Finnair on vielä kaukana huippuvuosien myydyistä henkilökilometreistä

Finnairin matkustajamäärät jatkavat kasvua, mutta käyttöaste on yhä alhainen.

Finnair on selvinnyt kahdesta kriisistä: koronapandemiasta ja Ukrainan sodasta. Ennen näitä kriisejä Aasian liikenne oli yhtiön syömähammas.

Nyt reitti Venäjän ilmatilan kautta Aasiaan on poissa laskuista ja Finnair joutuu lentämään Kauko-Itään pidempää reittiä. Se lisää lehtokustannuksia.

Venäjän ilmatilan sulun vuoksi Finnair menetti ainutlaatuisen maantieteellisen etunsa, sillä Venäjän ilmatilan kiertäminen pidentää lentoreittejä Finnairin kotikentän ja Japanissa, Etelä-Koreassa sekä Kiinassa sijaitsevien keskeisten suurkaupunkien välillä 15–40 prosenttia kohteesta riippuen.

Yhtiö on pyrkinyt tasapainottamaan verkostoaan maantieteellisesti painottaen länttä sekä Lähi-itää ja optimoinut Euroopan verkostoaan sekä liikenteen rakennetta tehokkuuden lisäämiseksi.

Yhtiö on määrätietoisesti kasvattanut kapasiteettiaan, mutta avainkysymys on, pystyykö yhtiö nostamaan myös matkustajamääriä samassa tahdissa. Kyse on siis kapasiteetin käyttöasteesta.

Finnair kuljetti syyskuussa hieman yli miljoona matkustajaa kapasiteetin kasvaessa vertailukaudesta. Syyskuussa lentoyhtiö kuljetti 1 015 600 matkustajaa, mikä oli 10,2 prosenttia enemmän kuin syyskuussa 2023.

Kokonaiskapasiteetti nousi selvästi. Tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna se kasvoi syyskuussa 9,0 prosenttia vertailukaudesta. Syy kapasiteetin kasvuun on se, että British Airwaysille ulosvuokratut kapearunkokoneet olivat nyt Finnairin omassa käytössä, kun niiden ulosvuokraus loppui maaliskuussa 2024. Lisäksi Aasian-liikenteen kapasiteetin kasvu jatkui vahvana.

Kun lentokoneiden ulosvuokraukset miehistöineen lasketaan mukaan, kokonaiskapasiteetti kasvoi 11,2 prosenttia Qantas-yhteistyön myötä.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 6,7 prosenttia. Matkustajakäyttöaste oli 76,3 prosenttia laskien 1,6 prosenttiyksikköä vertailukaudesta. Lukema on yhä aiempien vuosien tasoa alhaisempi, jos verrataan niihin vuosiin, jolloin koronapandemia ei rajoittanut liikennettä.

Aasian-liikenteen tarjonta kasvoi vertailukaudesta 13,1 prosenttia Tokioon ja Osakaan lisättyjen vuorojen sekä kesäkaudella 2024 operoidun Nagoyan-reitin ansiosta. Aasian liikennettä rajoittaa yhä Venäjän ylilentokielto.

Finnairin osakekurssi on jäänyt tänä vuonna selvästi jälkeen Helsingin pörssin yleisindeksin kehityksestä.

Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta laski 11,9 prosenttia, koska Chicagon-reitillä vähennettiin vuoroja.

Kapasiteetin käyttöaste edelleen alhainen

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 12,2 prosenttia, koska suurin osa kapearunkokoneiden lisäkapasiteetista allokoitiin Pohjois-Eurooppaan. Kotimaanliikenteen tarjonta kasvoi 35,6 prosenttia, koska lisäkapasiteettia kohdistettiin vertailukautta hieman aiemmin pohjoisen liikenteeseen.

Kokonaisrahti- ja postitonnit nousivat 9,2 prosenttia vertailukaudesta, sillä Euroopan- ja Aasian-rahtiliikenteessä oli kasvua. Myydyt rahtitonnikilometrit nousivat 7,7 prosenttia.

Evlin analyytikko Joonas Iivonen arvioi pankin aamukatsauksessa, että Finnairin matkustajakäyttöasteiden kehitys jäi edelleen pehmeän puolelle Euroopassa, kun se pysyi melko tasaisena Aasiassa ja parantui reippaasti Pohjois-Amerikassa.

”Tässä mielessä jo aiemmin kesän aikana nähdyt kehityssuunnat jatkoivat entisellään”, Iivonen toteaa.

Analyytikon mukaan yhteensä Finnairin syyskuun 2024 myydyt henkilökilometrit olivat noin 76 prosenttia syyskuun 2019 luvun tasosta, joten yhtiöllä on vielä kirittävää.

Euroopan liikenne ylsi Iivosen mukaan 89 prosentin tasolle tästä vuoden 2019 vertailuluvusta, kun taas Aasian liikenne jäi vain 56 prosentin tasolle.

Syyskuun liikennetiedot ”lievä helpotus”

Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen arvioi lentoyhtiön syyskuun liikenneraportti oli kokonaisuutena suunnilleen odotusten mukainen, vaikka matkustajakäyttöaste jäikin hieman Inderesin odotuksista.

”Osakkeen kannalta tämä on mielestämme edelleen lievä helpotus, sillä H1:llä ennusteista toistuvasti jääneiden liikennetietojen ja vaisun Q2-tuloksen jatkeeksi”, Viljakainen toteaa.

Viljakaisen mukaan syyskuun matkustajakäyttöaste oli normaalien aikojen, eli vuosien 2020–2021 syyskuita alempana.

”Tämä johtui näkemyksemme mukaan etenkin lyhyiden reittien kapasiteetin ripeästä kasvusta ja osin myös lyhyiden reittien osuuden kasvusta portfoliossa”, pääanalyytikko arvioi.

Analyytikon mukaan Finnairin matkustajamäärän, myydyn volyymin ja rahdin lievästi Inderesin ennusteita parempi kehitys kompensoitui alemmalla matkustajakäyttöasteella.

Osakkeen kannalta suurempien pettymysten välttäminen kolmannen vuosineljänneksi kaikissa liikenneraporteissa on helpotus tammi-kesäkuun vaisujen liikennedatojen, pettymykseksi jääneen toisen vuosineljänneksen tulosraportin sekä sektorin mollisävyisen uutisvirran jälkeen, Viljakainen toteaa.

Inderes ei kuitenkaan reivaa ennusteitaan ylöspäin.

Viljakaisen mielestä kuluvan vuoden keskeisimmät riskit liittyvät hiljaisemman neljännen vuosineljänneksen markkinatilanteeseen. Sen sijaan kolmannen vuosineljänneksen kesäsesongin pitäisi mennä yhtiöltä vähintäänkin tyydyttävästi kvartaalin liikenneraporttien perusteella, Viljakainen ennustaa.

Takana odotettua heikompi tulosraportti

Finnairin huhti-kesäkuun tulosraportti meni alle odotusten. toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia vertailukaudesta 766 miljoonaan euroon, mutta vertailukelpoinen liiketulos laski viime vuoden 66 miljoonasta eurosta 44 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos laski 1,5 eurosta 0,09 euroon.

Vertailukelpoinen liiketulos jäi selvästi analyytikoiden konsensusodotuksesta, joka oli 60 miljoonaa euroa. Osakekohtaisen tuloksen konsensusennuste oli 0,18 euroa.

Kapasiteetin lisäys ei vielä toisella vuosineljänneksellä kasvattanut Finnairin tuottoja vastaavasti, ja matkustajakäyttöaste jäikin siten 74,7 prosenttiin, kun vertailukaudella se oli 76,3 prosenttia.

Yhtiöo suunnittelee lisäävänsä kokonaiskapasiteettiaan, tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna, noin 10 prosentilla vuonna 2024. Kapasiteettiarvio pitää sisällään koneiden ulosvuokraukset miehistöineen. Kasvu painottuu pääasiassa Aasiaan ja Eurooppaan.

Kolmas vuosineljännes on Finnairille tärkein ajanjakso tuloksen kannalta, sillä heinä-syyskuun lomakauden aikana lentoliikenne kasvaa.