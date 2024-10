Huhtamäki nousi pankin osakesuosikkien listalle

Huhtamäen osakkeen arvostuskertoimet ovat houkuttelevalla tasolla.

Huhtamäki on suomalainen yritys, joka keskittyy kuluttajapakkausten valmistukseen. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, jotka palvelevat elintarviketeollisuutta ja päivittäistavarakauppaa. Huhtamäen pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja se toimii globaalisti 37 maassa yli 100 toimintapaikassa.

Huhtamäen pakkaustuotteita ovat elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat ja erikoispakkaukset.

Yhtiö hyötyy maailman väestönkasvusta. Maapallon väkiluvun ennakoidaan ylittävän kahdeksan miljardia vuoteen 2030 mennessä, mikä lisää kysyntää pakatuille elintarvikkeille, erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

Ostovoiman kasvaessa kuluttajat etsivät monipuolisia ja uusia ruokailuelämyksiä, mikä kasvattaa kysyntää take-away-pakkauksille. Lisäksi suurten kaupunkien määrä kasvaa, mikä muuttaa kulutustottumuksia ja edellyttää tehokasta pakkaamista ja logistiikkaa.

Pakkausvalmistajan osakekurssi on laskenut selvästi kesän jälkeen. Kun heinäkuun lopulla osake hinnoiteltiin noin 40 euron hintaan, on kurssi valahtanut nyt alle 34,5 euroon.

Myynti laskussa, mutta tulos nousussa

Huhtamäen ratkaisujen kokonaiskysyntä oli vaisua toisella vuosineljänneksellä johtuen inflaatiosta ja joidenkin kansainvälisten brändien boikoteista osalla markkinoista. Yhtiön liikevaihto laski prosentilla vertailukaudesta 1,04 miljardiin euroon viime vuoden 1,05 miljardista eurosta.

Liikevaihtoa painoi myyntimäärien hienoinen lasku, muutokset valuuttakursseissa ja myyntihintojen lasku.

Oikaistu liikevoitto kuitenkin kasvoi viime vuoden 93 miljoonasta eurosta 106 miljoonaan euroon laskeneiden raaka-aine-, kuljetus- ja energiakustannusten sekä yhtiön tehostamistoimenpiteiden myötä. Alhaisemmat myyntihinnat ja työvoimakustannusten kasvu vaikuttivat liikevoittoon negatiivisesti.

Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé kertoi, että toisella vuosineljänneksellä liiketoimintaympäristö pysyi suurilta osin ensimmäisen neljänneksen kaltaisena.

”Näimme merkkejä kasvavasta kysynnästä, etenkin valmiiksi pakattujen tuotteiden osalta, mutta maantieteellisten alueiden ja tuotekategorioiden välillä oli eroja. Samalla arvoketjussa paine laskea hintoja kasvoi. Inflaation hidas lasku ja muuttumattomat korkotasot vaikuttivat edelleen negatiivisesti kysyntään toisella neljänneksellä.”

Huhtamäki on tehnyt toimenpiteitä tehokkuuden nostamiseksi. Yhtiöllä on meneillään viime vuonna aloitettu kolmivuotinen säästöohjelma, jonka tavoitteena on 100 miljoonan euron säästöt.

Toisella neljänneksellä Huhtamäki ilmoitti aikeistaan sulkea tehtaansa Klangissa, Malesiassa, tehostaakseen Foodservice E-A-O -segmentin tuotantoa Aasiassa. Yhtiö ilmoitti myös suunnitelmaan tehostaa tuotantojalanjälkeä joustopakkauksissa Arabiemiraateissa.

Aiemmin aloitetut toimet tuotantokustannusten vähentämiseksi ovat myös jatkuneet. Kaikki tähän mennessä toteutetut toimenpiteet ovat vaikuttaneet positiivisesti tulokseen vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla, kertoo toimitusjohtaja.

Huhtamäki nousi suosikkilistalle

OP:n osake- ja ETF-ideoiden kotimaisten osakkeiden osiossa on tapahtunut kaksi muutosta. Uusina yhtiöinä Huhtamäki nousee listalle. Myös Pihlajalinna nousee uutena yhtiönä listalle.

Huhtamäen osakkeen kurssilaskun seurauksena seuraavan 12 kuukauden ennusteisiin perustuva tulosperusteinen arvostus on lähellä 10 vuoden alinta tasoaan, pankki muistuttaa. Huhtamäen arvostusero suhteessa vertailuryhmään on pankin mukaan leventynyt kurssilaskun seurauksena huomattavasti.

OP:n arvion mukaan ennustettavuus Huhtamäen seuraavan 12 kuukauden tulokseen on hyvä.

”Huhtamäen liiketoiminta on merkittävän hajautunutta maantieteellisesti ja tuotteiden loppukäyttö jakautuu useammalle asiakassegmentille (erityyppiset HORECA-sekt orin myyntipaikat ja päivittäistavarakauppa). Tällä ja asiakassopimusten pitkäaikaisuudella on liiketoimintaa vakauttava vaikutus. Käynnissä oleva säästöohjelma toimii osaltaan kannattavuutta vahvistavasti”, pankki toteaa aamukatsauksessaan.

OP:n suositus Huhtamäen osakkeelle on lisää.