Sähköautojen suosio kasvaa – tässä suosituimmat automallit

Täyssähköautojen ja hybridien suosio kasvaa kohisten.

Volkswagen ID.4 -täyssähköauto.

Vaikka käytetyt bensiiniautot ovat suosituimpia autoja, käytettyjen sähköautojen, bensahybridien ja dieselhybridien suosio kasvaa koko ajan, kertoo 020202 Ratkaisut Oy tiedotteessaan. 02 Rekkarin yhteistyökumppanin Netwheelsin datan mukaan käytettyjä täyssähköautoja on myyty tänä vuonna jo 50 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Myös muiden käyttövoiman käytettyjen autojen myynti on kasvanut, mutta ei yhtä reippaasti kuin täyssähköautojen. Käytettyjä bensahybridejä on myyty tänä vuonna 36 prosenttia enemmän ja dieselhybridejä 34 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Pelkästään bensalla tai dieselillä kulkevien autojen myynti on sen sijaan lähtenyt lievään laskuun.

Sähköautoissa eniten myyntiä ovat kasvattaneet Volkswagen ID.4 (+80 %), Polestar 2 (+106 %) ja Volvo XC40 (+216 %). Vaikka Tesla Model 3 on edelleen suosituin sähköautomalli, sen myynti on lähtenyt laskuun (-0,5 %).

Kymmenen suosituinta sähköautomallia myytyjen kappaleiden mukaan:

Tesla, Model 3, 1459 kpl Tesla, Model Y, 762 kpl Volkswagen ID.4, 674 kpl Skoda Enyaq, 664 kpl Nissan Leaf, 628 kpl Polestar 2, 617 kpl Tesla Model S, 491 kpl Volkswagen ID.4, 476 kpl Volvo XC40, 449 kpl Hyundai Kona, 421 kpl

Tilastoissa nopeasti suosiotaan kasvattanut Volkswagen ID.4 on Volkswagenin täyssähköinen SUV-mallinen auto, joka on osa yhtiön laajempaa sähköautojen ID.-mallistoa. Se esiteltiin vuonna 2020 ja on rakennettu Volkswagenin modulaariselle sähköautoalustalle.

ID.4 tarjoaa useita ominaisuuksia ja erilaisia versioita, joista on saatavilla eri kokoisia akkuja sekä kaksi- tai nelivetoisia vaihtoehtoja. Riippuen mallista ja akusta, toimintamatka voi olla yli 500 kilometriä WLTP-mittaustavan mukaan.

Listan kärjessä paistatteleva Tesla Model 3 on vuonna 2017 esitelty täyssähköinen sedan, ja se on Tesla-malliston edullisempi ja kompaktimpi vaihtoehto. Model 3 on yksi markkinoiden suosituimmista sähköautoista.

Tesla tukee pikalatausta omalla Supercharger-verkostollaan, jonka avulla auto voidaan ladata noin 15 minuutissa merkittävästi, riippuen mallista ja laturin tehosta. Model 3 -mallista on saatavilla eri versioita, joista pitkän matkan versio voi tarjota yli 500 kilometrin toimintamatkan WLTP-mittaustavan mukaan.

Model 3 tarjoaa huikean kiihtyvyyden, ja suorituskykyisin Performance-malli kiihtyy nollasta sataan jopa alle 3,5 sekunnissa. Eri mallit sisältävät joko yhden takavetoisen moottorin tai kaksi nelivetomoottoria.