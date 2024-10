Metso saattaa yllättää tilausten elpymisellä

Metson riippakivenä ovat viime aikoina olleet ohenevat tilauskirjat. Tähän saattaa tulla muutos kolmannella vuosineljänneksellä.

Konepajayhtiö Metso julkistaa tulosraporttinsa tammi-syyskuulta 2024torstaina 24. lokakuuta. Mielenkiinto kohdistuu erityisesti yhtiön tilauskirjojen kehitykseen. Markkinoilla jännitetään, kääntyvätkö ohenevat tilauskirjat jälleen nousuun maailmantalouden loivan myötätuulen ansiosta.

Korot ovat laskeneet selvästi ja Metsolle tärkeä Kiinan markkina saattaa elpyä maan hallinnon massiivisten elvytystoimien ansiosta.

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön saadut tilaukset laskivat 14 prosenttia vertailukaudesta ja olivat yhteensä 1,16 miljardia euroa. Laitetilaukset laskivat 23 prosenttia ja palveluiden tilaukset kuusi prosenttia.

Liikevaihto laski 13 prosenttia ja oli 1,2 miljardia euroa, kun vuotta aiemmin se oli lähes 1,4 miljardia euroa. Laitetoiminnan ja palvelutoiminnan laskut vastasivat tilausten laskua.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramon mukaan markkina-aktiviteetti kehittyi odotusten mukaisesti toisella vuosineljänneksellä: mineraalit-segmentissä asiakkaiden päätöksenteossa oli edelleen viivästymistä ja kivenmurskauksessa oli haasteita erityisesti Pohjois-Amerikan mobiililaitemarkkinoilla.

Kivenmurskaus-segmentin liikevaihto laski 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna pääasiassa aiempien neljännesten matalan tilauskertymän takia. Mineraalit-segmentin liikevaihto laski 13 prosenttia, mikä johtui Vauramon mukaan erityisesti matalasta laitetilauskannasta ja toimitusten ajoituksesta.

Metson saadut tilaukset, myynti ja oikaistu EBITA-marginaali vuosineljänneksittäin.

Toimitusjohtaja uskoo, että Metson asiakkaiden päätöksenteko Mineraalit-segmentissä vilkastuu vuoden jälkipuoliskolla kuparin korkean hinnan tukemana.

Metso odottaa markkina-aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla sekä Mineraalit-segmentissä että Kivenmurskaus-segmentissä.

OP kertoo aamukatsauksessaan, että se odottaa Metson uusien tilauksien ovat elpyneet kolmannella vuosineljänneksellä reilusti vaisun toisen neljänneksen jälkeen. Pankki perustelee optimistista näkemystään yhtiön erikseen julkaisemien tilausten huomattavalla määrällä.

Esimerkiksi syyskuun lopussa yhtiö kertoi allekirjoittaneensa merkittävän sopimuksen kaivosjätti Barrick Gold Corporationin kanssa prosessilaitteiden toimituksesta yhtiön Lumwanan rikastamon laajennusprojektiin Sambiassa.

Toimitus sisältää keskeiset prosessilaitteet jauhatukseen, vaahdotukseen, saostukseen, syöttöön ja suodatukseen, ja Sopimuksen arvo 70 miljoonaa euroa. Sopimus kirjataan Mineraalit-segmentin vuoden 2024 kolmannen neljänneksen tilauskertymään.

OP uskoo, että tilausten elpyminen toimisi arviomme mukaan selkeänä tukena Metson osakkeelle. Tosin aiempaa matalampi tilauskanta rajoittaa vielä toimitusvolyymejä. Siksi pankki ei odota tulosparannusta vielä kolmannella neljänneksellä.

Kiinan elvytystoimien ja laskeneiden korkojen lisäksi Metson asiakaskunnassa kaivossektorilla on nähtävissä elpymistä, kun yritysostojen määrä on elpynyt. Tämä kielii investointihalukkuuden aktivoitumisesta, pankki uskoo.

OP:n tavoitehinta Metson osakkeelle on edelleen 11,5 euroa, kun tämän hetken kurssinoteeraus on noin 9,5 euroa. Osakkeen arvostus on pankin näkemyksen mukaan selkeän edullinen, minkä vuoksi OP toistaa Metson ostosuosituksen.