CapMan kuittasi yrityskaupasta 75 miljoonaa euroa, omistajat kiittivät

Pääomasijoittaja CapMan kertoi myyneensä palveluliiketoimintansa. Kauppa mahdollistaa osinkojen kasvun tulevaisuudessa.

Pääomasijoittaja CapManin osake nousi perjantain kovimmaksi kurssinousijaksi yhtiön ilmoitettua yrityskaupasta. Osake kipusi perjantaina 7,7 prosenttia noin kello 16.50 mennessä.

CapMan on allekirjoittanut sopimuksen palveluliiketoiminta CapMan Procurement Services (CaPS) Oy:n myynnistä Proxer Bidco Oy:lle, pääomasijoittaja kertoo tiedotteessaan. CapMan omistaa tällä hetkellä lähes 93 prosenttia CaPSista. Kauppa toteutuu arviolta lokakuun loppuun mennessä, eikä sille ole asetettu ennakkoehtoja.

Kauppa on linjassa CapManin strategian kanssa, ja se mahdollistaa resurssien kohdentamisen sen ydinliiketoiminnan, pääomarahastojen hallinnoinnin, kasvun kiihdyttämiseksi.

Lisäksi kaupalla on merkittävä positiivinen vaikutus CapManin tulokseen, likviditeettiin ja vakavaraisuuteen vuonna 2024.

Kaupan velaton käteishinta 75 miljoonaa euroa, sisältäen viiden miljoonan euron lisäkauppahinnan CaPSin saavuttaessa tietyt operatiiviset tavoitteet vuonna 2025.

Luvassa tuhti osinkotuotto

Kaupalla on noin 33 sentin positiivinen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2024. Lisäksi kaupalla on vahva noin 60 miljoonan euron välitön kassavirtavaikutus, mikä merkittävästi vahvistaa CapManin tasetta.

Kaupasta saadut tuotot yhtiö tulee käyttämään pääomarahastojen hallinnointiliiketoiminnan kasvattamiseen, korollisen velan vähentämiseen, sekä mahdollistamaan vahvaa osingonmaksua tulevina vuosina.

CapManin osakkeen kurssikehitys kolmen vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

CapManin hallitus odottaa tällä hetkellä ehdottavansa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle kokonaisosinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Yhtiön nykyisellä osakekurssilla se tarkoittaa noin 7,3 prosentin osinkotuottoa.

Osinkotuottoa nostaa pääomasijoittajan selkeä kurssilasku viime kuukausina. Vielä viime vuonna osake noteerattiin yli 2,6 euron hintaan, kun nyt kurssi on valunut alle 1,8 euroon.

CaPS keskittyy jäsenyritystensä epäsuorien hankintojen kustannusten alentamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Yhtiö perustettiin 15 vuotta sitten palveluna CapManin omille kohdeyhtiöille, mutta vuosien aikana sitä on aktiivisesti kehitetty omaksi, nopeasti kasvavaksi alustakseen, jolla on 280 jäsentä ja 290 toimittajaa.

CaPSin liikevaihto oli 10,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 5,9 miljoonaa euroa vuonna 2023. Kaupan yhteydessä CaPSin avainhenkilöt tulevat sijoittamaan merkittävän osuuden tuotoista takaisin liiketoimintaan ja jatkamaan CaPSin määrätietoista kehittämistä myös jatkossa.

“Jo jonkin aikaa CaPS on toiminut suurilta osin omana liiketoimintanaan, jolla on ollut rajoitetusti operatiivisia yhteyksiä konsernin muuhun toimintaan. CapManin strategian ollessa pääomarahastojen hallinnointiliiketoiminnan kasvattaminen, on nyt luonnollinen hetki myydä CaPS ja keskittää kaikki resurssit ydinliiketoiminnan kehittämiseen,” sanoo Pia Kåll, CapManin toimitusjohtaja.

CapManin strategia selkeytyy

CapMan aikoo seuraavien vuosien aikana merkittävästi kasvattaa pääomarahastojen hallinnointiliiketoimintansa tulosta jatkuvan johdonmukaisen kasvun ja suhteellisen kannattavuuden parantamisen kautta liiketoiminnan skaalautuessa. Yhtiön mukaan tämä saavutetaan kasvattamalla lippulaivarahastojen kokoa, tuomalla uusia tuotteita markkinoille, sekä valikoitujen yritysostojen kautta.

Kasvua voidaan ennestään kiihdyttää tämän kaupan myötä vapautuvien resurssien avulla.

Kaupan seurauksena CapMan täsmentää, että palkkiotuottojen kasvua vuonna 2024 koskeva ohjeistus liittyy jatkuviin toimintoihin. CapMan järjestää pääomamarkkinapäivän 11.3.2025 kertoakseen tarkemmin sen tulevaisuuden keskeisistä strategisista fokusalueista ja kasvuhankkeista.

Inderesin analyytikko Kasper Mellas arvioi, että CapManin palveluliiketoiminnan myynti yhtiön terävöittää strategiaa

”Käsityksemme mukaan valtaosa CaPS:in asiakaskunnasta koostuu CapManin ulkopuolisista asiakkaista, joten merkittävää linkkiä hallinnointiliiketoimintaan ei nykyisellään ole. Näin ollen järjestely terävöittää CapManin strategian fokusta, ja jatkossa yhtiö keskittyy puhtaasti vaihtoehtoisten rahastojen hallinnointiin”, Mellas toteaa.

CapManin palveluliiketoiminnastaan saama korvaus ei kuitenkaan ole kovin korkea, analyytikko laskee. Inderes on omissa laskelmissaan arvioinut palveluliiketoiminnan yritysarvoksi noin 100 miljoonaa euroa.