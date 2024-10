Intuitio on huono seuralainen rahoitusalalla – Daniel Kahnemanin strategiat parempaan päätöksentekoon

Psykologi Daniel Kahneman avaa päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä rahoitusalalla.

Nobel-palkittu psykologi ja tutkija Daniel Kahneman on mullistanut taloustieteen ja sijoittamisen alat paljastaen ihmisen päätöksenteon monimutkaisen kudelman. Hänen uraauurtava tutkimuksensa on murtanut perinteisiä käsityksiä osoittaen sen, että valintamme ovat paljon monimutkaisempia – ja äärettömän paljon kiehtovampia – kuin aiemmin on kuviteltu.

71. CFA Institute Annual Conference -tapahtumassa Hongkongissa Kahneman piti mukaansatempaavan miniseminaarin, jossa hän syventyi elämäntyönsä keskeisiin käsitteisiin.

Intuition ja asiantuntemuksen vivahteista aina ennakkoluulojen, melun ja optimismin läpitunkeviin vaikutuksiin, Kahnemanin oivallukset tarjoavat tuoreen näkökulman kapitalistiseen järjestelmään ja antavat korvaamattomia työkaluja päätöksentekoprosessien parantamiseen.

Kahneman on kirjoittanut myös kirjan nimeltään Ajattelu, nopeasti ja hitaasti, joka julkaistiin vuonna 2011.

“Tutustumalla vain menestystarinoihin, opit väärän opetuksen”

Nobel-palkittu Kahneman on mullistanut taloustieteen ja sijoittamisen alat. Hänen paljastuksensa osoittavat muun muassa sen, että ihmiset ja heidän tekemänsä päätökset ovat paljon monimutkaisempia ja paljon mielenkiintoisempia kuin aiemmin on ajateltu.

Hän piti CFA-instituutin 71. vuotuisessa konferenssissa Hongkongissa koukuttavan mini-seminaarin tärkeimmistä ideoista, jotka ovat ohjanneet hänen tutkimustaan. Niihin kuuluvat intuitio, asiantuntemus, puolueellisuus, melu, optimismi ja yliyksinkertaisuus, ja hän kertoi seminaarissaan, kuinka nämä vaikuttavat kapitalistiseen järjestelmään, sekä kuinka voimme hyödyntää niitä muun muassa rahoitusalalla parantaaksemme päätöksentekoa.

”Optimismi on kapitalismin moottori. Liiallinen itsevarmuus on kirous. Se on kirous ja siunaus”, Kahneman sanoi seminaarissaan.

Kahnemanin mukaan monet ihmiset ottavat liian suuria riskejä ja aliarvioivat sen, kuinka suurista riskeistä on kyse. Tutustumalla vain menestystarinoihin, ihmiset oppivat väärän opetuksen.

”Jos katsot kaikkia ihmisiä kollektiivisesti, huomaat paljon epäonnistumisia”, hän kertoi.

Intuitio voi olla vaarallinen seuralainen

Kahneman kutsuu intuitiota nopeaksi ajatteluksi, ja perustamme usein päätöksemme siihen, mitä se meille kertoo.

Intuitio tarkoittaa kykyä ymmärtää tai tehdä päätöksiä nopeasti ja vaistomaisesti ilman tietoista päättelyä tai analysointia. Se on eräänlainen ”sisäinen tunne” tai välitön oivallus, joka syntyy ilman loogista järkeilyä tai kaikkien tosiasioiden harkitsemista.

”Luotamme intuitioon, vaikka se olisikin väärässä”, Kahneman sanoi.

Nobel-palkitun psykologin mukaan voimme kuitenkin luottaa intuitioon edellyttäen, että intuitio perustuu todelliseen asiantuntemukseen. Ja vaikka kehitämme asiantuntemusta kokemuksen kautta, pelkkä kokemus ei riitä.

Itse asiassa tutkimus osoittaa, että kokemus lisää ihmisten uskoa omiin ideoihin, mutta kokemus ei välttämättä lisää ideoiden tarkkuutta. Asiantuntemus vaatii erityistä kokemusta, joka tapahtuu kontekstissa, antaa säännöllistä palautetta ja joka on tehokkaasti testattavissa.

”Onko maailma, jossa intuitio syntyy, tarpeeksi säännöllinen, jotta meillä on mahdollisuus oppia sen säännöt?”, Kahneman kysyi.

Rahoitusalalla vastaus on todennäköisesti ei.

”On erittäin vaikeaa kuvitella psykologisesta analyysistä, mitä asiantuntemus on, ja että voisit kehittää todellista asiantuntemusta esimerkiksi osakemarkkinoiden ennustamiseen. Et voi, koska maailma ei ole riittävän säännöllinen, jotta ihmiset voisivat oppia sääntöjä”, hän toteaa.

Se ei estä ihmisiä ennustamasta taloudellisia tuloksia kokemukseensa perustuen, Kahneman toteaa.

”Tämä on psykologinen arvoitus. Kuinka kukaan voisi oppia, kun ei ole mitään opittavaa?”

Tällainen intuitio on oikeastaan taikauskoa. Tämä tarkoittaa sitä, että ei pitäisi olettaa, että meillä on asiantuntemusta kaikilla alueilla, joilla meillä on intuitioita. Eikä pitäisi olettaa, että muillakaan olisi.

”Kun joku kertoo sinulle, että heillä on vahva tunne rahoitustapahtumasta, kannattaa olla uskomatta heitä.”

Meluhälytys ー Vaihtelevuus päätöksenteossa voi vaikuttaa lopputulokseen

Jopa aloilla, joissa syy-yhteydet ovat helposti havaittavissa, “melu” voi vääristää tuloksia. Kahneman käyttää sanaa “melu” puhuessaan ihmisten itse aiheuttamasta vaihtelusta.

Kahneman kuvasi tutkimusta vakuutusyhtiön vakuutuksen myöntäjistä. Vaikka se ei ole tarkkaa tiedettä, vakuutusten myöntäminen on alue, jossa on opittavissa olevia sääntöjä, joissa asiantuntemusta voidaan kehittää. Vakuutuksen myöntäjät lukivat kaikki samaa asiakirjaa ja määrittivät vakuutusturvan. Oli ymmärrettävää, että vakuutusturvien välillä esiintyisi eroja. Kysymys oli vain siitä, kuinka suuri ero olisi.

”Mikä prosentti olisi odotettavissa?” Kahneman kysyi. ”Mieleen tuleva numero on 10 prosenttia. Se on melko korkea ja konservatiivinen arvio.”

Kun keskiarvo laskettiin, ero oli jopa 56 prosenttia.

”Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutuksen myöntäjät hukkaavat aikaansa”, hän sanoi. ”Kuinka voi olla, että ihmisillä on näin paljon melua päätöksenteossa, eivätkä he edes tiedä siitä?”

Valitettavasti meluongelma ei rajoitu vain vakuutusyhtiöihin. Eikä se vaadi monia ihmisiä: yksi on usein riittävä. Itse asiassa jopa enemmän binaarisilla aloilla, joissa käytetään samoja tietoja ja samaa analyytikkoa, tulokset voivat poiketa.

”Aina, kun on kyse päätöksistä, on olemassa melua ja todennäköisesti paljon enemmän kuin luulet”, Kahneman sanoi.

Esimerkiksi radiologeille annettiin sarja röntgenkuvia ja heiltä kysyttiin diagnoosia. Joskus heille näytettiin sama röntgenkuva.

”Hyvin monissa tapauksissa diagnoosi on erilainen”, hän sanoi.

Sama päti DNA- ja sormenjälki-analyytikoihin. Joten jopa tapauksissa, joissa pitäisi olla yksi varma vastaus, melu voi tehdä varmuudesta mahdotonta.

”Käytämme sanaa ‘puolueellisuus’ liian usein”

Vaikka Kahneman on viettänyt suuren osan urastaan puolueellisuuden tutkimiseen, hän keskittyy nyt meluun. Hän uskoo, että puolueellisuutta voidaan yli-diagnosoida, ja suosittelee olemaan varovainen melun syyllistämisessä useimmissa päätöksenteon virheissä.

”Meidän pitäisi ajatella melua mahdollisena selityksenä, koska melu ja puolueellisuus voivat tuoda mukanaan erilaisia ratkaisuja”, hän sanoi.

Kun teemme virheitä, ne yleensä kallistuvat kahteen vastakkaiseen suuntaan.

”Ihmiset ovat erittäin tappiokammioisia ja erittäin optimistisia. Ne toimivat toisiaan vastaan”, hän sanoi.

Kahnemanin tutkimus tappiokammiosta on osoittanut sen, että tunnemme tappiot akuutimmin kuin voitot.

”Arviomme monissa tilanteissa on 2:1”, hän sanoi.

Hän käyttää tappion pelosta (loss aversion) yksinkertaista esimerkkiä.

Kuvitellaan, että henkilö on sijoittanut 1 000 euroa osakkeisiin, ja sijoituksen arvo vaihtelee tietyn ajan kuluessa. Yhdessä vaiheessa se saavuttaa 1 500 euroa, johon henkilö tottuu, mutta putoaa myöhemmin 1 200 euroon. Vaikka sijoituksen arvo on tällä hetkellä 1 200 euroa, mikä tarjoaa 200 euron voittoa alkusijoituksesta, henkilö saattaa epäröidä sijoituksen myyntiä, koska hän keskittyy 300 euron ”tappioon” 1 500 euron huippuarvosta sen sijaan, että keskittyisi siihen, että osake on tuottanut 200 euroa voittoa.

Meillä on myös taipumus yliarvioida menestyksen mahdollisuuksiamme, erityisesti suunnitteluvaiheessa. Kun asiat menevät pieleen, jälkiviisaana on hyvä kertoa, mikä meni pieleen ja miksi.

”Kun jotain tapahtuu, ymmärrät heti, kuinka se tapahtui. Sinulla on heti tarina ja selitys”, hän sanoi. ”Sinulla on tunne, että olet oppinut jotain ja et enää tee samaa virhettä.”

Kahnemanin mukaan oppimisen ei pitäisi olla selkeä syy-seuraus-suhde.

”Mitä sinun pitäisi oppia on se, että sinut yllätettiin jälleen”, Kahneman sanoi. ”Sinun pitäisi oppia, että maailma on epävarmempi kuin luulet.”

Parempaa päätöksentekoa neljällä strategialla

Rahoitusalalla ja sijoittamisessa, missä on niin paljon melua ja puolueellisuutta ja niin vähän luotettavaa intuitiota ja asiantuntemusta, mitä ammattilaiset voivat tehdä parantaakseen päätöksentekoa?

Kahneman ehdotti neljää yksinkertaista strategiaa parempaan päätöksentekoon, joita voidaan soveltaa sekä rahoitukseen että elämään.

Älä luota ihmisiin, luota algoritmeihin

”Algoritmit päihittävät ihmiset noin puolessa ajasta. Ja ne tekevät ihmisen työn noin puolessa ajasta”, Kahneman sanoi. ”Esimerkiksi on hyvin harvinaista, että ihmiset päihittävät algoritmit ennustusarvioinnissa. Joten silloin, kun on mahdollisuus käyttää algoritmia, sitä pitäisi käyttää. Meillä on ajatus siitä, että algoritmin suunnittelu on hyvin monimutkainen asia. Algoritmi on sääntö. Voit vain rakentaa sääntöjä.”

Ja kun emme voi käyttää algoritmia, meidän pitäisi kouluttaa ihmisiä simuloimaan sitä.

Ota laaja näkökulma

Älä käsittele jokaista ongelmaa eristyksissä.

”Paras neuvoja kehittelyssä on laaja kehittely”, hän sanoi. ”Näe päätös eräänlaisena päätöksentekojoukkona, joka sinun on todennäköisesti tehtävä.”

Testaa katumusta

”Katuminen on todennäköisesti suurin este hyvälle päätöksenteolle henkilökohtaisessa rahoituksessa”, Kahneman sanoi.

Ensin tulee arvioida, kuinka alttiita asiakkaat sille ovat. Mitä suurempi katumisen mahdollisuus, sitä todennäköisemmin he muuttavat tiliään, myyvät väärään aikaan ja ostavat korkeilla hinnoilla. Korkean nettovarallisuuden omaavat henkilöt ovat erityisen riskikammoisia, joten kannattaa yrittää arvioida heidän riskikammionsa.

Neuvonantajan etsiminen

Osa laajempaa näkökulmaa on viljellä uteliaisuutta ja etsiä ohjausta.

Kuka sitten on ihanteellinen neuvonantaja? ”Henkilö, joka pitää sinusta ja ei välitä tunteistasi”, Kahneman kertoi.

Hänelle tuo henkilö on toinen Nobel-palkittu Richard H. Thaler.

”Hän pitää minusta. Ja ei voisi vähempää välittää tunteistani”, Kahneman sanoi.