Kääntyvätkö Nokian Renkaat ja ex-Stockmann jälleen helmiksi?

Nokian Renkaat ja Stockmann eli nykyinen Lindex olivat Helsingin pörssin helmiä vuosituhannen alkuvuosina. Kumpikin on osoittanut jälleen käänteen merkkejä.

Nokian Renkaiden uusi Romanian tehdas pyrkii sisäänajon jälkeen kuuden miljoonan renkaan vuosituotantoon. Tuotanto on uuden teknologian myötä hiilidioksidipäästötöntä. Kuva: Nokian Renkaat.

Sekä rengasvalmistaja Nokian Renkaat että tavarataloyhtiö Stockmann arvostettiin vuosituhannen alkuvuosina tavallista korkeammalle, kun katsotaan P/E-lukua ja osinkotuottoa kokonaisuutena.

Renkaiden liikevaihto kasvoi 400 miljoonasta 687 miljoonaan vuodesta 2000 vuoteen 2005. Oman pääoman tuotto oli keskimäärin yli 20 prosenttia. Markkina-arvo lähes 7-kertaistui viidessä vuodessa 190 miljoonasta 1,3 miljardiin euroon.

Stockmannin liikevaihto kasvoi 1,22 miljardista 1,54 miljardiin, oman pääoman tuotto kasvoi viidestä prosentista 15 prosenttiin ja markkina-arvo 560 miljoonasta 1,76 miljardiin euroon 2000-2005.

Nokian Renkaat arvostettiin vuoden 2005 lopussa P/E-luvulla 16:een ja Stockmann 25:een. Stockmannin osinkotuotto jäi kurssinousun myötä 3,4 ja Nokian Renkaiden 2,2 prosenttiin.

Vielä yksi yhteinen nimittäjä: molemmilla oli merkittävää liiketoimintaa Venäjällä. Stockmann haki kasvua Venäjältä tavarataloilla ja Bestseller-myymälöillä. Nokian Renkaat avasi isoimman ja kannattavimman tehtaansa Pietarin lähelle vuonna 2005 ja laajensi sitä myöhemmin.

Lindex on Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa markkinajohtaja naisten alusvaatteissa, ja sillä on vahva asema naisten ja lasten vaatteissa. Kuva: Lindex Group.

Murheenkryynit kasaantuvat

Stockmannin murheenkryyniksi koitui sittemmin kuluttajakäyttäytymisen muutos kivijalasta verkkoon ja keskustojen ulkopuolisiin hypermarketteihin 2000-luvun edetessä.

Stockmann oli tehnyt erittäin ison peliliikkeen myös länteen joulukuussa 2006, ote tilinpäätöstiedotteesta 7.2.2008:

”Stockmannin tytäryhtiön Stockmann Sverige AB:n Suomen sivuliike osti joulukuussa julkisella ostotarjouksella 97,8 prosenttia ruotsalaisen muotiketju AB Lindexin (publ) osakkeista. Lindex on yksi pohjoismaiden johtavista muotiketjuista. Sillä on hyvä kannattavuus ja markkina-asema erityisesti Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Näiden lisäksi yhtiöllä on toimintaa jo kaikissa Baltian maissa sekä vuodesta 2007 lukien myös Tsekissä, sekä ostokonttoreita kuudessa maassa. Lindexillä oli tilikauden päättyessä 346 myymälää ja työntekijöitä yhteensä 4 644.”

Lindexin osakekannan hankintameno oli 851 miljoonaa euroa, josta 722 kirjattiin liikearvoksi. Tätä hankintahintaa Stockmann on myöhemmin kirjannut alas useaan otteeseen Lindexin takavuosien odotuksia heikomman menestyksen vuoksi.

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Kim Gran totesi puolestaan yhtiönsä tilinpäätöstiedotteessa helmikuussa 2007:

”Vuosi 2006 oli Nokian Renkaille menestyksekäs vahvan kasvun vuosi. Se oli vuosi, jolloin Venäjän lisääntyvän valmistuksen tuomat edut alkoivat näkyä tuloskehityksessämme ja vuosi jolloin henkilöautonrenkaiden myynti Venäjällä ylitti myyntimme Pohjoismaissa.”

Nokian Renkaiden menestys loppui Venäjän hyökkäyssodan alkamiseen 2022. Yhtiö vetäytyi sodan vuoksi tärkeältä markkinalta ja tärkeimmästä valmistusmaasta.

Nokian Renkaiden (-43 %) ja Stockmannin (-65 %) kokonaistuotto Helsingin pörssissä 10 vuoden aikana 10/2014-10/2024 on ollut todella heikko. OMX Helsinki CAC GI -tuottoindeksi osinkoineen on tuottanut 108 prosenttia eli 7,6 prosenttia vuodessa. Kuva: TradingView.

Romanian tehdas käynnistyy

Katsotaan mitä Nokian Renkaille kuuluu nyt. SalkunRakentaja kirjoitti Romanian tehtaan avajaisista syyskuussa. Kaupallisen tuotannon on tarkoitus alkaa alkuvuodesta 2025.

Tammi-kesäkuussa 2024 liikevaihto kohosi vertailukelpoisilla valuutoilla 6,8 prosenttia 561 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljoonasta 5,0 miljoonaan. Tulos painottuu yhtiöllä kausiluonteisesti loppuvuoteen.

Rengasvalmistaja säilytti ohjeistuksensa vahvana:

”Vuonna 2024 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla sekä segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi edeltävään vuoteen verrattuna.”

Viime vuonna liikevoitto oli 65 miljoonaa euroa ja liikevaihto 1,17 miljardia euroa.

Kuten yllä oleva kuvaaja osoittaa, osakekurssi on hakenut uuden tasonsa 8-9 euron haarukasta. Osakemäärän ollessa 137,9 miljoonaa kappaletta, markkina-arvoksi muotoutuu 8,4 euron kurssilla 1,16 miljardia ja velattomaksi arvoksi 1,76 miljardia euroa. Taserakenne on säilynyt 650 miljoonan euron investoinnista huolimatta vahvana. Investoinnista 100 miljoonaa euroa on julkista tukea Romanian valtiolta ja Euroopan unionilta.

Analyysitalo Inderes ennustaa ensi vuoden liikevoitoksi 149 miljoonaa euroa ja OP 133 miljoonaa euroa. Näiden keskiarvolla EV/EBIT-luvuksi tulisi maltillinen 12,5. Hallitus päättää osingon toisesta erästä kokouksessaan 29.10.2024. Saman päivänä yhtiö julkaisee kolmannen kvartaalin osavuosikatsauksen.

Nokian Renkaissa aloittaa uusi toimitusjohtaja, italialainen Paolo Pompei, vuoden 2025 alussa. Tästä ja osingosta kirjoitimme 28.8.2024. Nykyinen toimitusjohtaja Jukka Moisio jää eläkkeelle.

Paolo Pompei aloittaa Nokian Renkaiden toimitusjohtajana 1.1.2025. Hän on työskennellyt viimeksi Yokohama TWS:n (2023-2024) ja Trellebog Wheel Systemsin (2017-2023) toimitusjohtajana. Kuva: Nokian Renkaat.

Stockmann pyristelee irti yrityssaneereuksesta

Kun yllä olevaa kurssikäyrää katsoo, niin Stockmannin eli nykyisen Lindexin osake on hiipinyt yläviistoon jo pidemmän aikaa ja tarjonnut muikeita tuottoja ostajalleen.

Kirjoitin yhtiöstä 8.4.2021, ote:

”Stockmann on sijoituksena siksi mielenkiintoisessa tilanteessa, että saneerausohjelma vaikuttaa tehdyn huolella. Osakesarjat nuijittiin yhteen eilisessä yhtiökokouksessa.”

Käräjäoikeus vahvisti lakimääräisen yrityssaneerausehdotuksen 9.2.2021. Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Yhtiö myi Helsingin tavaratalokiinteistönsä eläkevakuuttaja Kevalle 400 miljoonalla eurolla keväällä 2022.

Yrityssaneerausohjelmasta yhtiö totesi talouskatsauksessaan vuodelta 2023:

”Saneerausohjelma etenee suunnitelman mukaisesti. Stockmannin kaikki tavaratalokiinteistöt on myyty ja korollinen velka on maksettu 71,9 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa lukuun ottamatta. Vuokrasopimusten irtisanomiseen liittyy vielä kiistanalaisia vaatimuksia, jotka on selvitettävä ennen kuin saneerausprosessi voidaan viedä päätökseen.”

Emoyhtiö Stockmann Oyj Abp muutti nimensä Lindex Group Oyj:ksi kevään 2024 yhtiökokouksessa.

Konsernin toimitusjohtajaksi nousi ruotsalainen Susanne Ehnbåge keväällä 2023 Lindex-divisioonan johdosta, jossa hän jatkaa yhä. Ehnbåge totesi tuoreessa loppukesän osavuosikatsauksessa:

”Lindex-konsernin toinen vuosineljännes oli kaksijakoinen. Huhti- ja toukokuussa suorituksemme oli hyvä molemmissa divisioonissa. Kesäkuussa liikevaihto kuitenkin laski, koska kävijämäärät myymälöissä pienenivät etenkin Lindex-divisioonassa. Tästä huolimatta konsernin liikevaihto ja suhteellinen myyntikate pysyivät kuitenkin vertailukauden tasolla, suurelta osin Stockmann-divisioonan onnistuneen huhtikuisen Hullut Päivät -kampanjan ansiosta.”

Konsernissa on käynnissä Stockmannin tavarataloliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen selvittäminen ja sen odotetaan valmistuvan loppuvuoden aikana. Yhtiö pyrkii saattamaan saneerausprosessin päätökseen mahdollisimman pian ja jäljellä on ”enää yksi kiistanalainen vaatimus”, LähiTapiolan kanssa koskien Tapiolassa sijaitsevan Stockmann-tavaratalon vuokrasopimusta.

Tavaratalojen strategisten vaihtoehtojen selvittämisen lopputulema voi vaikuttaa osakekurssiin.

Lindex-konsernin ja Lindex-divisioonan toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge. Kuva: Lindex Group

Peliliike osoittautui kultakimpaleeksi

Palataan Lindexiin. Kirjoitin huhtikuussa 2021:

”Lindexiä voidaan verrata ruotsalaiseen, samankaltaiseen, mutta selvästi isompaan H&M-vaateketjuun. Lindexin liikevaihto viime vuonna oli 507 miljoonaa ja oikaistu liiketulos 39,4 miljoonaa euroa.

H&M:llä vastaavat luvut olivat 18,3 miljardia ja oikaistu liiketulos 440 miljoonaa euroa.”

Kun hypätään kolme vuotta eteenpäin eli vuoden 2020 luvuista vuoden 2023 lukuihin, Lindex on kasvattanut liikevaihtonsa 633 miljoonaan ja oikaistun liiketuloksen 90,3 miljoonaan euroon, eli marginaali on 14,3 prosenttia. Liikevaihdossa on kasvua kolmessa vuodessa 25 prosenttia ja liikevoitossa 129 prosenttia.

H&M:n vastaavat luvut 2023 olivat 20,6 miljardia ja oikaistu liikevoitto 1,29 miljardia. Kasvuprosentti jää 12,5:een eli puoleen Lindexistä, liikevoittomarginaali 6,3 prosenttiin eli alle puoleen.

Ehnbåge tiimeineen on tehnyt oikeita asioita. Stockmannin vuonna 2006 ostama kallis Lindex-hankinta on osoittautunut kultakimpaleeksi ollen konsernin ainoa tuloskone tänä päivänä.

Lindex-liiketoiminnan menestyksen noteerasi myös Arvopaperi syyskuun numerossaan, ote:

”Susanne Ehnbåge tuli Lindex-divisioonan toimitusjohtajaksi vuonna 2018, ja hänellä on työstä vahvat näytöt.”

”Ehnbågen aikana Lindex-divisioona on kasvanut seitsemän prosenttia, mutta kolminkertaistanut liiketuloksensa.

Digimyynnin osuus ona kasvanut muutamasta prosentista noin viidennekseen koko myynnistä.”

Lindex Groupin osakekurssi on nyt noin 2,85 euroa ja osakemäärä 161,6 miljoonaa kappaletta, joten markkina-arvoksi muotoutuu noin 460 miljoonaa euroa.

Jos konsernin vuokrasopimusvelat huomioidaan, omavaraisuus on 29 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 61 prosenttia, mutta ilman niitä tase on nettovelaton. Vuokrasopimusvelat tarkoittavat tulevaa laskennallista vuokranmaksuvelvoitetta pitkäaikaisista vuokrasopimuksista.

Inderes ennustaa Lindexille 0,22 euron osakekohtaista tulosta ja OP 0,23 euroa vuonna 2025. P/E-luvuksi tulisi näin ollen nykykurssilla ja ensi vuoden tulosennusteella 13. Yhtiö voi päästä takaisin osingonmaksun tielle, jos se saa yrityssaneerausohjelmansa päätökseen.

Lindex julkaisee kolmannen neljänneksen tuloksen 25.10.2024.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. SalkunRakentaja kirjoitti 25.4.2023 siitä, mitä laissa määritelty yrityssaneerausmenettely käytännössä tarkoittaa.