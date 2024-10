Jättipankin tyly ennuste: Osakemarkkinoiden juhlat ovat ohi

Osakekurssien kaksinumeroisen kasvun aika saattaa olla päättymässä, ennustaa Goldman Sachs.

Jenkkimarkkinoiden veto on ollut häikäisevää. Vuodessa S&P 500 -osakeindeksi on raketoinut jo lähes 38 prosenttia ja viidessä vuodessa 92 prosenttia. Vielä hurjempaa on ollut teknologiapainotteisen Nasdaq-indeksin kiito, sillä se on noussut vuodessa 49 prosenttia ja viidessä vuodessa 126 prosenttia.

Yhdysvaltain osakkeet ovat nousseet maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen ensin lähes nollakorkojen ja sittemmin talouskasvun vetovoiman ansiosta. Uutistoimisto Bloombergin keräämien tietojen mukaan S&P 500 -indeksi on kahdeksan viimeisen 10 vuoden aikana tuottanut paremmin kuin muu maailma.

Rapakon taakse sijoittavien osakesijoittajien juhlat saattava kuitenkin olla pian ohi, jos on uskominen jättipankki Goldman Sachsin tuoreita ennusteita. Mitään juhlien jälkeistä krapulaa ei sentään ole tulossa.

Goldman Sachs Groupin strategit arvioivat, että yhdysvaltalaiset osakkeet tuskin pystyvät jatkamaan viime vuosikymmenen keskimääräistä parempaa tuloskehitystä, kun sijoittajat kääntyvät muiden sijoituskohteiden, kuten joukkovelkakirjojen, puoleen parempien tuottojen toivossa.

Goldman Sachsin strategit, joita johtaa David Kostin, arvioivat, että S&P 500 -indeksi tarjoaa seuraavan vuosikymmenen aikana vuosittain keskimäärin vain noin kolmen prosentin tuoton — mikä on huomattavasti vähemmän kuin viimeisen kymmenen vuoden 13 prosentin vuosituotto ja pitkän aikavälin keskiarvo 11 prosenttia.

Tuore lukema on myös alhaisempi kuin pankin aiempi ennuste, joka asetti S&P 500:n vuotuiseksi kokonaistuotoksi 8,0 prosenttia seuraavien kymmenen vuoden ajalle. Ennuste jää myös alle markkinoiden konsensusarvion, joka odottaa 6,0 prosentin vuotuista kasvua.

Useita syitä heikkeneviin tuottoihin

Miksi sitten strategit näkevät jatkon jenkkimarkkinoilla näin vaisuna?

Tärkein syy pankin ennusteiden korjaamiselle alaspäin on yksinkertaisesti se, että osakemarkkinoiden lähtötaso seuraavaan vuosikymmeneen on erittäin korkea. Koska kokonaistuotot ovat olleet niin vahvoja — ja näyttävät jatkuvan samalla linjalla vuoden 2024 loppuun — tulevien tuottojen kasvu näyttää tyypillisesti pienemmältä.

Goldman huomioi myös hieman aiempaa suuremman bruttokansantuotteen supistumisen seuraavan vuosikymmenen aikana.

Suurin painolasti osakemarkkinoilla koituu Goldmanin ennusteessa johtuu kuitenkin markkinoiden ”äärimmäisen korkeasta keskittymisestä”, erityisesti kymmeneen suurimpaan teknologiajättiin, strategit kirjoittavat. Näihin kymmeneen suurimpaan yritykseen kuuluvat Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet ja Meta, jotka muodostavat 36 prosenttia koko indeksin markkina-arvosta ja ovat ajaneet suurta osaa tuotoista.

’Tänä vuonna nämä johtavat yhtiöt ovat tuottaneet lähes 47 prosenttia, kun taas koko S&P-indeksi on tuottanut 36 prosenttia.

USA:n osakemarkkinoiden eteenpäin katsova P/E-kerroin on lähes 22x, mikä historian valossa on merkinnyt alle kolmen prosentin tuottoa.

”Arvostuspreemio näille kymmenelle suurimmalle osakkeelle on suurin sitten Dotcom-buumin huipun vuonna 2000”, strategit toteavat.

Goldmanin mukaan ennuste olisi noin neljä prosenttiyksikköä korkeampi, jos markkinat eivät olisi näin keskittyneet muutamiin teknojätteihin. Ilman keskittymistä tuotto-odotukset olisivat 3–11 prosenttia seuraavan vuosikymmenen aikana, kun nykyinen ennuste on -1–7 prosenttia.

Strategit esittävät myös mielenkiintoisen näkemyksen osakemarkkinoiden tuotoista suhteessa korkosijoituksiin.

Yhteenvetona Goldman arvioi, että on 72 prosentin todennäköisyys, että S&P 500 jää jälkeen tuotoissa valtion joukkovelkakirjoista, ja 33 prosentin mahdollisuus, että osakkeiden tuotot jäävät alle inflaation.

”Nämä suhteelliset tuottoennusteet yhdessä viittaavat siihen, että sijoittajien tulisi varautua osaketuottoihin, jotka ovat seuraavan vuosikymmenen aikana lähempänä osakkeiden ja joukkovelkakirjojen sekä inflaation välisen suorituksen jakauman alarajaa”, strategit varoittavat.

The S&P 500 will average annual returns of just 3% over the next decade warns Goldman Sachs pic.twitter.com/zia8Kyi0MK — Barchart (@Barchart) October 21, 2024

Warren Buffettin sijoitussiirrot huolettavat hedgerahastopomoa

Goldman Sachs ei suinkaan ole yksin varoittamassa heikkenevistä tuotoista.

Miljardöörisijoittaja David Einhorn epäilee, että sijoituslegenda Warren Buffettin johtaman sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn käteispainon lisäyksen taustalla on yksinkertaisesti se tosiasia, että amerikkalaisosakkeet ovat yliarvostettuja. Einhorn on yhdysvaltalainen miljardööri, sijoittaja ja Greenlight Capital -hedgerahaston perustaja sekä sen toimitusjohtaja.

Berkshire Hathaway on nostanut käteisvarojaan merkittävästi viime kuukausina. Syyskuussa 2024 yhtiön käteisvarat saavuttivat ennätykselliset 277 miljardia dollaria. Tämä on huomattava nousu edelliseen neljännekseen verrattuna, jolloin käteisvarat olivat 189 miljardia dollaria.

Berkshire Hathaway myi osakkeitaan yhteensä noin 76 miljardia dollaria, mikä on ollut keskeinen syy käteisvarojen kasvulle. Yhtiö on myynyt suuria määriä osakkeita, esimerkiksi merkittävän osan valtavasta Applen omistuksistaan.

Sijoittajat ovat vauhdittaneet osakemarkkinoiden nousua, joka vaikuttaa kalleimmalta vuosikymmeniin, Einhorn kirjoittaa tuoreessa hedge-rahastonsa sijoittajakirjeessä. Osakkeet ovat yliarvostetuimmat sitten rahaston perustamisen vuonna 1996.

Einhornin mukaan sitä, että Buffett myy jälleen suuria osia osakesalkustaan ja kasvattaa valtavia käteisvaroja, ei voi ohittaa olan kohautuksella. Buffett on Eihornin mukaan taitava markkinoiden ajoittaja.

”Warren Buffett on tietysti sukupolvensa menestynein sijoittaja, ja mahdollisesti kautta aikojen. Vaikka herra Buffett usein huomauttaa, että markkinoiden ajoittaminen on mahdotonta, emme voi olla huomaamatta, että hän on yksi parhaista markkinoiden ajoittajista, joita olemme koskaan nähneet”, hedgerahaston toimitusjohtaja toteaa.

Varoitus mustasta joutsenesta

Vielä radikaalimpiin johtopäätöksiin on päätynyt Universa Investments -yhtiön perustaja ja sijoitusjohtaja Mark Spitznagel.

Spitznagel ennustaa maailmanlaajuisten markkinoiden romahdusta tämän vuoden loppuun mennessä, mikä voi johtua talouksien hidastumisesta.

”Kun korkokäyrä kääntyy normaaliksi ja sitten uudelleen vääristyy, kello alkaa tikittää, ja silloin siirrytään mustan joutsenen alueelle”, varoittaa Spitznagel.

”Mustat joutsenet vaanivat aina, mutta nyt olemme niiden alueella”, hän toteaa. Taloudessa ”musta joutsen” tarkoittaa yllättävää ja ennakoimatonta tapahtumaa, jolla on merkittävä ja usein dramaattinen vaikutus talouteen tai markkinoihin.

Spitznagelin mukaan keskuspankin korkojen laskemisen tulisi saada sijoittajat huolestumaan ja pohtimaan enemmän sitä, missä osakekurssit ovat ensi vuonna.

”Kulta tulee laskemaan, kryptovaluutat laskevat riskisijoitusten mukana”, hän ennustaa ja lisää, että joukkovelkakirjat voisivat olla turvallinen sijoituskohde. Hän ennustaa myös volatiliteetin lisääntymistä tulevina kuukausina.

Tuoreen Bloomberg Markets Live Pulse -tutkimuksen mukaan sijoittajat odottavat Yhdysvaltojen osakkeiden nousukausen jatkuvan vuoden 2024 loppupuolella. Yritysten tulosten vahvuutta pidetään ratkaisevampana osakemarkkinoiden kehityksen kannalta kuin sitä, kuka voittaa Yhdysvaltain presidentinvaalit tai millaista rahapolitiikan linjaa maan keskuspankki ajaa.