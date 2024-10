Bitcoin arvo nousi jälleen yli 70 000 dollarin

Kryptovaluutan hintaa nostaa esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentinvaalien tuoreimmat näkymät.

Bitcoinin hinta on kivunnut jälleen yli 70 000 dollarin rajapyykin, kun kryptovaluutan vaihtokurssi suhteessa dollariin on ollut nousussa syyskuun alusta alkaen. Viimeksi hinta kävi tämän rajapyykin yläpuolella kesäkuussa.

Suurimman kryptovaluutan hinnannousulle saattaa löytyä useita syitä.

Luultavasti yksi merkittävimmistä tekijöistä on ollut pörssinoteerattujen bitcoin-rahastojen vahva kysyntä. Farside Investorsin seuraamien tietojen mukaan Yhdysvalloissa listattuihin Bitcoin-ETF:iin on virrannut noin kolme miljardia dollaria lisää nettopääomaa viimeisen kahden viikon aikana. Institutionaalisten sijoittajien kiinnostus on ollut omiaan nostamaan Bitcoinin hintaa.

Tähän mennessä bitcoin-ETF:ien pääomien kasvu kuluvan vuoden alussa oli auttanut Bitcoinin hintaa saavuttamaan kaikkien aikojen korkeimman tasonsa 14. maaliskuuta, yli 73 800 dollaria.

Toinen merkittävä tekijä on lähestyvät Yhdysvaltain presidentinvaalit. Analyytikot uskovat, että vaalit voivat toimia katalysaattorina Bitcoinin nousulle.

Standard Charteredin analyytikot ennustavat bitcoinin hinnannousulle jatkoa aina vaalipäivään 7. marraskuuta asti. Jos entinen presidentti Donald Trump voittaa vaalit, Bitcoin saattaisi nousta heidän mukaan noin 80 000 dollariin – tai jopa 125 000 dollariin vuoden loppuun mennessä, jos lisäksi republikaanit saavat enemmistön kongressissa.

Vedonlyöntimarkkinoilla Trumpin mahdollisuudet päästä jälleen valkoiseen taloon ovat olleet viime päivinä selvässä nousussa. Myös gallupeissa ero Kamala Harrisiin on kaventunut.

Trump on suhtautunut myönteisesti kryptovaluuttoihin. Hän hyväksyi digitaaliset varat kampanjoinnin aikana.

Trump on esittänyt vaalikampanjansa aikana myös myönteisiä kannanottoja kryptovaluutoista. Harris on sen sijaan omaksunut maltillisemman lähestymistavan ja luvannut tukea alan sääntelykehystä.

Myös Bitcoinin louhijoilla saattaa olla oma osansa hintakehityksessä. Niin sanottu Miner Position Index (MPI) arvioi Bitcoin-louhijoiden käyttäytymistä ja sen vaikutusta Bitcoinin hintaan. CryptoQuantin määritelmän mukaan MPI vertaa viimeisen vuoden aikana louhitun Bitcoinin määrää sen 365 päivän liukuvaan keskiarvoon.

MPI:n matala arvo on yleensä tulkittu positiiviseksi bitcoinin hintasignaaliksi. MPI:n ollessa alhainen, louhijat pitävät kiinni louhimistaan Bitcoineista eivätkä myy niitä. Tämä voidaan tulkita niin, että louhijat odottavat hinnan nousevan tulevaisuudessa.

Crypto Briefingin raportin mukaan tällä hetkellä MPI on alhainen, samalla kun lohkopalkkiot ovat nousussa. Tämä yhdistelmä viittaa positiiviseen bitcoinin hintanäkymään. Louhijat siis keräävät Bitcoineja sen sijaan, että myisivät niitä.

Louhijat ovat suuria Bitcoin-haltijoita ja heidän myyntikäyttäytymisellään voi olla huomattava vaikutus kryptovaluutan hintaan. Kun louhijat pidättäytyvät myymästä bitcoineja, se vähentää markkinoille tulevien bitcoinien määrää, mikä voi johtaa hinnan nousuun kysynnän pysyessä ennallaan tai kasvaessa. Lisäksi MPI:n alhainen taso yhdistettynä muihin positiivisiin markkinaindikaattoreihin, kuten ETF-rahastojen vahvaan kysyntään ja teknisiin indikaattoreihin, vahvistaa näkemystä Bitcoinin mahdollisesta hinnannoususta lähitulevaisuudessa.

Lisäksi historian toistaessa itseään – mitä se ei tietenkään aina tee – lokakuu on usein vahva kuukausi Bitcoinille. Yhdeksänä kymmenestä viime vuodesta Bitcoin on tuottanut positiivisia tuottoja tänä aikana.