Suursijoittaja varoittaa: Osakemarkkinoiden ”Kultakutri-aika” on vaarassa päättyä äkillisesti

Kello tikittää ja kuuluisa hedgerahastosijoittaja Mark Spitznagel odottaa osakkeiden, kullan ja kryptojen romahtavan – vielä tämän vuoden aikana.

Osakkeiden saavuttaessa ennätyskorkeuksia ja sijoittajien luottaessa talouden pehmeään laskuun, osakemarkkinat vaikuttavat olevan ”Kultakutri-vyöhykkeellä”, sanoo Universa Investments -yhtiön perustaja ja sijoitusjohtaja Mark Spitznagel mediayhtiö Bloombergin haastattelussa.

Spitznagelin mukaan sijoittajien tulisi kuitenkin varoa toisen asteen vaikutuksia, kuten talouden hidastumista, joka voisi äkillisesti romahduttaa markkinat. Tämä voisi tapahtua siitäkin huolimatta, että Yhdysvaltain keskuspankki leikkaisi korkoja.

Spitznagelin perustama Universa Investments on Floridassa sijaitseva sijoitusyhtiö, joka tunnetaan niin sanottuna musta joutsen -rahastona. Tämä rahasto keskittyy riskien vähentämiseen suojellakseen sijoittajia jyrkiltä markkinoiden laskusuhdanteilta. Rahasto pyrkii suojautumaan markkinoiden suurilta laskuilta ja hyötymään epävakaista markkinatilanteista.

Spitznagelin mainitsema ”kultakutri-vaihe” viittaa tilanteeseen, jossa olosuhteet ovat juuri oikeanlaiset, eivät liian kuumat tai kylmät, vaan tasapainoiset. Termi tulee sadusta Kultakutri ja kolme karhua, jossa Kultakutri löytää puuron, joka on juuri sopivan lämmintä, ei liian kuumaa tai kylmää. Taloudessa ja sijoittamisessa tätä käytetään kuvaamaan tilannetta, jossa talouskasvu ja markkinaolosuhteet ovat tasapainossa: kasvu on riittävää ilman merkittävää inflaatiota tai taantumaa, mikä tekee siitä suotuisan ympäristön sijoituksille.

Tällaisessa tilanteessa osakemarkkinat voivat hyötyä, koska talouskasvu jatkuu vakaana, mutta samalla inflaatio tai korkotason nousu eivät uhkaa. Tämä ”kultakutri-vyöhyke” on harvinainen ja usein väliaikainen, sillä talousolosuhteet voivat muuttua nopeasti.

Talouden musta joutsen vaanii

Spitznagel ennustaa maailmanlaajuisten markkinoiden romahdusta tämän vuoden loppuun mennessä, mikä voi johtua talouksien hidastumisesta.

”Kun korkokäyrä kääntyy normaaliksi ja sitten uudelleen vääristyy, kello alkaa tikittää, ja silloin siirrytään mustan joutsenen alueelle”, varoittaa Spitznagel.

”Mustat joutsenet vaanivat aina, mutta nyt olemme niiden alueella”, hän toteaa.

Taloudessa ”musta joutsen” tarkoittaa yllättävää ja ennakoimatonta tapahtumaa, jolla on merkittävä ja usein dramaattinen vaikutus talouteen tai markkinoihin. Käsite tuli tunnetuksi kirjailija ja riskianalyytikko Nassim Nicholas Talebin teoksessa The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable (2007).

Talebin mukaan mustat joutsenet ovat harvinaisia, mutta niillä on valtava vaikutus, ja ne ovat jälkikäteen selitettävissä, vaikka niitä ei olisi voitu ennustaa etukäteen.

Yhdysvalloissa S&P 500 -osakeindeksi kipusi syyskuun 30. päivänä uuteen kaikkien aikojen ennätykseensä. Vuoden alusta indeksi on noussut jo 21 prosenttia. Viidessä vuodessa se on noussut 95 prosenttia.

Jenkkipörssien vahva veto johtuu indeksin yritysten hyvästä tuloskehityksestä, keskuspankin koronleikkauksesta ja odotuksista sekä Yhdysvaltojen talouden odotettua vahvemmasta kunnosta.

Yhdysvaltojen työmarkkinat porskuttavat edelleen vahvasti. Työmarkkinoille syntyi syyskuussa 254 000 työntekijää, mikä on selvästi enemmän kuin ekonomistien odottama 150 000.

Sekä heinä- että elokuun raporttien tarkistukset osoittivat, että Yhdysvaltain talous lisäsi 72 000 työpaikkaa enemmän näiden kahden kuukauden aikana kuin aiemmin ilmoitettiin

Spitznagelin mukaan keskuspankin korkojen laskemisen tulisi saada sijoittajat huolestumaan ja pohtimaan enemmän sitä, missä osakekurssit ovat ensi vuonna.

”Kulta tulee laskemaan, kryptovaluutat laskevat riskisijoitusten mukana”, hän ennustaa ja lisää, että joukkovelkakirjat voisivat olla turvallinen sijoituskohde. Hän ennustaa myös volatiliteetin lisääntymistä tulevina kuukausina.

Spitznagel varoitti kesällä it-kuplaa suuremmasta romahduksesta

Spitznagel on varoittanut järisyttävästä kurssiromahduksesta jo aiemminkin. Viime heinäkuussa hän totesi, että amerikkalaisosakkeet voivat pian menettää yli puolet arvostaan.

Spitznagelin mukaan kupla ja sen puhkeamisen vaikutukset tulevat olemaan tällä kertaa it-kuplaa rajummat, sillä USA:n liittovaltion 34 biljoonan dollarin velka vaikeuttaisi Yhdysvaltain keskuspankin mahdollisuuksia kääntää talous nousuun ajoissa taantuman välttämiseksi.

Spitznagelin mukaan nykyinen Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kurssiralli jatkuisi todennäköisesti kuukausia inflaation laskiessa edelleen ja Fedin keventäessä rahapolitiikkaa. Osakkeet voisivat kuitenkin pian menettää yli puolet arvostaan myöhemmässä myyntipaineessa.

”Uskon, että olemme matkalla johonkin todella, todella pahaan – mutta totta kai sanon niin”, Spitznagel sanoi.

Sijoittajien kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että rahastojohtajalla on niin sanotusti ”oma lehmä ojassa”. Varoituksilla pörssiromahduksesta hän saattaa pyrkiä kiihdyttämään pääomavirtoja suojarahastoonsa.