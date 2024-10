Kamuxin vaikeudet Ruotsissa jatkuvat – julkisti tulosvaroituksen

Autoliike Kamuxin osake on laskenut puolessa vuodessa 36 prosenttia. Tänään osake rojahti 4,5 prosenttia yhtiön julkistettua negatiivisen tulosvaroituksen.

Yhtiö laskee vuoden 2024 näkymiään Ruotsissa kolmannella vuosineljänneksellä merkittävästi odotettua alhaisemmaksi jääneen myynnin ja sitä seuranneen liiketappion vuoksi.

Kamux arvioi nyt vuoden 2024 oikaistun liikevoiton olevan 15–17 miljoonaa euroa. Aiemmin Kamux arvioi vuoden 2024 oikaistun liikevoiton ylittävän vuoden 2023 oikaistun liikevoiton, joka oli 18 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan Ruotsissa vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla tunnistettuihin väärinkäytöksiin liittyvillä korjaustoimenpiteillä on ollut ennakoitua isompi vaikutus Kamuxin myyntiin. Ruotsissa on esimerkiksi myyty autoja alle listahintojen, ja joissakin ruotsalaisissa liikkeissä on myyty autoja ilman toisia renkaita.

Vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen toteutunut ulkoinen liikevaihto Ruotsissa oli noin 45 miljoonaa euroa, kun se oli vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä yli 57 miljoonaa euroa.

Heikon myynnin seurauksena kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liiketulos Ruotsissa on merkittävästi tappiollinen, mikä heikentää olennaisesti konsernin oikaistua liiketulosta.

”Ruotsissa on toteutettu useita toimenpiteitä tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi, mutta niillä on positiivinen tulosvaikutus vasta vuonna 2025”, Kamux kertoo.

Yhtiöllä on ollut vaikeuksia jo jonkin aikaa. Kamux julkisti elokuussa ruman toisen vuosineljänneksen tulosraportin.

Kannattavuus sakkasi pahasti, kun Kamuxin oikaistu liikevaihto romahti yli 41 prosenttia vertailukaudesta 2,7 miljoonaan euroon. Liikevoitto jäi 2,1 miljoonaan euroon. Ruotsissa oikaistu liikevoitto painui -1,2 miljoonaa euroa pakkaselle.

Analyytikoiden konsensusodotus liikevaihdolle oli 272 miljoonaa euroa ja liikevoitolle 5,9 miljoonaa euroa. Kummatkin toteutuneet luvut jäivät siis alle konsensusodotuksen, mutta liikevoitto jäi odotuksista roimasti.

Kuten ensimmäiselläkin vuosineljänneksellä Kamux tekee tuloksensa Suomen markkinoilla. Ruotsin markkinoilla vaikeuksia on ollut molemmilla vuosineljänneksillä.

Autoketjun toimitusjohtaja Tapio Pajuharju myönsi elokuussa, että toinen vuosineljännes oli haastava, vaikka käytettyjen autojen kysyntä jatkui pääosin suotuisana kaikissa Kamuxin toimintamaissa.

”Liikevaihdossamme ja kannattavuudessamme heijastuivat etenkin Kamux Ruotsin haasteet, sekä vaikeutunut ostomarkkina”, Pajuharju kertoo.

Pajuharjun mukaan käytettyjen autojen hankintamarkkina tiukkeni kaikissa toimintamaissa. Uusien autojen kauppa on ollut alamaissa, ja käytettyjä autoja virtaa markkinoille niukasti. Samaan aikaan myös käytettyjen autojen kilpailukenttä on muuttunut, kun moni aiemmin uusien autojen kauppaan keskittynyt toimija on panostanut käytettyjen autojen kauppaan selvästi aiempaa vahvemmin.