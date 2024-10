Fortum hakee oikeusteitse 800 miljoonan euron saataviaan

Fortum vetäytyi Venäjältä Ukrainan sodan vuoksi, ja nyt se hakee saataviaan Venäjältä oikeusteitse.

Energiayhtiö Fortum kertoo tiedotteessaan aloittaneensa oikeudenkäynnin Forward Energoa vastaan alankomaalaisessa tuomioistuimessa. Oikeudenkäynti koskee Forward Energon Fortumille myönnettyjä 600 miljoonan euron konsernin sisäisiä lainoja.

Forward Energo on laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa kaikkien lainojen kohdalla. Suurin osa lainoista on erääntynyt ja maksua niistä ei ole suoritettu. Lisäksi Forward Energo on laiminlyönyt kaikkien lainojen korkojen maksamisen Fortumille.

Vaadittava saatava korkoineen ja viivästyskorkoineen on noin 800 miljoonaa euroa. Lopullinen määrä riippuu euron ja ruplan välisestä valuuttakurssista ja erääntyneiden korkojen määrästä.

Fortum odottaa oikeudenkäynnin kestävän joitakin vuosia. Alkuperäisten lainasopimusten perusteella osapuolten väliset riidat ratkaistaan Alankomaiden tuomioistuimissa Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti.

Forward Energo on Fortumin entinen venäläinen tytäryhtiö, joka aiemmin tunnettiin nimellä PAO Fortum. Forward Energo perustettiin, kun Venäjän hallitus otti haltuunsa Fortumin venäläiset omaisuuserät vuonna 2023. Tämän jälkeen Fortumin venäläinen tytäryhtiö PAO Fortum nimettiin uudelleen Forward Energoksi. Nimenmuutoksen taustalla olivat sääntelyyn liittyvät kysymykset ja immateriaalioikeuksien käyttöön liittyvät asiat, mutta se ei vaikuttanut yhtiön toimintaan.

Forward Energon toimintaan kuuluu seitsemän lämpövoimalaitosta Uralilla ja Länsi-Siperiassa, ja se on merkittävä toimija Venäjän uusiutuvan energian markkinoilla

Fortum vetäytyi Venäjältä Ukrainan sodan vuoksi, ja nyt se hakee lainojen takaisinmaksua oikeudellisin keinoin.