Ray Dalion Pure Alpha -sijoitusstrategia tuottaa vaikeinakin aikoina

Ray Dalio on yksi maailman menestyneimmistä sijoittajista. Hänen Pure Alpha -sijoitusstrategia tavoittelee tuottoa kaikissa markkinaolosuhteissa.

Ray Dalio on Bridgewater Associates -yhtiön perustaja. Hänen johdollaan siitä on kasvanut yksi maailman suurimmista hedgerahastoista, kun vuoden 2023 tietojen mukaan yhtiö hallinnoi noin 125 miljardia Yhdysvaltain dollaria sijoitusvaroja.

Dalion menestystä sijoittajana on vaikea liioitella. Hänen varallisuutensa arvioidaan olevan noin 16–17 miljardia dollaria vuoden 2023 tietojen mukaan. Dalio on myös ollut useaan otteeseen mukana Forbesin miljardöörilistalla ja on yksi maailman tunnetuimmista ja vaikutusvaltaisimmista sijoittajista.

Vuonna 2021 Ray Dalio astui sivuun aktiivisesta johtajan roolista Bridgewaterissa, mutta hän säilynyt yrityksen merkittävänä neuvonantajana ja vaikutusvaltaisena hahmona sijoitusmaailmassa.

Dalio kasvoi Queensissa, New Yorkissa, jazzmuusikon poikana. Hän aloitti työelämänsä golfkentällä apulaisena tekemällä töitä noin ”kuusi dollaria per bagi”. Ensimmäisen osakkeensa hän osti 12-vuotiaana.

26-vuotiaana Dalio perusti Bridgewater Associates -yhtiön omassa asunnostaan vuonna 1975. Hänen piti jossain vaiheessa lainata 4000 dollaria isältään vain pysyäkseen pinnalla.

Dalio kertoi Kalifornian Beverly Hillsissä pidetyssä konferenssissa, että yksi tärkeimmistä strategioistaan, jota hän käytti päästäkseen lähes varattomasta rikkaaksi ja menestyväksi, oli hyvin yksinkertainen. Hän tajusi ottaa huomioon hänen kanssaan eri mieltä olevien älykkäiden ihmisten mielipiteet.

Viimeisten 28 vuoden aikana vuoden 2023 loppuun mennessä Bridgewater Associatesin keskimääräinen vuosituotto on ollut noin 11,5 prosenttia. Sen voitolliset vuodet ovat usein osuneet ajanjaksoihin, jolloin muut omaisuusluokat ovat kärsineet laskumarkkinoista.

Esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin aikana Bridgewaterin Pure Alpha -rahasto tuotti noin 9,4 prosenttia, kun taas useimmat muut hedge-rahastot kärsivät huomattavia tappioita. Vuonna 2020, koronapandemian keskellä, Pure Alpha -rahaston tuotto oli noin 25 prosenttia, mikä oli parempi kuin laajemmilla markkinoilla.

Vuonna 2022 Bridgewaterin Pure Alpha -rahasto teki kuitenkin noin 25 prosentin tappiot, mikä oli huonompi tulos kuin laajemmilla markkinoilla.

Ray Dalion sijoitusstrategiassa makrotalous on keskeisessä roolissa

Ray Dalion sijoitusfilosofia perustuu vahvasti makrotalouden ymmärtämiseen ja sen ennakoimiseen.

Hänen lähestymistapansa sijoittamiseen on analyyttinen ja systemaattinen, ja hän korostaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä riskeihin varautumista.

Dalio uskoo, että taloudelliset markkinat noudattavat toistuvia syklejä, joita voidaan analysoida ja ennustaa. Näiden syklien kautta hän pyrkii löytämään sijoitusmahdollisuuksia ja hallitsemaan riskejä.

Yksi hänen merkittävistä päämääristään on voimakas hajauttaminen. Dalio painottaa, että oikeanlainen hajauttaminen voi vähentää riskiä merkittävästi ilman, että tuotto-odotukset kärsivät.

Hän uskoo myös, että menestyäkseen sijoittajan on oltava valmis kohtaamaan omat virheensä ja oppimaan niistä. Hän korostaa rehellistä itsereflektiota ja jatkuvaa oppimista.

Dalio on myös kehittänyt niin sanotun ”joka sään”-strategian, joka on suunniteltu kestämään erilaisia taloudellisia tilanteita – kuten inflaatiota, deflaatiota, kasvukausia ja taantumia. Tällainen strategia ei ole yllättävää, onhan kyse hedgerahaston perustajasta.

Tämä lähestymistapa perustuu siihen, että tulevaisuutta on mahdoton ennustaa täydellisesti, joten sijoitussalkun tulee olla suojattu kaikentyyppisiä olosuhteita vastaan.

Mikä on Ray Dalion Pure Alpha -sijoitusstrategia?

Sijoitussalkun vedenpitävyyteen liittyy Ray Dalion keskeinen lippulaivarahasto ja sijoitusstrategia: Pure Alpha. Sitä pidetään yhtenä sijoitusmaailman tunnetuimmista hedgerahastostrategioista.

Sana ”alpha” viittaa sijoittamisessa mittariin, joka kuvaa sijoituksen tuottoa suhteessa markkinoiden yleiseen tuottoon tai vertailuindeksiin. Toisin sanoen alpha mittaa, kuinka hyvin sijoitus on menestynyt markkinoihin tai sen vertailukohtaan nähden.

Dalion kehittämää Pure Alpha -strategiaa perustuu monimutkaiseen makrotalouden analyysiin ja pyrkii hyödyntämään globaalien talous- ja markkinasyklien tarjoamia mahdollisuuksia.

Pure Alphan tavoitteena on tuottaa ”absoluuttista tuottoa” eli voittoa kaikissa markkinaolosuhteissa, riippumatta siitä, menevätkö osakkeet tai muut varat ylös tai alas.

Dalion lähestymistavassa korostetaan hajauttamista eri omaisuuslajeihin ja maantieteellisiin alueisiin.

Pure Alpha -strategiassa analysoidaan tarkasti erilaisia makrotalouden indikaattoreita, kuten korkotasoa, valuuttakursseja, inflaatiota ja geopoliittisia tekijöitä. Nämä analyysit auttavat tekemään tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä, jotka pyrkivät hyödyntämään markkinatrendien muutoksia.

Keskeinen elementti on myös strategian joustavuus. Pure Alpha -rahasto ei ole sidottu yhteen tiettyyn omaisuusluokkaan tai markkinasegmenttiin. Se sijoittaa laajasti muun muassa osakkeisiin, korkopapereihin, valuuttoihin ja raaka-aineisiin, ja rahaston salkkua muokataan jatkuvasti markkinaolosuhteiden mukaan.

Strategian tärkeä osa on riskinhallinta.

Dalio ja hänen tiiminsä käyttävät erityisiä malleja, joilla pyritään varmistamaan, että sijoitusstrategiat ovat kestäviä kaikissa taloudellisissa tilanteissa. Tämä tehdään varmistamalla, että yksittäisten sijoitusten riskit eivät dominoi kokonaisuutta, vaan eri sijoitukset kompensoivat toisiaan.

Yksi syy Pure Alpha -strategian menestykseen on Dalion ajatus siitä, että kukaan ei voi tarkasti ennustaa tulevaisuutta, mutta monipuolinen ja huolellisesti analysoitu lähestymistapa auttaa sijoittajaa navigoimaan arvaamattomissa markkinoissa.

Näin Pure Alpha -strategian mukainen salkku toteutetaan käytännössä

Pure Alpha -strategian kuuluu laaja hajauttaminen eri omaisuusluokkiin. Sijoitussalkun tulisi sisältää erilaisia omaisuusluokkia, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä ja mahdollisesti myös vaihtoehtoisia sijoituksia, kuten kiinteistöjä tai pääomasijoituksia.

Strategiaan kuuluu neljä keskeistä piirrettä.

Makrotaloudellinen analyysi: Sijoittajan tulee ymmärtää globaalit taloudelliset trendit. Sijoittajan tulee analysoida, kuinka eri taloudet suoriutuvat, millaisia korkotasot ovat ja miten valuutat liikkuvat.

Sijoitusten keskinäinen korreloimattomuus: Tavoitteena Pure Alpha -strategiassa on löytää sijoituksia, joiden tuotot eivät liiku samassa tahdissa. Esimerkiksi kun osakemarkkinat laskevat, joukkovelkakirjat tai hyödykkeet voivat edelleen suoriutua hyvin. Tämä tasapaino auttaa ylläpitämään salkun tasaista kasvua markkinaolosuhteista riippumatta.

Riskiensietokyky: Sijoittajan tulee toteuttaa salkussaan riskipariteetti. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoituksia säädetään paitsi odotettujen tuottojen perusteella, myös sen mukaan, kuinka riskialttiita ne ovat. Epävakaammat sijoitukset tulisi muodostaa pienemmän osan salkustasi verrattuna vakaampiin.

Jatkuva säätö: Markkinat ovat dynaamisia, joten sijoitussalkun pitäisi olla sitä myös. Sijoittajan tulee analysoida ja säätää ja säätää salkkua säännöllisesti talousdatan ja ennusteiden perusteella.

Pure Alpha ei ole aloittelijan strategia

Kaiken kaikkiaan Ray Dalion Pure Alpha on työläs ja vaativa sijoitusstrategia.

Pure Alpha vaatii syvällistä ymmärrystä makrotaloudellisista trendeistä, laajaa hajauttamista ja monimutkaista riskinhallintaa. Ray Dalion kehittämä strategia on suunniteltu ammattilaisille ja instituutioille, jotka voivat analysoida globaalien markkinoiden syklejä ja käyttää edistyneitä sijoitusvälineitä, kuten johdannaisia ja valuuttakauppaa.

Aloittelevalle sijoittajalle tämä lähestymistapa voi olla liian monimutkainen ilman riittävää kokemusta ja tietämystä. Esimerkiksi globaalien talousindikaattorien seuraaminen ja arvioiminen tai markkinoiden riippumattomien sijoituskohteiden löytäminen voi olla vaikeaa ilman ammattimaista taustaa.

Toisaalta Pure Alpha -strategian perusperiaatteista, kuten hajauttamisesta ja riskienhallinnasta, voi kuka tahansa oppia paljon.

Aloitteleva sijoittaja voisi keskittyä salkkunsa monipuolistamiseen eri omaisuusluokilla ja harkita yksinkertaisempia strategioita, kuten passiivisia indeksirahastoja tai ETF:itä, ennen kuin yrittää toteuttaa monimutkaisempia strategioita.