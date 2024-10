Analyytikot: Nokian kova työ tuottaa tulosta

Handelsbankenin analyytikot uskovat Nokian tulosnäkymiin. Inderesin analyytikko on toisilla linjoilla.

Kuva: Nokia Oyj.

Nokia julkisti torstaina kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiön myynnin kehitys jäi selvästi odotuksista, sillä analyytikoiden konsensusodotuksena oli 4,7 miljardin euron liikevaihto.

Vaikka yhtiön verkkoinfrastruktuuri- ja teknologia-liiketoimintaryhmien liikevaihto kasvoi, painoi pääosin Intiasta johtuva matkapuhelinverkkojen liikevaihdon lasku sekä pilvi- ja verkkopalveluihin vaikuttanut liiketoiminnan myynti liikevaihdon kokonaisuudessaan laskuun.

Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän tilauskertymä jatkui vahvana, mutta myynnin toipuminen on edelleen odotettua hitaampaa.

Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali kasvoi kuitenkin 1,6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 10,5 prosenttia. Tämä johtui pääasiassa korkeammasta bruttomarginaalista, jatkuneesta kulukurista ja hyödystä, jonka yhtiö sai tiettyjen myyntisaamisten tappiota koskevien vähennyserien peruutuksesta.

Nokian oikaistu liikevoitto nousi vertailukauden 418 miljoonasta eurosta 454 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus oli 455 miljoonaa euroa, joten tuloskehitys oli odotettua.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että sen kustannussäästöohjelma eteni hyvin, ja Nokia on toimeenpannut 500 miljoonan euron vuositason bruttosäästöt.

Kaikissa liiketoimintaryhmissä on toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin mukaan aihetta optimismiin.

”Odotamme Verkkoinfrastruktuurin kasvun kiihtyvän merkittävästi vuoden viimeisellä neljänneksellä ja useat rakenteelliset kysyntätrendit tukevat tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiamme”, hän kertoo.

Nokia säilyttää koko vuoden 2024 näkymät pysyvät ennallaan. Tällä hetkellä yhtiö odottaa vertailukelpoisen liikevoiton olevan 2,3–2,9 miljardia euroa ja vapaan kassavirran olevan 30–60 prosenttia vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Keskittyminen tuottaviin projekteihin tuo tulossa

Handelsbankenin analyytikot Daniel Djurberg ja Fredrik Lithell kertovat pankin aamukatsauksessa, että Nokian tuore tulosraportti korosti sekä positiivisia että negatiivisia kehitysakseleita.

”Yhtiön nettomyynti heikkeni seitsemän prosenttia vuodentakaisesta kiinteillä valuuttakursseilla mitattuna, kun Mobile Networks pärjäsi odotettua heikommin Intiassa ja muissa segmenteissä toimintoja myytiin. Nokian bruttomarginaali kuitenkin koheni 45,7 prosenttiin. Tämä elpyminen oli seurausta suotuisasta tuotepaletista ja maantieteellisistä vaikutuksista, mutta myös kustannussäästöistä”, Djurberg ja Lithell toteavat.

Network Infrastructure -toiminnoissa nähtiin erityisesti vahvoja tilauksia ja myynnin kasvua. Vaikka nettomyynti jäi markkinoiden odotuksista, parantunut myyntimixi ja keskittyminen tuottavampiin projekteihin tukivat bruttomarginaalin kehitystä, joka oli sekä konsensuksen että Handelsbankenin ennusteita parempaa.

Analyytikoiden mukaan Nokian kova työ näyttäisi alkavan tuottaa tulosta. Kysymysmerkkejä yhtiön näkymissä silti on edelleen.

”Samaan aikaan kuitenkin Mobile Networksin haasteet, kilpailun kiristyminen ja makrotalouden epävarmuudet pysyvät suurimpina riskeinä”, analyytikot toteavat.

Osakkeen arvostustasosta erilaisia näkemyksiä

Vaikka liikevaihtoon kohdistuu lyhyellä tähtäimellä painetta, on Nokian strateginen tähtäin marginaalien parantamisessa ja uusissa kasvumahdollisuuksissa. Djurbergin ja Lithellin mukaan tämä luo vankkaa pohjaa pidemmän aikavälin myönteiselle tuloskehitykselle.

”Yhtiön johto puhuu nyt ohjeistuksen alalaitaan yltämisestä, mutta mikä parempaa, vapaassa kassavirrassa ollaan ohjeistuksen ylälaidassa. Myös osakkeen arvostus on ensi vuoden ennusteilla mitattuna vaatimaton”, Handelsbankenin analyytikot arvioivat.

Analyytikoiden ensi vuoden konsensusennusteella Nokian EV/Ebit-kerroin on 7,9x, mikä on vastaa suurin piirtein muutamien viime vuosien tasoa. Vuonna 2021 kyseinen kerroin oli kuitenkin vielä lähes 10x.

Analyysitalo Inderes näkee Nokian osakkeen arvostuksen melko lailla eri valossa.

Inderesin analyytikko Atte Riikola arvioi, että Nokian osakkeen arvostus on kiristynyt kurssinousun mukana.

”Vuoteen 2025 katsottuna Nokian oikaistut tuloskertoimet (EV/EBIT 8,6x, P/E 13x) eivät ennusteillamme näytä enää erityisen matalilta suhteutettuna Nokian tuloskasvunäkymiin tai Helsingin pörssin yleiseen arvostustasoon nähden. Lähivuosien merkittävien uudelleenjärjestelykulujen ja muiden kertaerien johdosta Nokian raportoidut tulosluvut sekä vapaa kassavirta jäävät selvästi alle oikaistujen numeroiden”, hän toteaa raportissaan.

Inderesi raportoidun tuloksen ennusteella laskettu vuoden 2025 P/E-kerroin 19x näyttää jo hyvin korkealta, Riikola toteaa. Nokia tekee vuosina 2025-2026 Inderesin ennusteella noin 1,1-1,2 miljardia euroa vapaata kassavirtaa vuosittain, mikä tarkoittaa korkeaa 15x-17x EV/FCF-kerrointa tai markkina-arvoon suhteutettuna melko maltillista 5-6 prosentin kassavirtatuottoa.

”Näiden lukujen valossa osake näyttääkin kuluvan vuoden innostuksen jäljiltä yliarvostetulta. Myös DCF-mallimme indikoima arvo (3,3 EUR/osake) on alle osakekurssin. Infinera-yritysosto tarjoaa keskipitkällä aikavälillä Nokialle tuloskasvupotentiaalia, mutta perusskenaariossa emme näe sen muuttavan nykyistä arvostuskuvaa houkuttelevaksi”, Riikola arvioi.

Handelsbanken antaa edelleen Nokian osakkeelle ostosuosituksen seuraavan kolmen kuukauden ajanjaksolle. Pankki odottaa osakkeelta markkinoita parempaa kurssikehitystä ja antaa osakkeelle 5,8 euron tavoitehinnan seuraavalle kolmelle vuodelle.

Inderes antaa Nokian osakkeille myyntisuosituksen ja osakkeen tavoitehinta on vain 3,3 euroa, eli selvästi Handelsbankenin tavoitehintaa alhaisempi.

Tällä hetkellä Nokian kurssinoteeraus on Helsingin pörssissä hieman alle 4,3 euroa. Osake on lähtenyt selvään nousuun tulosraportin julkistuksen jälkeen. Kuluvan vuoden aikana osake on kivunnut jo 36 prosenttia.