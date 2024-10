Kone luottaa yhä enemmän syömähampaisiinsa

Koneen tuloskasvu tulee jatkossa yhä enemmän huollosta ja modernisaatiosta. Uuslaitehankinnassa tilanne on synkempi.

Hissiyhtiö Koneen pääomamarkkinapäivä pidettiin viime perjantaina 27. syyskuuta 2024 Helsingissä, ja tapahtumassa esiteltiin yrityksen uusi strategia nimeltä ”Rise”, joka kattaa vuodet 2025–2030.

Yhtiön toimitusjohtaja Philippe Delorme avasi tilaisuuden korostaen yrityksen sitoutumista kestävään kehitykseen ja liiketoiminnan muuntamiseen.

Hän painotti, että Kone haluaa kehittyä entistä kestävämmäksi ja innovatiivisemmaksi toimijaksi, jossa palvelut ja modernisointi ovat keskeisiä kasvun ajureita. Näiden osuus on viime vuosina noussut täysin keskeiseksi osaksi yhtiön liiketoimintaa, sillä yhtiön tuloksesta ne tuovat jo noin 90 prosenttia, kun osuus vielä pari vuotta sitten oli noin 80 prosenttia.

Myös kasvu tulee näiltä alueilta, sillä uuslaitemarkkinassa hissiyhtiö odottaa Kiinan laskun jatkuvan myös vuonna 2025. Huoltomarkkinoiden yhtiö odottaa sen sijaan kasvavan lähes 10 prosentin ja modernisaatiomarkkinoiden yli 10 prosentin vuosivauhtia.

Modernisoinnissa on paljon mahdollisuuksia. Yhtiön mukaan toimiala modernisoi noin 300 000 hissiä vuosittain, kun potentiaalinen uudistettava määrä olisi peräti 10 miljoonaa kappaletta.

Modernisaatio tarjoaa Koneelle mahdollisuuden vastata rakennusten ja infrastruktuurin ikääntymiseen sekä teknologian kehittymiseen. Yhtiö uskoo, että vanhojen järjestelmien päivittäminen ja uusien, älykkäiden ratkaisujen käyttöönotto voivat merkittävästi parantaa energiatehokkuutta ja turvallisuutta. Tämä ei ainoastaan paranna asiakkaiden tyytyväisyyttä, vaan myös vahvistaa KONEen asemaa markkinoilla.

Lisäksi modernisaatio mahdollistaa Koneen siirtymisen kohti kestävämpää liiketoimintamallia. Yhtiö on sitoutunut vähentämään hiilijalanjälkeään, ja modernisointiratkaisut voivat auttaa asiakkaita saavuttamaan omia kestävän kehityksen tavoitteitaan.

Huoltotoiminnan kasvua ajaa yhtiön mukaan vahvasti digitalisaatio.

Hyöty digitalisaatiosta tulee Koneelle siitä, että sen avulla huoltohenkilöstö voi havaita etävalvottavien hissien viat jo varhaisessa vaiheessa. Tämä vähentää huoltokäyntejä, nostaa hissien käyttöaikaa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Lisäksi tiukkeneva sääntely nostaa alalle tulon kynnystä ja hyödyntää Koneen kaltaisia alalla jo toimivia yhtiöitä.

Uuslaitemarkkinat Kiinassa jatkavat laskua

Hissivalmistaja näkee suurimman uuslaitemarkkinansa eli Kiinan uuslaitemarkkinoiden tulevaisuuden mahdollisuudet monipuolisina, vaikka markkinoilla onkin merkittäviä haasteita. Yhtiö ennustaa, että lyhyellä aikavälillä Kiina jatkaa yli 10 prosentin laskuaan, eikä näköpiirissä ole vielä käännettä.

Kiina on viime vuosina kohdannut useita taloudellisia ongelmia, kuten kiinteistösektorin kriisin, joka on heikentänyt kuluttajien luottamusta ja vähentänyt investointeja. Tämä on vaikuttanut negatiivisesti koko talouteen, sillä kiinteistösektori on keskeisessä roolissa Kiinan taloudessa.

Kuitenkin Kone uskoo, että markkinoiden elpyminen ja hallituksen toimenpiteet voivat luoda uusia mahdollisuuksia. Tästä on saatu jo merkkejä, kun maa aloitti massiiviset elvytystoimet.

Kiinan hallitus on nostanut ”uudet tuotantovoimat” kärkihankkeekseen, mikä tarkoittaa panostamista korkean teknologian aloihin ja innovaatioihin. Kone näkee tämän kehityksen myönteisenä signaalina, joka voi avata ovia uusille liiketoimintamahdollisuuksille.

Innovaatioiden ja tuottavuuden parantaminen ovat keskeisiä tekijöitä, jotka voivat tukea uuslaitemarkkinoiden kasvua. Yhtiö on sitoutunut kehittämään älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja, jotka vastaavat markkinoiden muuttuviin tarpeisiin.

Vaikka Kiinan talouskasvu on hidastumassa ja kuluttajien luottamus on heikkoa, Kone uskoo, että kotimaisen kysynnän kasvu voi tukea uuslaitemarkkinoita tulevaisuudessa. Keskiluokan laajeneminen ja yksityisen kulutuksen kasvu ovat tärkeitä tekijöitä, jotka voivat vauhdittaa markkinoiden elpymistä.

Neljä muutosta ohjaavat Koneen toimintaa

Delormen mukaan megatrendit, kuten urbanisaatio ja teknologinen kehitys, luovat uusia ja jännittäviä mahdollisuuksia erityisesti palvelu- ja modernisointialoilla.

Delorme esitteli strategian neljä keskeistä muutosta, jotka ohjaavat hissiyhtiön toimintaa tulevina vuosina.

Ensinnäkin digitalisaation nopeuttaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista, sillä se mahdollistaa palveluiden parantamisen ja asiakaskokemuksen kehittämisen. Toiseksi modernisoinnin edistäminen nähdään merkittävänä kasvumahdollisuutena, erityisesti kun otetaan huomioon rakennusten ikääntyminen ja tarve päivittää vanhoja järjestelmiä. Kolmanneksi Kone haluaa voittaa asuinrakentamisen sektorilla, joka on alan suurin segmentti. Neljänneksi yritys sitoutuu vähentämään hiilijalanjälkeään, mikä ei ainoastaan paranna ympäristön tilaa, vaan myös lisää asiakasarvoa ja erottuvuutta markkinoilla.

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2027 asetettiin selkeästi pääomamarkkinapäivässä. Kone odottaa saavansa merkittävän osan voitoistaan palveluista ja modernisoinnista, mikä heijastaa yrityksen strategista siirtymää kohti kestävämpää liiketoimintamallia.

”Meihin vaikuttavat megatrendit – kaupungistuminen, teknologinen kehitys sekä vastuullisuus – muuttavat muotoaan ja tarjoavat uusia mahdollisuuksia Koneelle erityisesti huolto- ja modernisaatioliiketoiminnassa. Samaan aikaan toimintaympäristömme muuttuu, ja tämä korostaa resilientin liiketoimintamallimme tärkeyttä”, Delorme toteaa.

Delorme myös korosti yhtiön visiota olla ensimmäinen valinta niin työntekijöille kuin asiakkaille.

Hän näkee, että yrityksen on toimittava rohkeasti ja nopeasti muuttaakseen nykytilaa hyödyntämällä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa innovaatioiden jatkuvaa kehittämistä sekä asiakastarpeiden ymmärtämistä syvällisesti.

Koneen pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan, ja yhtiö keskittyy markkinoita nopeampaan kasvuun sekä 16 prosentin liikevoittomarginaalin saavuttamiseen. Lisäksi yritys pyrkii parantamaan kassavirran hallintaa ja käyttöpääoman kiertoa.

Yhtiö asettaa myös keskipitkän aikavälin tavoitteet, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoden 2027 loppuun mennessä. Näihin kuuluu noin viiden prosentin kokoluokassa oleva kasvu liikevaihdossa sekä 13–14 prosentin oikaistu liikevoittomarginaali.