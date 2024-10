Pankki: Keskuspankit käänsivät kurssia, osakkeet ylipainoon

OP Varainhoito nosti syyskuussa osakkeet salkuissaan ylipainoon, kun selvisi, että keskuspankkien tuki markkinoille on aiempaa oletettua suurempaa.

OP:n päästrategi Lippo Suominen. Kuva: OP Ryhmä.

Inflaatio on rauhoittunut selkeästi niin euroalueella kuin Yhdysvalloissakin. Se on antanut keskuspankeille lisää rahapolitiikan liikkumatilaa.

EKP:n neuvosto päätti kesäkuussa aloittaa korkojen laskemisen. Tuolloin EKP laski kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,25 prosenttia. Syyskuussa saatiin jatkoa, kun keskuspankki laski odotetusti talletuskorkoa. Tuolloin korkoa laskettiin 0,25 prosenttiyksikköä.

EKP:n neuvosto katsoi inflaationäkymiä koskevan päivitetyn arvionsa, pohjainflaation kehityksen ja rahapolitiikan tehokkaan välittymisen perusteella, että rahapolitiikan rajoittavuutta on nyt aiheellista lieventää entisestään.

Myös rapakon takana keskuspankin kurssi on muuttunut.

Yhdysvaltain keskuspankki laski syyskuussa korkoja puoli prosenttiyksikköä eli 50 korkopistettä ja kertoi suunnittelevansa kahta lisäleikkausta tänä vuonna sekää neljää lisää vuonna 2025. Siten Fed laski ohjauskoron uudelle 4,75-5,0 prosentin vaihteluvälille.

Kyseessä on Fedin ensimmäinen rahapolitiikan kevennys sitten vuoden 2020 ja sen aggressiivisimman inflaationtorjuntakampanjan päättyminen sitten 1980-luvun. USA:n ohjauskorot oli aiemmin pidetty vuoden korkeammalla tasolla heinäkuusta 2023 lähtien kuin kertaakaan 23 vuoteen.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell totesi, että korkoleikkaus sai laajaa tukea ja että päättäjien kesken oli paljon yhteistä pohjaa.

Talousympäristö on osakkeille suotuisa

Keskuspankkien linjanmuutos korkopolitiikassa on lähtökohtaisesti mannaa osakemarkkinoille, mikäli muita tekijöitä ei oteta huomioon. Aina osakkeet eivät ole tuottaneet hyvin laskevien korkojen aikana, mutta se on johtunut siitä, että korkojen lasku on usein ajoittunut laskusuhdanteeseen.

Toimia Yhdysvaltain talouden virkistämiseen kuitenkin tarvitaan, sillä pankkilainauksen kasvu on lähes pysähtynyt viimeisen vuoden aikana. Se ei ole tyypillinen tilanne muutoin kuin taantumassa.

OP:n päästrategin mukaan markkinanäkymät ovat nyt kaikesta huolimatta sijoittajan kannalta yleisesti hyvät.

Syyskuun lopulla osakkeet nostettiin OP:n sijoitusnäkemyksessä ylipainoon. Osakkeiden osuutta kasvatettiin, sillä keskuspankkien viimeaikaiset voimakkaat toimet hälventävät pelkoja talouden nopeasta jäähtymisestä.

”Viimeiset pari vuotta keskuspankit ovat keskittyneet inflaation hillitsemiseen. Nyt keskuspankit ovat kuitenkin muuttaneet linjaansa, minkä takia nostimme osakkeet salkuissa ylipainoon. Keskuspankit pyrkivät nyt turvaamaan talouden kasvun jatkumista, sillä inflaatio on hidastunut ja sen suitsiminen ei ole enää tärkein asia”, toteaa OP:n päästrategi Lippo Suominen.

Suomisen mukaan ympäristö, jossa talous kasvaa kohtuullisesti ja myös rahapolitiikka kevenee, on osakkeita tukeva.

”Keskuspankkien hyppy inflaatiohaukoista talouskasvun tukijoiksi on merkittävä uutinen osakemarkkinoille.”

Korkosijoituksissa yrityslainat ja kehittyvien maiden lainat suosikkeina

Osakemarkkinoiden sisällä OP hakee tuottoja valikoiduilta markkina-alueilta.

”Osakemarkkinoista suosikkimme ovat Yhdysvaltain markkinat, jotka ovat nauttineet hyvästä talous- ja tuloskasvusta. Haemme lisätuottoja salkkuun erityisesti Yhdysvaltojen keskikokoisista ja pienemmistä yrityksistä, jotka eivät ole arvostukseltaan yhtä kalliita kuin esimerkiksi maan monet suuret teknologiayhtiöt”, Suominen kertoo.

Osakepainon kasvattamisen lisäksi OP:n allokaatiossa muutettiin myös korkosijoitusten painotuksia.

Kohtuullinen talouskehitys sekä keskuspankkien kevenevä rahapolitiikka tukevat yritysten velanmaksukykyä.

”Korkosijoituksissa luottoriskilliset sijoitukset ovat nyt selvimpiä hyötyjiä. Niiden korkotaso on korkein ja tulevia tuottoja tukee sekä yleinen korkotason lasku että luottoriskimarginaalien kaventuminen talousnäkymien vakautuessa ja maksuhäiriöriskien pienetessä”, sanoo Suominen.

Siten eri riskitason yrityslainat sekä kehittyvien maiden lainat ovat ylipainossa OP:n salkuissa.

Suomisen mielestä vuoden loppuun suunnatessa näkymät ovat sijoittajan kannalta yleisesti hyvät.

”Näkymät ovat suotuisat, sillä elvytysaalto tukee taloutta ja rahamarkkinoita laajasti. Kannattaakin varmistaa, että on mukana markkinoilla eikä seisota varojaan tyhjän panttina, sillä tuottomahdollisuudet ovat lupaavat”, hän toteaa.