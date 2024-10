Aktivistisijoittaja: Pfizerin koronarokoterahat menivät kalliisiin yritysostoihin

40 miljardia dollaria eivät ole vielä tuoneet Pfizerille toista pikavoittoa.

Pfizer on yksi tunnetuimpia lääkeyhtiöitä ja vaikuttava historia niin lääketieteessä kuin pörssissä. Vuodesta 1944 mitattuna sen osake on tuottanut keskimäärin neljätoista prosenttia vuodessa. Koronakriisistä lähtien sen osake on jäänyt kuitenkin pahasti yleisindeksistä jälkeen.

Viimeisen viiden vuoden aikana S&P 500 -indeksi on tuottanut yli 90 prosenttia ja maailmanlaajuinen terveydenhuollon iShares Global Healthcare ETF on tuottanut 50 prosenttia. Pfizerin osake on sen sijaan lähes neljänneksen matalammalla.

Aktivistisijoittaja Starboard Value on laittanut miljardi dollaria kiinni Pfizerin osakkeeseen, ja pyrkii vaikuttamaan yhtiöön kääntääkseen kehityksen uuteen suuntaan.

Heikon kurssikehityksen seurauksena Pfizer on lääkesektorin yksi edullisimmista yhtiöistä ja maksaa korkean osingon. Aktivistisijoittajan analyysi kertoo arvostukselle ja heikolle kurssikehitykselle selkeät syyt.

S&P 500-indeksin, lääkeyhtiöitä kuvastavan ETF:n ja Pfizerin kurssikehitys.

Edullisin ja avokätisin lääkeyhtiö

Starboardin mukaan sijoittajien huolet yhtiön lääkekehityksen kehnot saavutukset, heikko pääoman allokointi ja epäonnistunut tulevaisuuden ennakointi ovat johtaneet alhaiseen arvostustasoon suhteessa muihin lääkeyhtiöihin.

Verrokkiryhmän mediaani P/E-luku on 14, kun Pfizer arvostetaan kertoimella kymmene suhteessa ensi vuoden ennustettuun tulokseen. Vain lääkeyhtiöt GSK ja Bristol-Myers Squibb ovat Pfizeria edullisempia.

Pfizer on osinkotuotolla mitattuna ryhmän avokätisin. Nykykurssilla sen osinkotuotto yltää noin kuuteen prosenttiin. Pfizer on nostanut osinkoaan 13 vuotta perätysten, mutta osinko on reilusti raportoitua osakekohtaista tulosta suurempi. Oikaistuun tulokseen nähden osingonjakosuhde on noin 70 prosenttia.

Rokoterahat sijoitettiin – näytöt puuttuvat vielä

Rokotemyynti toi Pfizerille muutaman vuoden aikana 40 miljardia dollaria kassavirtaa. Yhtiö käytti rahat useisiin suuriin yritysostoihin. Tarkalleen ottaen Pfizer on tehnyt yritysostoja lähes 70 miljardin dollarin edestä koronakriisin jälkeen.

Pfizerin suurin yritysosto oli viime vuoden lopussa amerikkalainen Seagen, joka kaupallistaa syöpälääkkeitä. Yksistään tämän ostoksen hinta oli 43 miljardia dollaria. Toisella vuosineljänneksellä Seagenin tuotteet toivat noin 850 miljoonaa dollaria liikevaihtoa.

Starboard kritisoi Pfizerin ostoksistaan maksamaa hintaa. Keskimääräinen yritysarvo oli 3,3-kertainen suhteessa arvioituun tulevaisuuden liikevaihtoon, kun kymmenen vuoden mediaani toimialalla on ollut 2,4. Starboardin mukaan analyytikot eivät usko ostettujen yritysten yltävän arvioituihin lukemiin.

Kuten monen muun lääkeyhtiön, Pfizerin suurimpia liiketoiminnallisia riskejä on sen tärkeimpien lääkkeiden patenttisuojan päättyminen. Vuonna 2019 Pfizerilla oli lupaava uusien tuotteiden kehitysportfolio, Starboard kirjoittaa.

Tuolloin sen tavoitteena oli lanseerata viisitoista uutta lääkettä, jotka toisivat kukin miljardi dollaria liikevaihtoa. Suuri osa näistä kehityshankkeista ei edennyt tuotteeksi saakka koskaan ja lääkkeeksi asti kehitetyt tuotteet jäivät myyntiodotuksista.

Lisäksi koronarokotteiden myynti on jäänyt pahasti jälkeen yhtiön omista arvioista ja alaskirjaukset ovat painaneet yhtiön tuloksen tappiolle. Vielä edellisellä vuosineljänneksellä Pfizer myi koronarokotteita 200 miljoonan dollarin edestä, lähes 90 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Lääkeyhtiöt elävät läpimurroista

Wall Street Journalin mukaan yksi polttavista kysymyksistä yhtiön ympärillä on laihdutuslääke. Pfizer ei ole vielä onnistunut kehittämään vastinetta Novo Nordiskin ja Eli Lillyn lääkkeille. Vuosi sitten Pfizer keskeytti kahdesti päivässä otettavan lääkkeen kehityksen ja keskittyy kerran päivässä otettavan lääkkeen kehitykseen. Aiemmin yhtiö on arvioinut, että laihdutuslääke toisi sille kymmenen miljardin dollarin vuotuisen liikevaihdon.

Pfizer on esimerkki lääkeyhtiöihin sijoittamisen haasteista. Sijoittajan on hyvin vaikea arvioida, kuinka luotettavia yritysjohdon arviot lääkekehityksen tulevaisuudennäkymistä ovat. Yritysjohto tuskin osaa arvioida todennäköisyyksiä kovin tarkasti itsekään.

Toisella vuosineljänneksellä Pfizerin liikevaihto nousi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2022 viimeisen vuosineljänneksen. Samalla Pfizer nosti liikevaihto- ja tulosohjeistustaan kuluvalle vuodelle. Se odottaa yltävänsä noin 60 miljardin dollarin liikevaihtoon. Yritysjohdolla riittää siis vielä optimismia. Lisäksi yhtiöllä on käynnissä mittava kustannussäätöohjelma, jolla se tavoittelee neljän miljardin säästöjä.

Pfizerin osakekurssin, liikevaihdon ja nettotuloksen kehitys.

Houkuttelevan osinkotuoton ja matalan arvostuksen vastapainona sijoittaja saa sarjan epäonnistumisia ja korkeat liiketoiminnalliset riskit. Sijoitus Pfizeriin perustuu pitkälti toivoon siitä, että yhtiötä onnistaa useamman kerran. Aktivistisijoittaja tuskin pystyy auttamaan lääkekehityksessä.

Pfizer raportoi kolmannen vuosineljänneksen tuloksen tiistaina 29.10.