suomessa asiakkaille integroituja hoitopolkuja ennaltaehkäisevistä työterveyden palveluista perusterveydenhuollon ja erikoislääketieteen palveluihin, diagnostiikkaan ja päiväkirurgiaan. Terveystalo tavoittelee Terveydenhuollon palvelut -segmentissä toimialan vahvinta kannattavuutta ja parasta hoidon vaikuttavuutta.

Tavoitteen yhtiö pyrkii saavuttamaan kehittämällä hinnoittelua ja keskittymällä integroituun hoitoon hoitotulosten optimoimiseksi ja asiakasarvon maksimoimiseksi. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää digitaalisia ratkaisuja tehokkuuden, tuottavuuden, sekä hoidon jatkuvuuden parantamiseksi.

Keskeistä on myös parhaiden alan osaajien houkutteleminen ja sitouttaminen Terveystaloon sekä ammattilaisten potilastyöhön käyttämän ajan maksimoiminen älykkäiden työkalujen ja prosessien avulla.

Portfolioliiketoiminnot koostuvat Terveystalon liiketoiminnoista, jotka tavoittelevat itsenäistä arvonluontia hyödyntäen yhtiön kyvykkyyksiä kunkin tarpeen mukaan. Portfolioliiketoimintoihin kuuluvat julkisen sektorin ulkoistukset, henkilöstövuokrauspalvelut ja suunterveys, sekä muita liiketoimintoja kuten julkisen sektorin digitaaliset palvelut, kuntoutus-, lastensuojelu- ja hierontapalvelut sekä tulkkauspalvelut.

Ruotsi-segmentti koostuu Feelgood tytäryhtiöiden työterveyteen, organisaatioiden johtamisen konsultointiin sekä riippuvuuksien ehkäisyn palveluihin keskittyvästä liiketoiminnasta Ruotsissa. Terveystalon painopisteenä Ruotsissa on menestyksekkään työterveyden laajentumisen jälkeen tavoitella kannattavuuden paranemista sekä laajentumista terveydenhuollon palveluihin.

Miten Terveystalo erottautuu kilpailijoista?

Terveystalo pyrkii erottumaan terveydenhuoltomarkkinassa edistyksellisellä integroidun hoidon mallilla, jossa hoitopolku on yhtenäinen ja eri hoidon vaiheet ovat verkostoituneita. Tämä asiakaskeskeinen lähestymistapa parantaa potilaskokemusta, tehostaa hoitotyötä ja hallitsee kustannuksia.

Terveystalo panostaa jatkuvaan kehitystyöhön, jotta se voi tuottaa tiedolla johdettua hoitoa, joka yhdistää ennaltaehkäisyn, tehokkaan hoidon ja sujuvat moniammatilliset hoitopolut. Yhtiö hyödyntää dataa hoidon kohdentamisessa ja potilaan ohjaamisessa, sekä mittaa jatkuvasti hoidon vaikuttavuutta ja asiakkaille syntyvää hyötyä.

Digitaalisilla ratkaisuilla on keskeinen rooli Terveystalon integroidussa hoitomallissa. Ne parantavat hoidon saatavuutta, tehokkuutta ja vähentävät terveydenhuollon ympäristöjalanjälkeä.

Terveystalo kehittää jatkuvasti työkaluja, kuten CE-merkityn tekoälyyn perustuvan oirearviointityökalun, jotka ohjaavat potilaat oikealle asiantuntijalle oikea-aikaisesti ja sujuvoittavat sekä hoitoon pääsyä että ammattilaisten työtä.

Keskeisenä osana Terveystalon strategiaa on varmistaa, että sillä on riittävästi terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisia, jotta kasvutavoitteet on mahdollista saavuttaa. Terveystalon mukaan sen kaiken toiminnan perusta on työntekijöiden työhyvinvointi ja -tyytyväisyys, minkä takia yhtiön tavoitteena onkin olla toimialansa paras ja vetovoimaisin työntekopaikka.

Tähän tavoitteeseen on panostettu huomattavasti, ja siitä todistuksena yhtiö valittiin vuonna 2023 neljättä kertaa perättäin Universum työnantajatutkimuksessa alan ammattilaisten suosituimmaksi työnantajaksi.

Taloudelliset tavoitteet

Pitkällä aikavälillä Terveystalo tavoittelee vähintään viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvua orgaanisen kasvun sekä yritysostojen avulla. Kannattavuuden osalta tavoitteena on 12 prosentin oikaistun EBITA-marginaali vuonna 2025.

Pääomarakenteen kannalta tavoite on pitää nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen enintään 3,5-kertaisena. Taloudelliset tavoitteet kuitenkin sallivat tämän tason ylittävän velkaantumisen tilapäisesti, esimerkiksi kasvun kannalta tärkeiden yritysostojen yhteydessä.

Näiden lisäksi Terveystalon tavoitteena on maksaa vähintään 40 prosenttia tilikauden voitosta ulos osinkona. Yhtiön hallituksen tulee kuitenkin ottaa huomioon pitkän aikavälin kehitystarpeet sekä taloudellinen asema ehdottaessa osinkoa.

Toisen vuosineljänneksen tulos oli vahva

Ennen puolivuosikatsaustaan Terveystalo antoi positiivisen tulosvaroituksen ja kertoi sen tulosparannustoimenpiteiden vaikuttaneen odotettua nopeammin sekä parantaneet kannattavuutta selvästi. Yhtiö nosti ohjaustaan koko vuoden tuloksen osalta arvioiden oikaistun EBITAn olevan 11,5–12,5 prosenttia liikevaihdosta, kun aiempi arvio oli 10,5-11,5 prosenttia liikevaihdosta.

Liikevaihdon suhteen ohjaus pysyi ennallaan. Terveystalo odottaa koko vuoden liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta.

Toisen neljänneksen tulos olikin odotetusti vahva. Terveystalon oikaistu EBITA kasvoi lähes 50 prosenttia ja vastasi noin 12,5 prosenttia liikevaihdosta. Oikaistu liiketulos kasvoi puolestaan 70 prosenttia lähes 35 miljoonaan euroon ja osakekohtainen tulos nousi 91 prosenttia vertailukaudesta 0,11 euroon.

Oikaistu liiketulos ylitti heittämällä analyytikoiden konsensusennusteen 30 miljoonaa euroa. Myös kasvun osalta kehitys oli positiivista. Terveystalon liikevaihto kasvoi noin kuusi prosenttia 340 miljoonaan euroon ja ylitti analyytikoiden ennusteen 334 miljoonaa euroa.

Terveystalon osake

Kuluvan vuoden aikana Terveystalon osake on pitänyt kiinni hyvästä momentista. Osakekurssi sai vauhtia positiivisen tulosvaroituksen sekä vahvan toisen vuosineljänneksen tuloksen myötä, ja kävi parhaimmillaan yli kymmenessä eurossa.

Elokuun alussa markkinoiden nopea korjausliike sai kuitenkin taitettua myös Terveystalon vahvan nousun.

Elokuun aikana Terveystalon osake kävi kokeilemassa kymmenen euron tasoa, mutta ei aivan yltänyt sen päälle. Aivan kuun lopussa osake lähti hienoiseen laskuun, joka jatkui lokakuun alkuun.

Laskuun vaikutti osaltaan osakkeesta 8. lokakuuta irronnut 0,15 euron osinko. Viimeisen parin päivän aikana kurssi kiri hentoisen osinkodipin ja lähti jälleen kohti kymmenen euron rajaa.

Terveystalon osakekurssi viiden vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Sijoittajan näkökulma

Terveystalo toimii defensiivisellä terveydenhuollon sektorilla, jota tukevat ikääntyvän väestön sekä yleistyvien kroonisten tautien megatrendit. Yhtiö on lisäksi tehnyt aktiivista kehitystyötä hyötyäkseen myös digitalisaation megatrendistä. Käytännössä tämä tarkoittaa panostuksia integroituun hoitoon ja digitaalisiin ratkaisuihin.

Tehokkaalla ja modernilla hoitopolulla sekä alan ammattilaisten keskuudessa saavutetulla hyvällä työnantajabrändillä Terveystalo on perustellusti hankkinut vahvan aseman kasvavalla ja kilpailulla terveydenhuoltomarkkinalla.

Terveystalon suurin riski tällä hetkellä lienee taloustilanteen nopea heikentyminen, erityisesti inflaation kääntyminen nousuun. Myös globaalin geopoliittisen tilanteen eskaloituminen voi aiheuttaa häiriöitä Terveystalon toimitusketjuihin.

Toistaiseksi yhtiö ei ole kertonut toimitusketjujen ongelmista, ja inflaatiokin on pysynyt laskevassa trendissä. Osakkeen hinnoittelussa näkyy myös poliittinen riski, sillä valtion Sote-päätökset vaikuttavat Terveystalon palveluiden kysyntään.

Terveystalolla on käynnissä vuoden 2022 lopussa aloitettu tulosparannusohjelma, jolla yhtiö tavoitteli vuositasolla vähintään 50 miljoonan euron inflaatiokorjattua EBITA-parannusta.

Kasvuun ja tehokkuuteen keskittyneet toimenpiteet kantoivat hedelmää odotettua nopeammin, mikä oli heinäkuun positiivisen tulosvaroituksen taustalla. Tehokkuusohjelmassa onnistuminen on sijoittajan näkökulmasta positiivista.

Vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon myötä Terveystalolla onkin mahdollisuus saavuttaa taloudelliset tavoitteensa jo kuluvana vuonna.

Houkuttelevat arvostuskertoimet

Analyytikot suhtautuvat jälkimmäiseen puoliskoon toiveikkaasti ja ennustavat Terveystalon liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta tavoitteiden mukaiset 5,0 prosenttia 1,35 miljardiin euroon. Tuloksen osalta parannuksen odotetaan olevan vielä vahvempi.

Ennen kolmannen vuosineljänneksen tulosta konsensusennuste osakekohtaiselle tulokselle on 0,67 euroa, kun viime vuoden kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli tappiollinen -0,33 euroa.

Tämänhetkisten ennusteiden perusteella Terveystalon osakkeen arvostusluvut ovat tällä kurssitasolla jo melko houkuttelevat.

Yhtiön EV/EBIT on vain 15x ja vuoden 2024 EPS-ennusteella ja 10. lokakuuta päätöskurssilla laskettuna osakkeen P/E-luku on 14,3x. Analyytikot odottavat Terveystalon tuloskasvun jatkuvan myös ensi vuonna. Vuoden 2025 osakekohtaisen tuloksen 0,75 euron ennusteella P/E-luku on hieman yli 12x.

Vakautta Terveystalon osakkeelle luo yhtiön maksama osinko. Yhtiö pitänee kiinni kasvavasta osingostaan, varsinkin jos se saavuttaa ennakoidun tuloskasvun. Ennen kolmannen neljänneksen tuloskautta analyytikot odottavat Terveystalon jakavan tilikaudelta 2024 0,34 euroa osinkoa per osake, kun viime vuodelta osinko oli 0,3 euroa.

Osakkeen osinkotuotto on ennusteen perusteella hyvällä tasolla, 3,5 prosenttia.