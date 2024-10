HBO:n dokumentti: Lohkoketjuosaaja Peter Todd on Bitcoinin luoja

Kanadalainen bitcoin-kehittäjä on uuden dokumentin todisteiden mukaan salaperäinen bitcoinin luoja Satoshi Nakamoto.

Kaapelitelevisioyhtiö HBO lupasi paljastaa dokumentissaan pitkään suurena salaisuutena pysyneen kysymyksen Bitcoinin todellisesta henkilöllisyydestä.

Bitcoinin perustajan Satoshi Nakamoton nimimerkkiä käytetään henkilöstä, useammista henkilöistä tai yrityksestä, jotka loivat bitcoinin ja loivat sen alkuperäisen rakenteen. Bitcoinin luoja tai luojat myös suunnittelivat ensimmäisen lohkoketjutietokannan.

Satoshin itsensä arvioidaan hallitsevan noin 1,1 miljoonaa Bitcoinia, mutta on epäselvää, onko hänellä yhä pääsy omaisuuden salausavaimiin. Jos hänellä on, hänen nettovarallisuutensa olisi nykyisillä arvostuksilla 66 miljardia dollaria.

Nakamoton todellinen henkilöllisyys on ollut suuri mysteeri.

Nakamoto on salaperäinen henkilö tai ryhmä, joka loi Bitcoinin ja julkaisi sen perustavanlaatuisen teknisen julkaisun vuonna 2008. Nakamoto kehitti Bitcoinin ensimmäisen ohjelmiston ja julkaisi sen avoimena lähdekoodina tammikuussa 2009.

HBO-dokumentti väittää 39-vuotiasta kanadalaista Bitcoin-kehittäjää, Peter Toddia Satoshi Nakamotoksi, bitcoinin luojaksi.

Dokumenttielokuva on Emmy-ehdokkuuden saaneen Cullen Hobackin uusin työ.

Hoback päätyy tähän johtopäätökseen yhdistämällä vanhoja ja uusia johtolankoja, kertoo Politico. Dokumentin mukaan Todd on yksi niistä harvoista, jotka julkisesti keskustelivat Nakamoton kanssa Bitcoinin koodista ja ominaisuuksista ennen Nakamoton katoamista vuonna 2011. Nämä viestit muodostavat osan Cullen Hobackin esittämistä oletetuista todisteista.

Hoback esittää todisteet sekä Toddille että Blockstreamin perustajalle Adam Backille, joka on toinen keskeinen Satoshi-epäilty.

”Vaikuttaa siltä, että sinulla oli tuolloin syvällistä ymmärrystä bitcoinista?” Hoback kysyy Toddilta elokuvan lopussa.

”No, joo, minä olen Satoshi Nakamoto,” Todd vastaa.

Tunnustus ei kuitenkaan varsinaisesti ole mikään savuava ase.

Politicon mukaan Todd on tunnettu siitä, että hän käyttää ilmaisua ”Minä olen Satoshi” osoituksena solidaarisuudesta luojan yksityisyyden suojelupyrkimyksille.

Todd on jo aiemmin useaan otteeseen kiistänyt nämä väitteet. Niin hän tekee nytkin. CoinDeskin saamien tietojen mukaan Todd kielsi sähköpostissa ennen dokumentin julkaisua olevansa bitcoinin luoja.

”En tietenkään ole Satoshi”, hän sanoi.

Kuka on Peter Todd?

Kanadalainen Peter Todd on tunnettu kehittäjä ja kryptografi, joka on vaikuttanut merkittävästi Bitcoinin kehitykseen ja lohkoketjuteknologian turvallisuuteen. Hän on erityisen tunnettu työskentelystään Bitcoinin ydinprotokollan parissa sekä osallistumisestaan erilaisiin turvallisuus- ja yksityisyyskysymyksiin liittyviin projekteihin.

Todd on ollut mukana myös avoimen lähdekoodin projekteissa, jotka keskittyvät hajautettuun teknologiaan, yksityisyyden suojeluun ja kryptovaluuttojen luotettavuuden parantamiseen.

Hän työskenteli Linux-järjestelmän tuen ja Starnix-palvelun kehittäjänä kolmen kuukauden ajan vuonna 2001 ja toimi useissa muissa lyhytaikaisissa tehtävissä vuosina 2007-2008.

Yksi hänen merkittävistä panoksistaan on ollut ”Replace-by-Fee” (RBF) -ominaisuuden kehittäminen Bitcoinissa, joka mahdollistaa käyttäjilleen siirtomaksujen muuttamisen jo lähetettyjen transaktioiden osalta, jotta ne voidaan vahvistaa nopeammin.

Viestipalvelu X:ssä Peter Toddilla on yli 185 000 seuraajaa.

Todd on myös usein esillä kommentoimassa lohkoketjujen turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyviä haasteita.

Todd opiskeli aikoinaan tietojenkäsittelytiedettä, mutta on enemmän itseoppinut alalla ja kehittänyt asiantuntemustaan osallistumalla useisiin avoimen lähdekoodin projekteihin.

Todd on myös tunnettu siitä, että hänellä on kriittinen ja analyyttinen lähestymistapa lohkoketjuteknologiaan. Hän on toistuvasti varoittanut mahdollisista tietoturvariskeistä ja kritisoinut projekteja, jotka eivät hänen mielestään ota yksityisyyden ja hajautetun teknologian haasteita vakavasti.

Vaikka Todd on osallistunut lukuisiin projekteihin ja hänet tunnetaan Bitcoin-yhteisössä, hän ei ole koskaan pyrkinyt keräämään julkisuutta henkilökohtaisesti. Tämä yksityisyydestä huolehtiminen on myös yksi syy siihen, miksi jotkut ovat spekuloineet hänen mahdollisesta roolistaan Bitcoinin salaperäisenä perustajana.

Paljastus herättää myös epäilyjä

Kryptoyhteisö ei kuitenkaan purematta niele Cullen Hobackin paljastusta, kertoo Politico.

Kun uutiset dokumentin löydöistä alkoivat levitä, bitcoin-yritys Casan toinen perustaja Jameson Lopp kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että ”missä ikinä Satoshi onkaan, haluan uskoa, että hän nauraa tälle viimeisimmälle typeryyden kierrokselle.”

Carter sanoi olevansa varma, että Todd ei ole Nakamoto. Tämä ajatus perustuu siihen, että bitcoinin luojalla olisi täytynyt olla syvällinen ymmärrys kryptografiasta ja digitaalisen rahan järjestelmistä.

Peter Todd itse kommentoi paljastusta X:ssä ironisesti.

”Kai minun pitäisi nyt asettua ehdolle presidentiksi tai jotain…”, hän kirjoittaa.