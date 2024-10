Kotimaiset sijoitusrahastot takovat kovia tuottoja

Osakerahastoihin säästävillä sijoittajilla on ollut viimeisen vuoden aikana kissan päivät.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuussa yhteensä 29 miljoonaa euroa uusia pääomia, kertoo Finanssiala tiedotteessaan. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 177 miljardia euroa.

Uusia pääomia sijoitettiin osakerahastoihin yhteensä 153 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin yhteensä 113 miljoonaa. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin yhteensä kaksi miljoonaa euroa uusia pääomia.

Pääomia lunastettiin pitkän koron rahastoista yhteensä 76 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoista 164 miljoonaa.

Pohjois-Amerikka ja globaalit sijoittavat rahastot vetävät pääomia

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin Pohjoismaihin, Pohjois-Amerikkaan, Japaniin ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin yhteensä 565 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittavat rahastot keräsivät syyskuussa nettomerkintöjä 111 miljoonaa euroa. Globaalisti sijoittavat rahastot keräsivät pääomia eniten, yli 380 miljoonaa euroa.

Varoja lunastettiin Suomeen, Eurooppaan, Tyynenmeren alueelle, Kehittyville markkinoille ja toimialoille sijoittavista rahastoista yhteensä 411 miljoonaa euroa.

”Osakemarkkinoilla ollut myötätuuli näkyi syyskuun nettomerkinnöissä. Vaikka korot ovat laskeneet merkittävästi ja korkorahastoista on saanut hyviä tuottoja, on rahastomerkintöjä tehty korkeamman riskiluokan sijoituksiin. Sijoitusriskiä on puolestaan hajautettu yhdistelmärahastoihin”, kertoo johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Markkina Nettomerkinnät

syyskuu 2024 Nettomerkinnät

vuoden alusta Pääoma

09/2024 Tuotto

12 kk (ka.) Suomi -56 -411 6 187 15 % Pohjoismaat 69 229 9 676 26 % Eurooppa -26 -109 6 075 17 % Pohjois-Amerikka 111 302 10 949 25 % Japani 2 -140 319 18 % Tyynenmeren alue -301 -217 1 088 17 % Kehittyvät markkinat -15 -88 5 107 15 % Maailma 383 3 101 35 328 22 % Toimialarahastot -13 -101 1 392 23 % YHTEENSÄ 153 2 566 76 120 Lähde: Finanssiala.

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueelle korkeariskisiin yrityslainoihin, kehittyville markkinoille ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 157 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin euroalueelle valtioriskiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sekä globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista yhteensä 233 miljoonaa euroa.

Osakerahastot takovat kovia tuottoja

Viimeisen vuoden aikana rahastojen tuotot ovat olleet hulppeita. Kaikilla päämarkkinoilla tuotot ovat yltäneet kaksinumeroisiin lukuihin.

Parhaaseen vuosituottoon ovat keskimäärin yltäneet Pohjoismaihin ja Pohjois-Amerikkaan sijoittavat osakerahastot.

Syyskuussa keskeiset globaalit pääosakeindeksit nousivat. Yhdysvalloissa osakekurssien nousun syynä olivat positiiviset talousluvut; erityisesti inflaatio jatkoi hidastumistaan. Nousua tuki osaltaan Yhdysvaltain keskuspankin Fedin päätös aloittaa rahapolitiikan keventäminen. Keventäminen aloitettiin poikkeuksellisen suurella 0,5 prosenttiyksikön ohjauskoron laskulla. Yhdysvalloista alkanut osakekurssien nousu näkyi myös Euroopan pörsseissä.

Kiinassa osakekurssit nousivat merkittävästi syyskuun lopussa, kun maassa aloitettiin voimakas raha- ja finanssipoliittinen elvytys heikkojen talouslukujen takia. Kiinassa epävarmuutta ovat lisänneet erityisesti asunto- ja kiinteistömarkkinoiden ongelmat.

Myös korkosijoittajalle syyskuu ja koko viimeisin vuosi on ollut erittäin tuottoisa. Fedin lisäksi Euroopan keskuspankki laski ohjauskorkojaan. Korkojen lasku vaikutti useiden korkorahastojen arvostuksiin positiivisesti. Esimerkiksi euroalueen lyhyet korot ovat laskeneet nopeasti.

Korkorahastoissa korkeariskiset yrityslainat ovat tuottaneet vuoden aikana keskimäärin yli 11 prosenttia. Kehittyvien markkinoiden korkorahastot ovat tuottaneet keskimäärin 9,7 prosenttia.