Poikkeuksellisia aikoja ja mahdollisuuksia

Osakemarkkinat ovat viime vuosina olleet poikkeuksellisen epävakaat. Kasvuyritykset näyttävät olevan aliarvostettuja, mikä tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden.

“Elämme poikkeuksellisia aikoja” on lattea lause, jota on käytetty aivan liikaa pandemian aikana. On kuitenkin kohtuullista sanoa, että olemme kokeneet poikkeuksellisen volatiliteetin kauden.

Aktiivinen pitkäjänteinen tapamme sijoittaa Baillie Giffordissa tarkoittaa sitä, että me ja asiakkaamme voimme odottaa markkinoita suurempaa volatiliteettia. Sijoitammehan kasvuyrityksiin ainakin viideksi vuodeksi, salkkujemme aktiivinen osuus on suuri, eivätkä ne muistuta lainkaan indeksiä. Heilahdukset voivat tuoda mahdollisuuksia, ja tuottojen pitäisi tasaantua ajan mittaan.

Vaikka pandemiavuosien volatiliteetti on saattanut olla äärimmäistä, kokemuksemme sijoittamisesta muiden laskusuhdanteiden yli antaa aihetta optimismiin.

Stagnaatiota, ei stagflaatiota

Olemme nähneet nousevan inflaation ja korkojen nousun. Inflaatio vaihteli mutta on laantunut, ja seuraava kurssimuutos näyttäisi olevan laskusuuntainen. Kasvusijoittamisen sentimentti voi parantua. Koronleikkaukset eivät kuitenkaan ole toteutuneet. Geopolitiikka ja konfliktit huolestuttavat edelleen sijoittajia.

Halutuimmat sijoituskohteet ovat luonteeltaan lyhytaikaisia, kuten joukkovelkakirjoja ja lyhyitä korkorahastoja, joissa tuotot ovat houkuttelevia. Toisaalta sijoitetaan indeksiin, jossa teknologiayritykset ovat jyllänneet tekoälyhengessä.

Aktiiviselle varainhoidolla ajat ovat olleet epämukavia.

Yksinkertaistettuna olit joko seitsemän suuren teknologiayhtiön kelkassa tai niitä vastaan, ja alipainossa oleminen on ollut jonkin aikaa kallista. Nämä yritykset eivät ole meille uusia. Ostimme Nvidiaa vuonna 2016 ja Amazonia vuonna 2004, mutta ne ovat olleet suosittuja ja jättäneet muiden sekä julkisten että yksityisten yritysten etenemisen varjoonsa.

Tämä voi alkaa muuttua, kun sijoittajat punnitsevat kriittisesti seitsemän suuren arvostusta nykyisiin tuloksiin ja tuleviin näkymiin nähden. Jossain vaiheessa markkinat tunnistavat laajemman yritysjoukon menestyksen osakkeen hinnalla mitattuna.

Todellista sijoittamista

Me kutsumme itseämme todellisiksi sijoittajiksi (actual investors) emmekä vain aktiivisiksi. Me tuomme pääomaa kasvuyrityksiin, joiden uskomme todennäköisimmin tuottavan erityisen suuria sijoitustuottoja. Kyse on poikkeusyhtiöiden ja suurten voittajien löytämisestä seuraavien 5–10 vuoden aikana.

Tutkimusten mukaan markkinoita ohjaavat harvat hyvin menestyvät yritykset. Seitsemän suurta sopi tähän. Uskomme kuitenkin, että mahdollisuudet ovat tätä laajempia. Toisin kuin monet muut aktiiviset sijoittajat, olemme valmiita irrottautumaan indeksin lievästä ali- tai yli painottamisesta.

Viime vuosikymmentä hallitsivat vähän pääomaa tarvitsevat yritykset, jotka pystyivät kasvamaan halvalla rahalla. Nyt olemme uudessa maailmassa, jossa sijoittajat haluavat yrityksiltä todisteita kannattavuudesta, jossa pääoma on kalliimpaa ja jossa tarvitaan vanhanaikaista pitkän aikavälin sijoittamista ratkaisujen löytämiseksi meitä kaikkia koskeviin ongelmiin. Tämä vaatii kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä, jota aktiivisilla varainhoitajilla on vain vähän.

Mahdollisuuksia on kuitenkin monia. Elämme murroksen ja innovaatioiden maailmassa, eikä tämä ole laimentunut maailmanlaajuisten haasteiden edessä. Digitalisaatio hallitsee kaikkea tekemäämme.

ByteDancesta (TikTok) on tullut maailman suurin yksityinen yritys, MercadoLibre hallitsee Etelä-Amerikan verkkokauppaa, kun taas Shopify on kehittynyt monien yritysten B2B-alustaksi. Terveydenhuolto on ottanut takapakkia sijoitustuotoissa pandemian jälkeen, sillä sijoittajat keskittyvät tuloslaskelman viimeiseen riviin, mutta tämä saattaa olla muuttumassa.

Massadatan ja biotekniikan yhtymäkohdassa ja sitä seuranneessa uusien alustojen syntymisessä Moderna ja Alnylam ovat saavuttaneet merkittävää lääketieteellistä edistystä, mutta se ei ole vielä näkynyt niiden osakkeiden hinnoissa. Teknologiset edistysaskeleet vievät eteenpäin SpaceX:n (satelliittiviestintä) ja Ziplinen (toimitusdroonit) kaltaisia edelläkävijöitä, ja tekoäly ja ilmastosiirtymä tuovat eteen edelleen laajenevan joukon mahdollisuuksia. Ehkä elämme sittenkin poikkeuksellisia aikoja.

James Budden

Baillie Giffordin markkinointi- ja jakelujohtaja

James tuli Baillie Giffordiin vuonna 2008 Witan and Henderson Global Investors -yhtiöstä. James valmistui maisteriksi Cambridgen yliopistosta vuonna 1987 opiskeltuaan klassillisia kieliä ja antiikin kulttuuria.