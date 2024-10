Miljardööri-sijoittaja David Einhorn: Warren Buffettin massiiviset osakemyynnit osoittavat markkinoiden yliarvostuksen

Warren Buffettin sijoitusyhtiön voimakas käteisvarojen lisäys herättää epäilyn osakemarkkinoiden liian korkeasta arvostuksesta.

David Einhorn on yhdysvaltalainen miljardööri, sijoittaja ja Greenlight Capital -hedgerahaston perustaja sekä sen toimitusjohtaja.

Sijoituslegenda Warren Buffettin johtama sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway on nostanut käteisvarojaan merkittävästi viime kuukausina. Syyskuussa 2024 yhtiön käteisvarat saavuttivat ennätykselliset 277 miljardia dollaria. Tämä on huomattava nousu edelliseen neljännekseen verrattuna, jolloin käteisvarat olivat 189 miljardia dollaria.

Berkshire Hathaway myi osakkeitaan yhteensä noin 76 miljardia dollaria, mikä on ollut keskeinen syy käteisvarojen kasvulle. Yhtiö on myynyt suuria määriä osakkeita, esimerkiksi merkittävän osan valtavasta Applen omistuksistaan.

Berkshire Hathaway on sijoittanut lähes 235 miljardia dollaria Yhdysvaltain valtion lyhyen maturiteetin velkakirjoihin vuoden 2024 toisen neljänneksen loppuun mennessä. Tämä määrä on kasvanut 81 prosenttia verrattuna vuoden 2023 loppuun, jolloin yhtiön sijoitukset valtion velkakirjoihin olivat noin 130 miljardia dollaria

Berkshire siis näyttää kasvattavan niin sanottua ”sotakassaa”.

Viime toukokuussa Buffett kertoi Berkshiren kassavarojen kasvatuksen syyksi sen, että sijoitusyhtiö ei ole löytänyt sijoituskohteita, jotka täyttäisivät hänen tiukat kriteerinsä. Tämä on johtanut siihen, että yhtiö on pitänyt suuria määriä käteistä odottaessaan parempia mahdollisuuksia.

Nykyisessä korkoympäristössä, jossa korot ovat nousseet, Berkshire Hathaway pystyy saamaan merkittäviä tuottoja lyhytaikaisista valtionvelkakirjoista. Tämä tekee käteisvarojen pitämisestä houkuttelevampaa kuin aiemmin.

Myykö Buffett yliarvostettuja osakkeita?

Muitakin syitä sotakassan kasvatukselle saattaa olla.

Warren Buffettin strategia kerryttää käteisvaroja saattaa olla varautumista markkinoiden epävakauteen ja mahdollisiin taloudellisiin haasteisiin, kuten taantumaan.

Miljardöörisijoittaja David Einhorn epäilee, että Berkshire Hathawayn käteispainon lisäyksen taustalla on yksinkertaisesti se tosiasia, että amerikkalaisosakkeet ovat yliarvostettuja. Einhorn on yhdysvaltalainen miljardööri, sijoittaja ja Greenlight Capital -hedgerahaston perustaja sekä sen toimitusjohtaja.

Sijoittajat ovat vauhdittaneet osakemarkkinoiden nousua, joka vaikuttaa kalleimmalta vuosikymmeniin, Einhorn kirjoittaa hedge-rahastonsa sijoittajakirjeessä. Osakkeet ovat yliarvostetuimmat sitten rahaston perustamisen vuonna 1996.

Einhornin mukaan sitä, että Buffett myy jälleen suuria osia osakesalkustaan ja kasvattaa valtavia käteisvaroja, ei voi ohittaa olan kohautuksella. Buffett on Eihornin mukaan taitava markkinoiden ajoittaja.

”Warren Buffett on tietysti sukupolvensa menestynein sijoittaja, ja mahdollisesti kautta aikojen. Vaikka herra Buffett usein huomauttaa, että markkinoiden ajoittaminen on mahdotonta, emme voi olla huomaamatta, että hän on yksi parhaista markkinoiden ajoittajista, joita olemme koskaan nähneet”, hedgerahaston toimitusjohtaja toteaa.

Buffett teki Einhornin mukaan 60- ja 70-luvuilla onnistuneita myyntejä ennen markkinoiden romahdusta. Esimerkiksi ennen vuoden 1987 romahdusta hän myi kaiken paitsi pari vaikeasti myytävää sijoitusta.

”Myöhemmin hän vältti erilaiset yritysluottojen kriisit ja oli hyvin asemissa hyötyäkseen vuoden 2008 globaalista finanssikriisistä”, Einhorn kertoo.

Karhu- eli laskumarkkinoilta sivussa pysyminen on ollut vähemmälle huomiolle jäänyt syy Buffettin poikkeuksellisiin pitkän aikavälin tuottoihin.

Osakkeet ovat kalliita

Eirhorn ei kuitenkaan vedä Buffettin osakemyynneistä liian pitkälle vedettyjä johtopäätöksiä. Kurssiromahdukseen hän ei usko.

”Meidän mielestämme herra Buffettin salkun muutokset eivät ole ennuste siitä, että markkinat romahtaisivat ensi viikolla, ensi kuussa tai edes ensi vuosineljänneksellä. Pikemminkin nämä osakemyynnit ilmentävät todennäköisemmin pitkän aikavälin näkemystä siitä, että juuri nyt ei ole hyvä hetki omistaa paljon osakkeita, ja että mahdollisuudet ovat paremmat jossain kohtaa lähitulevaisuudessa.”

Eirhorn ei näe markkinoilla nyt kuplaa. Yksinkertaisesti vain osakemarkkinoiden osinkotuotto on alhainen ja P/E-arvostuskerroin on korkea, vaikka yritysten tulokset ovatkin syklisesti korkeita, elleivät jopa huipulla.

USA:n S&P 500 -osakeindeksin kehitys viimeisen 40 vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Suursijoittajan mukaan tällä kertaa kyseessä eivät ole vain muutamat korkean profiilin teknologiayritykset, joiden arvostukset ovat huimissa lukemissa. Hänen mukaansa onn helppo löytää kypsän elinkaaren syklisiä teollisuusyrityksiä, jotka eivät ole olennaisesti parempia kuin nykyinen nimellinen bruttokansantuotteen kasvuvauhti. Silti ne hinnoitellaan hulppeilla 30-50 voittokertoimilla eli P/E-kertoimilla.

”On selvää, että vuoden 2024 markkinoiden arvonnousu on ylittänyt liikevaihdon ja tulosten kasvuvauhdin. Uskomme Paul Tudor Jonesin olevan oikeassa, kun hän sanoo, että suuren nousu- tai laskumarkkinan viimeisen kolmanneksen hallitseminen on usein vaikeinta”, hän toteaa.

Eirhornin johtopäätös korkeista arvostuskertoimista on selvä: nyt ei luultavasti ole hyvä hetki korkeaan osakepainoon ja viittaa Buffettin osakemyynteihin korostaakseen tätä näkemystä.

Greenlight-rahasto kertoo olevansa varovaisesti asemoitunut ”erittäin alhaisella osakemarkkinariskillä.”

Hälytyskellot soivat Buffettin suosimassa arvostuskertoimessa

Buffettin suosima osakemarkkinoiden arvostusindikaattori, markkina-arvon suhde bruttokansantuotteeseen, on antanut myyntisignaaleja jo kuukausia.

Buffett-indikaattori on tullut tunnetuksi osakkeiden pitkän aikavälin arvostusindikaattorina, mikä johtuu suurelta osin siitä, että se on Warren Buffettin suosima arvostusmittari.

Fortune-lehden haastattelussa vuonna 2001 Buffett kutsui sitä ”luultavasti parhaaksi yksittäiseksi mittariksi, jolla voidaan mitata, missä arvostus on milloinkin.”

Tämä lausunto on kiinnittänyt sijoittajien ja sijoitusammattilaisten huomiota indikaattorin mahdollisesta merkityksestä markkinaolosuhteiden arvioinnissa.

Buffett-indikaattori lasketaan siten, että siinä jaetaan maan kaikkien julkisesti noteerattujen osakkeiden kokonaismarkkina-arvo maan bruttokansantuotteella. Vertaamalla osakemarkkinoiden kokoa kokonaistalouden tuotantoon, suhdeluku antaa tietoa markkinoiden suhteellisesta arvostuksesta.

Käsitteen havainnollistamiseksi yksi yleinen lähestymistapa on tutkia Wilshire 5000:n ja Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen välistä suhdetta. Wilshire 5000 -indeksiä pidetään yleisesti Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden merkittävimpänä vertailuindeksinä, ja sen tavoitteena on mitata kaikkien sellaisten yhdysvaltalaisten osakkeiden kokonaismarkkina-arvoa, joiden hintatiedot ovat helposti saatavilla.

Jakamalla tämä markkinaindeksi BKT:llä saadaan tilannekuva markkinoiden arvostuksesta suhteessa maan talouden suorituskykyyn.

Tällä hetkellä Buffett-indikaattorin arvo on selvästi yli historiallisen keskimääräisen tason.

David Einhorn tunnisti finanssikriisin vaarat

David Einhorn tunnetaan erityisesti rohkeista lyhyeksi myynneistään. Hän nousi laajaan julkisuuteen vuonna 2008, kun hän teki suuren lyhyeksi myyntiä koskevan vedon surullisen kuuluisaa Lehman Brothers -pankkia vastaan ennen sen romahdusta finanssikriisin aikana.

Hänen onnistuneet sijoituksensa ja kyky nähdä markkinoiden ongelmia ennen muita ovat tehneet hänestä tunnetun sijoittajapiireissä.

Einhorn on saanut mainetta myös merkittävänä hyväntekijänä ja hän on kirjoittanut kirjan nimeltä Fooling Some of the People All of the Time, joka kertoo hänen kokemuksistaan Allied Capital -yhtiön väärinkäytösten paljastamisessa.

Hän on usein esillä talousmediassa ja tunnettu kriittisistä kommenteistaan markkinoiden nykytilasta ja tietyistä yhtiöistä. Hän on esimerkiksi esittänyt kritiikkiä Teslaa ja sen toimitusjohtajaa Elon Muskia kohtaan.