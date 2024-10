Analyytikot: Elisan osake tarjoaa ”hyvän ostopaikan”

Markkinat eivät innostuneet Elisan viime viikon kolmannen vuosineljänneksen tulosraportista – vaikka yhtiö nosti lähiajan tulosnäkymiään.

Kuva: Elisa Oyj.

Teleoperaattori Elisa julkisti kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa perjantaina 18. lokakuuta. Kuten tavallista, tulosraportti ei yllätyksiä tarjonnut.

Yhtiön kilpailuympäristö on ollut aktiivinen etenkin 4G-liittymien osalta. Mobiilipalvelujen käyttö on kehittynyt edelleen suotuisasti, ja myös 5G-palvelujen kysyntä on jatkunut vilkkaana entistä laajemman 5G-laitevalikoiman ja verkon paremman kattavuuden myötä.

Geopoliittinen epävarmuus ja makrotalouden vaisu kehitys ovat jatkuneet. Tämä tilanne on lisännyt kyberturvallisuuspalvelujen kysyntää.

Kilpailu kiinteän laajakaistan markkinoista on ollut edelleen tiukkaa, ja perinteisten kiinteän verkon liittymien lukumäärä ja käyttö ovat vähentyneet. Talouden yleinen epävarmuus on kuitenkin viivästyttänyt joidenkin yritysten investointipäätöksiä ja projektien toteutusta

Heinä-syyskuussa Elisan liikevaihto laski 1,6 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihtoa heikensivät laitemyynnin lasku, yritysten palvelunumerojen sääntelymuutos, perinteisten kiinteän verkon palvelujen käytön ja liittymämäärän lasku, yritysten kiinteän verkon palvelujen väheneminen sekä yhdysliikenteen ja verkkovierailujen väheneminen. Yritysostojen ja liiketoimintojen myyntien nettovaikutuksella oli myös negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Mobiilipalvelujen ja kansainvälisten digitaalisten palvelujen kasvu lisäsi liikevaihtoa.

Vertailukelpoinen käyttökate oli 206 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3,7 prosenttia vertailukaudesta pääasiassa mobiilin palveluliikevaihdon kasvun, liiketoimintojen myyntien ja tehostamistoimien seurauksena. Liikevoitto kasvoi 3,6 prosenttia vertailukaudesta.

Tuloskehitys oli odotusten mukaista, sillä analyytikoiden konsensusodotus vertailukelpoiselle käyttökatteelle oli sama kuin toteutunut eli 206 miljoonaa euroa.

”Elisan hyvä tuloskunto jatkui kolmannella neljänneksellä huolimatta geopoliittisesta epävarmuudesta ja makrotalouden vaisusta kehityksestä, joka on johtanut yritysten kustannussäästöihin ja henkilöstövähennyksiin. Korkojen laskulla ja inflaatiolla ei toistaiseksi ole ollut vaikutusta kysyntään”, kertoi tulosraportin yhteydessä Finnairilta Elisan toimitusjohtajaksi siirtynyt Topi Manner.

Elisan 5G kattaa jo koko Suomen

Toimitusjohtajan mukaan liikevaihdon lievä lasku johtui pääasiassa yritysostojen ja -myyntien nettovaikutuksesta, laitemyynnin laskusta ja säädellystä liikevaihdosta. Käyttökatteen kasvu johtui puolesteaan mobiilin palveluliikevaihdon kasvun, tehostamistoimien ja yritysasiakassegmentin kannattavuuden paranemisen myötä.

Elisan 5G-verkko tavoittaa nyt kaikki Suomen kunnat ja kattaa yli 95 prosenttia väestöstä.

”Itsenäistä (standalone) 5G-verkkoa hyödyntävien 5G+ -liittymien kysyntä on kasvanut. Asiakkaat arvostavat itsenäisen 5G-verkon parempaa laatua ja palvelutasoa sekä laitteidensa pienempää energiankulutusta”, Manner kertoo. H

Heinäkuussa Elisa osti Kaisanetiltä valokuituverkkoja Itä- ja Koillis-Suomessa, mikä vahvistaa valokuituverkkomme kattavuutta entisestään. Syyskuussa yhtiö käynnisti Suomessa kuluttaja-asiakkailleen suunnatun Elisa Etuohjelman, jossa Elisa palkitsi asiakkaita pitkäaikaisista asiakassuhteista sekä liittymien ja palvelujen keskittämisestä Elisalle.

Elisan Kansainvälinen digitaalisten palvelujen liiketoiminta jatkaa kasvuaan. Lokakuussa yhtiö ilmoitti ostavansa loput sedApta Groupin osakekannasta.

”Yrityskauppa nopeuttaa Elisa IndustrIQ -liiketoiminnan kasvua sekä vahvistaa teollisuusautomaation ohjelmistotarjontaamme ja Elisan asemaa globaalissa valmistavan teollisuuden asiakaskannassa”, Manner kertoo.

Elisalla on myös keskeinen rooli Suomen kyberturvallisuuden ja kriittisen infrastruktuurin turvaamisessa, toimitusjohtaja toteaa.

”Heinäkuussa Elisa osallistui Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyöhön liittyvään Cyber Fortress 3.0 – kyberharjoitukseen. Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö on olennaista kriittisen infrastruktuurin suojaamisessa.”

Elisa nostaa ohjeistustaan

Elisa nostaa käyttökatteen ohjeistustaan, vaikka kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä.

Yhtiö odottaa koko vuoden liikevaihdon olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2023. Mobiilidatan ja digitaalisten palveluiden yhtiö odottaa kasvattavan liikevaihtoa.

Koko vuoden vertailukelpoisen käyttökatteen Elisa arvioi olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2023. Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Lisäksi yhtiön jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Liikevaihdon pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin digitaalisiin palveluihin.

Kassavirta terveellä pohjalla

Kun liikevaihdon kasvua on tullut tähän mennessä 3,7 prosenttia koko tammi-syyskuun aikana vertailukauteen nähden, on Elisalla mahdollisuus päästä päivitettyyn käyttökatetavoitteeseensa. Näin uskovat Handelsbankenin analyytikot Daniel Djurberg, Frekrik Lithell ja Jesper Stugemo pankin aamukatsauksessa.

Elisan mobiilipalvelujen liikevaihto on jatkanut analyytikoiden mukaan terveellä pohjalla. Lisäksi kassavirta oli hyvä, vaikka investointimenot suhteessa liikevaihtoon olivatkin hieman koholla.

”Mielestämme Elisa vähintään lunasti tai pikemminkin ylitti odotukset tärkeimpien osa-alueiden eli palveluliikevaihdon, käyttökatteen ja vapaan kassavirran osalta”, Djurberg, LIthell ja Stugemo toteavat.

Vapaa kassavirta kertoo, kuinka paljon yritykselle on jäänyt kassaan rahaa investointien jälkeen. Elisan vapaa kassavirta oli koko tammi-syyskuussa 233 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten se oli 286 miljoonaa euroa. Yhtiön investoinnit ovat olleet tänä vuonna korkeammat kuin viime vuonna.

Elisan osake on laskenut tällä viikolla kuitenkin jo lähes 6,2 prosenttia. Sijoittajia näyttää huolettavan matalammat marginaalit laitemyynnissä. Handelsbankenin analyytikot eivät ole siitä huolissaan.

”Vaikka yhtiö toimitti vankan tuloksen, oli markkinoiden huomio matalampien marginaalien laitemyynnissä. Me emme aivan ymmärrä tätä näkökulmaa ja väitämme, että heikkous osakkeessa tarjoaa hyvän ostopaikan.”

Handelsbanken antaa Elisan osakkeelle ostosuosituksen seuraavan kolmen kuukauden ajanjaksolle. Seuraavalle kolmelle vuodelle osakkeen tavoitehinta on 59 euroa, mikä ylittää selvästi tämän hetken vajaan 44 euron kurssinoteerauksen.