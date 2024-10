Kempowerin ahdinko jatkuu – tulos edelleen tappiolla

Kempowerin riesana ovat asiakkaiden korkeat varastotasot.

Kempower Oy:n toimitusjohtaja (CEO) Tomi Ristimäki Lahdessa 5. elokuuta 2021.

Aiempi kurssikomeetta Kempower julkisti keskiviikkona tylyt luvut kolmannelta vuosineljännekseltä.

Yhtiö antaa ymmärtää ongelmien olevan väliaikaisia, mutta kaikesta huolimatta sijoittajien usko on nyt kovalla koetuksella. Osake on syöksynyt kuukaudessa alaspäin yli 60 prosenttia.

Kaikki tärkeimmät luvut olivat punaisella, mutta sijoittajien suurin huomio kiinnittynee tilauskertymään ja myyntiin. Tilauskertymä eli saadut tilaukset pienenivät viime vuoden 127 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon. Liikevaihto laski 73 miljoonasta eurosta 52 miljoonaan euroon.

Operatiivinen liiketulos painui tappiolle -7,9 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli plussalla 14,4 miljoonaa euroa. Operatiivinen liiketulos on ollut pakkaselle nyt kolmella viimeisimmällä vuosineljänneksellä.

Tappiollinen liiketulos ei ollut suuri yllätys, sillä analyytikoiden konsensusodotus operatiiviselle liiketulokselle oli -6,7 miljoonaa euroa. Kuitenkin toteuma jäi tämänkin alle.

Kempower tarkensi kuluvan vuoden liikevaihdon ohjeistuksensa ylähaarukkaa alaspäin. Nyt Kempower arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 220–230 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta. Aikaisemmin liikevaihtohaarukka oli 220–260 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan DC-pikalatausmarkkinoiden kysyntä on ollut alhaisempaa kuin Kempower on aiemmin arvioinut. Koronapandemian jälkeen vallitsi komponenttipula, mikä loi pikalatausratkaisuille normaalia suuremman kysynnän. Myös laturien käyttöönotto on ollut aiemmin odotettua hitaampaa. Molemmat tekijät ovat luoneet ylimääräistä varastoa asiakaspuolella.

Kempowerin liikevaihto maantieteellisesti kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna vertailukauteen. Taulukko: Kempower Oyj.

Kempower arvioi asiakkaidensa varastossa olevan Kempower-latauslaitteiden arvon olevan noin 80 miljoonaa euroa ja varastojen laskevan hitaasti toisen vuosipuoliskon aikana ja vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tällä on merkittävä negatiivinen vaikutus asiakkaiden tilauksiin.

Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki kertoo, että Kempowerin tilauskertymään kolmannen vuosineljänneksen aikana vaikuttivat edelleen asiakkaiden korkeat varastotasot, sekä haastavat markkinaolosuhteet, jotka hidastavat asiakkaiden päätöksentekoa.

”Tarkkailemme jatkuvasti asiakkaidemme varastotasoja seuraamalla dataa käyttöön otetuista latureista. Varastotasojen lasku kolmannella vuosineljänneksellä ei ollut merkittävää, kuten odotimme kesäkuussa 2024. Arvioimme asiakkaidemme ylimääräisen varaston olevan noin 80 miljoonaa euroa ja säilyvän korkeana todennäköisesti vuoden 2025 ensimmäiseen puoliskoon asti”, Ristimäki kertoo.

Toisaalta saman aikaisesti latausasemien asennusmäärät ovat kovassa kasvussa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mikä kertoo pikalatausmarkkinan jatkuneesta kasvusta.

”Vuoden 2023 vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna tammi-syyskuun asennukset kasvoivat 18 prosenttia Euroopassa ja tammi-heinäkuun asennukset 74 prosenttia Pohjois-Amerikassa”, toimitusjohtaja toteaa.

Kempower sai vuoden kolmannella neljänneksellä 12 uutta asiakasta, joten uusia asiakkaita on tänä vuonna tullut yhteensä 44. Ristimäen mielestä tämä on myönteinen indikaattori tulevasta kasvusta ja korostaa yhtiön ratkaisujen jatkuvaa kysyntää ja antaa myönteisemmän kuvan tulevaisuudesta.

Asiakaskunnan kasvun näkyminen myynnissä ei tapahdu hetkessä, toimitusjohtaja korostaa.

”Vaikka myynnin elpyminen vie aikaa, yhtiön asiakaskunnan tasainen kasvu antaa meille hyvät asetelmat päästä takaisin vauhtiin ja palata kasvu-uralle. Positiivisesta uusasiakashankinnasta huolimatta uusien asiakkaiden tilaukset eivät ole vielä paikanneet ylimääräisten varastojen vaikutusta.”

Kempowerin Pohjois-Amerikan tammi-syyskuun 2024 liikevaihto yli kaksinkertaistui viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ristimäen mukaan potentiaalisten asiakkaiden määrä Pohjois-Amerikassa kehittyy edelleen hyvin useissa segmenteissä, mikä mahdollistaa kasvun jatkumisen tulevaisuudessa.

Sopeutuakseen nykyiseen markkinatilanteeseen yhtiö käynnisti ja sai päätökseen muutosneuvottelut, jotka johtivat noin 90 henkilötyövuoden vähennykseen maailmanlaajuisesti.

”Etenemme hyvin kohti tavoiteltua 10 miljoonan euron vuotuista säästöä vuodelle 2025 verrattuna vuoden 2024 toiseen vuosineljännekseen”, Ristimäki lupailee.