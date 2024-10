Kempowerin osake ei houkuttele reippaan kurssilaskunkaan jälkeen

Aiempien vuosien kurssikomeetta Kempower kohtaa vaikeita aikoja. Pitemmän aikavälin näkymät ovat vielä sumuiset.

Kuva: Kempower Oyj.

Sähköautojen pikalatauslaitteita valmistava Kempower on tehnyt pörssissä historiallisen käänteen, mutta valitettavasti vääränlaisen.

Listautumisen jälkeen osake oli Helsingin pörssin kurssikomeetta, kun sen osake nousi joulukuun 2021 hieman yli kahdeksasta eurosta jopa yli 52 euroon lokakuussa 2023. Sen jälkeen osake on kääntynyt laskuun, ja nyt osake hinnoitellaan noin 11 euron hintaan.

Kempowerin aiempi menestys on tyssännyt kuin seinään ja vaikeudet ovat seuranneet toisiaan. Yhtiö on joutunut useampaan kertaan laskemaan lähiajan näkymiään, yhtiön sisäpiiriläiset ovat myyneet osakkeitaan ja myynnissä on ilmennyt yhä uusia vaikeuksia.

Analyytikot ovat joutuneet reivaamaan Kempowerin suosituksiaan ja tavoitehintojaan reippaasti alas.

Kempowerin heinäkuussa julkistettu ruma tulosvaroitus – joka oli jo toinen tälle vuodelle – on ollut markkinoille selkeä varoitusmerkki yhtiön pahenevista kysyntähaasteista.

Kempowerin tilauskanta laski huhti-kesäkuussa 101 miljoonaan euroon viime vuoden 139 miljoonasta eurosta. Tilauskertymä laski 54 miljoonaan euroon viime vuoden 86 miljoonasta eurosta.

Operatiivinen liiketulos painui -8,5 miljoonaa euroa pakkaselle, kun viime vuonna vertailukaudella se oli positiivinen lähes 14 miljoonasta eurosta.

Vuodesta 2024 tulee tappiollinen

Aiemmin huikeana kasvuyhtiönä tunnettu lahtelaisyhtiö on joutunut sopeuttamaan toimintojaan.

Yhtiö on saanut heinäkuussa 2024 Suomessa aloitetut kannattavuuden parantamiseen tähtääviin toimiin liittyvät muutosneuvottelut päätökseen. Muutosneuvotteluiden tuloksena Kempowerin henkilöstömäärä Suomessa vähenee noin 70 henkilötyövuodella.

Pelkät sopeutustoimet eivät sijoittajille riitä. Markkinoita huolettaa tällä hetkellä eniten Kempowerin ratkaisujen usvaiset kysyntänäkymät.

Inderesin analyytikko Pauli Lohi ennustaa Kempowerin tuloksen jäävän tänä vuonna negatiiviseksi, sillä merkittävät kasvupanostukset yhdessä vaisun kysynnän kanssa ovat painaneet kannattavuutta. Inderes odottaa kuitenkin kasvun kiihtyvän vuonna 2025 muun muassa asiakkaiden varastotasojen laskun, autokaupan päästörajojen kiristymisen ja uusien edullisempien sähköautomallien julkistusten myötä.

Kasvunäkymät sumuiset lähiaikoina

Kempowerin mahdollisuus piilee siinä, että latausmarkkina on iso ja ennen kaikkea nopeasti kasvava. Yhtiö kertoi pääomamarkkinapäivässä viime vuonna, että kyseessä on 14 miljardin euron markkina vuonna 2030, kun se nyt on noin 2,5 miljardia euroa.

Kasvu mahdollistaisi myös kannattavuuskäänteen.

”Kasvun toteutuessa myös kannattavuus skaalautuisi merkittävästi. Pikalaturivalmistuksen hetkellinen ylikapasiteetti painanee myyntihintoja tulevina vuosina, mikä voi näkyä kiristyneenä kilpailuna ja katetason laskuna. Ennusteissamme ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia”, Lohi arvioi.

Kempowerin näkyvyys lähiajalle on kuitenkin heikko.

Pikalatausmarkkinoiden kysyntä on ollut alhaisempaa kuin Kempower on aiemmin arvioinut. Koronapandemian jälkeen vallitsi komponenttipula, mikä loi pikalatausratkaisuille normaalia suuremman kysynnän.

Yhtiön mukaan myös laturien käyttöönotto on ollut aiemmin odotettua hitaampaa verkkoyhteyksien rajallisen saatavuuden vuoksi.

Nämä molemmat tekijät ovat luoneet ylimääräistä varastoa asiakaspuolella. Useat asiakkaat odottavat myös seuraavan sukupolven latausalustan täyttä saatavuutta vuoden 2024 toisen vuosipuoliskon aikana.

Kempower arvioi asiakkaidensa varastossa olevan Kempower-latauslaitteiden arvon olevan noin 100 miljoonaa euroa ja varastojen laskevan hitaasti toisen vuosipuoliskon aikana. Tällä on merkittävä negatiivinen vaikutus asiakkaiden tilauksiin.

Kempowerin mukaan ylimääräisten varastotasojen vaikutus on selkeästi nähtävissä toteutuneessa tilauskertymässä, sillä ero suurimpien asiakkaidemme tilausmäärissä vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna vuoden 2023 ensimmäiseen vuosipuoliskoon on noin 75 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan sen uusasiakashankinta on edelleen kehittynyt positiivisesti, mutta ei ole riittänyt paikkaamaan olemassa olevien asiakkaiden tilausten laskua.

Analyytikko: Kempowerin osakkeen riskit liian suuret tuotto-odotuksiin nähden

Entäpä sitten Kempowerin osakkeen hinta?

Inderesin vuoden 2025 ennusteilla yhtiön oikaistu EV/Ebit-kerroin on lähes 48x ja oikaistu P/E-kerroin 61x. Ne ovat korkeita lukuja jopa kasvuyhtiölle. Vuoden 2026 tilanne näyttää jo tässä mielessä valoisammalta, sillä Inderesin vuoden 2026 ennusteella oikaistu EV/Ebit laskee tasolle 16x.

”Inderes painottaa Kempowerin arvonmäärityksessä keskipitkän aikavälin tulospohjaista arvostusta, joka voisi kääntyä tukevalle pohjalle markkinan toipuessa ja Kempowerin markkinaosuuksien pysyessä vakaina tai noustessa”, Lohi toteaa.

Jos Inderesin ennustama 30 prosentin vuotuinen kasvu vuosina 2025-2026 toteutuu ja EBIT-marginaali nousee 9-10 prosenttiin vuosina 2026-27, laskevat arvostuskertoimet selvästi alaspäin.

Vuoden 2026 arvostuskertoimet eivät kuitenkaan tarjoa riittävää osakkeen nousupotentiaalia ilman, että sijoittaja antaisi merkittävää painoarvoa myöhempien vuosien tuloskasvupotentiaalille, Lohi varoittaa.

Lisäksi kuluvan vuoden ohjeistukseen kohdistuu edelleen analyytikon mukaan jonkin verran riskiä, sillä liikevaihto-ohjeistus edellyttäisi tilauskertymän piristyneen jo kolmannen vuosineljänneksen alkupuolella, jotta tilaukset ehtisivät vaikuttaa 2024 liikevaihtoon.

”Näemme riski/tuotto-suhteen siten riittämättömänä. Jos lähiaikojen ennusteemme toteutuvat ja näkyvyys tuloskäänteeseen vahvistuu, voitaisiin osakkeeseen mielestämme alkaa hinnoitella lisää pitkän aikavälin arvonluontipotentiaalia ja riski/tuotto-suhde voisi kääntyä nykyistä houkuttelevammaksi”, Lohi toteaa.

Inderes antaa tällä hetkellä Kempowerin osakkeelle vähennä-suosituksen. Osakkeen tavoitehinta 10 euroa on hieman yli nykyisen kurssinoteerauksen.