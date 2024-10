Analyysi: Rebl Groupin tulos oli lähes vertailukauden tasolla – odotukset ensi vuodelle nousussa

Rebl Groupin kolmannen neljänneksen tulos oli vertailukauden tasolla ja sai markkinoilta positiivisen vastaanoton. Odotukset yhtiön ensi vuoden kysynnästä ovat nousussa.

Mediakonserni Rebl Groupin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 25 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 25 miljoonaa euroa.

Painoliiketoiminnan liikevaihto jatkoi 2,8 prosentin kasvussa. Kasvua vauhditti digi- ja offsetpalveluiden myynnin kasvu alkuvuodesta tehtyjen liiketoimintakauppojen tukemana. Näkyvyysliiketoiminnan liikevaihto laski 5,0 prosenttia.

Liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli -0,2 miljoonaa euroa. Viron liiketoiminnan myynnillä oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia vähittäiskaupan asiakkuuksien kasvun myötä. Digitaalisessa liiketoiminnossa markkinatilanne säilyi heikompana ja uusien verkkopalveluprojektien määrät pysyivät odotettua vähäisempinä.

Sekä tuote- että palvelumyynti kehittyi edellistä vuotta heikommin liikevaihdon laskiessa 14,7 prosenttia ja jatkuvien asiakastilausten vertailukelpoisen kuukausittaisen toistuvan liikevaihdon laskiessa 0,9 prosenttia 0,8 miljoonaan euroon.

Kolmannella kvartaalilla Rebl Groupin kannattavuus säilyi lähes vertailukauden tasolla. Konsernin käyttökate laski 5,0 prosenttia 1,9 miljoonaan euroon, mikä vastaa 7,6 prosenttia liikevaihdosta.

Kannattavuus parani paino- ja digitaalisessa liiketoiminnassa. Vastaavasti kannattavuus heikkeni näkyvyysliiketoiminnassa, jossa kannattavuutta heikensivät muun muassa investoinnit digitaalisiin ratkaisuihin.

Rebl:n mukaan sen tuloskehitystä rasittaa tehdyistä säästötoimenpiteistä huolimatta heikko kysyntä ja uusien isompien projektien vähäisyys.

Rebl antoi kaksi tulosvaroitusta ennakkoon

Reblin johdon mukaan yritysten luottamus on säilynyt edelleen heikkona ja yleinen investointien kehitys on supistunut vuoden 2024 aikana. Tämä on näkynyt myös konsernin liiketoiminnan kehityksessä etenkin digitaalisen liiketoiminnan odotettua heikompana kysyntänä.

Odotettua hitaampi talouden kasvu ja hankkeiden pitkät neuvotteluajat ovat siirtäneet Rebl:n odotukset voimakkaammasta kysynnän kasvavasta kehityksestä vuoden 2025 ensimmäiselle vuosipuoliskolle.

Tästä syystä Rebl Group antoi lokakuussa negatiivisen tulosvaroituksen ja laski liiketulosnäkymiään vuodelle 2024. Konserni arvioi nyt sen liiketuloksen heikkenevän vuodesta 2023, kun aiemmin se odotti liiketuloksen paranee vuoden 2023 tasosta.

Liikevaihdon osalta Rebl piti ohjauksensa ennallaan ja odottaa sen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon pysyvän viime vuoden tasolla.

Konsernin liikevaihtonäkymät päivitettiin nykyisiksi syyskuussa, jolloin yhtiö antoi ensimmäisen tulosvaroituksen. Tuolloin näkymiä korjattiin odotettua heikomman digitaalisten palveluiden ja näkyvyysliiketoiminnan myynnin takia vain jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon osalta. Aiempien näkymien mukaan Rebl odotti liikevaihdon paranevan viime vuoden tasosta.

Rebl Group osake

Syksyn aikana Rebl Groupin antamat tulosvaroitukset painoivat yhtiön osaketta. Toistaiseksi kuluvan vuoden pohjat tehtiin 1,45 eurossa 24. lokakuuta.

Kolmannen neljänneksen osavuosituloksen myötä Rebl Group:n osake lähti kuitenkin nousuun. Osake kipusi reippaat kolme prosenttia 1,50 euroon.

Rebl Groupin osakekurssin kehitys viiden vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Rebl Groupin taloudelliset tavoitteet

Vuoteen 2026 yltävän strategiajakson pääteemoina ovat arvonluonti ja kannattavan kasvun kiihdyttäminen. Myös vastuullisuus pysyy edelleen liiketoiminnan keskiössä.

Vuosina 2024-2026 Rebl Group hakee omistaja-arvon kasvattamista seuraavilla taloudellisilla tavoitteilla:

Liikevaihto ylittää strategiakauden lopussa 140 miljoonaa euroa, liiketoimintojen vuosittainen vastuullinen kasvu: Näkyvyysliiketoiminnan kasvu suurempi kuin 20 % Digitaalisen liiketoiminnan kasvu suurempi kuin 20 % Painoliiketoiminnan markkinaosuuden kasvattaminen

Kannattavuus: Strategiakauden lopussa käyttökate-% suurempi kuin 10 % Näkyvyysliiketoiminnan käyttökate-% suurempi kuin 15 % Digitaalisen liiketoiminnan käyttökate-% suurempi kuin 15 % Painoliiketoiminnan käyttökate-% suurempi kuin 7 %

Vakavaraisuus: Omavaraisuusaste suurempi kuin 35 % ja nettovelan suhde käyttökatteeseen strategiajakson lopussa pienempi kuin 3,0.

Hiilijalanjälki on pienentynyt strategiakauden lopussa 21,0 % vertailuvuoteen 2022 verrattuna.

Sijoittajan näkökulma

Rebl Groupin toimitusjohtaja Arttu Sallinen tiivisti hyvin yhtiön haastavan markkinatilanteen. Vaikka keskuspankit ovat siirtyneet elvyttävään korkopolitiikkaan ja inflaatio on pysynyt kurissa, on talous palautunut madellen. Yritysten pysytellessä säästöliekillä, ei konsernin toteutunut kysyntä ole vastannut sen potentiaalia.

Sallinen arvioi kommentissaan, että varovaisuuden takia Rebl:n ratkaisujen kysynnän voimakkaampi kasvu on lykkääntynyt vuoden 2025 ensimmäiselle vuosipuoliskolle.

Kuukauden sisään kaksi tulosvaroitusta antaneelle yhtiölle Rebl Groupin toteutunut kolmannen neljänneksen tulos oli yllättävän hyvä suhteessa vertailukauteen. Konsernin liikevaihto oli täysin vertailukauden tasolla ja kannattavuus onnistuttiin pitämään lähes viime vuoden kolmannen vuosineljänneksen tasolla.

Painoliiketoiminnassa kehitys oli jopa vertailukautta parempaa. Tässä valossa tuloksen saama positiivinen markkinareaktio on varsin ymmärrettävä.

Kuten aiemmassa analyysissa arvioimme, on Rebl Groupin liiketoiminnan suurin riski juuri nähty nuivan taloustilanteen pitkittyminen tai heikentyminen. Tukea Rebl saa hyväkuntoisesta taseesta, joka kyllä kestää matelevan talouskehityksen yli. Laskevan kurssitrendin katkaiseminen kuitenkin vaatii yhtiöltä tavoitteiden mukaista kasvua.

Ensi vuodelle odotukset ovatkin korkeammat. Rebl Group on vahvasti kiinni Retail median nousevassa megatrendissä. Konserni on panostanut investoimalla digitaalisiin ratkaisuihin, joiden kysynnän odotetaan kiihtyvän merkittävästi lähitulevaisuudessa.

Päättyneen kvartaalin osavuosikatsauksessa Rebl muun muassa kertoi sen kehittämän MiM Cloud -ratkaisun kaupallistamisen edenneen suunnitellusti ja yhtiön odottavan ensimmäisten asiakkuuksien käynnistyvän jo kuluvan vuoden viimeisen kvartaalin aikana.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.