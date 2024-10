Suurten amerikkalaispankkien tuloskausi alkoi odotuksia paremmin

Pankit arvioivat, että Yhdysvaltain taloussuhdanne on edelleen hyvä.

Kuvio 1: JPMorgan Chasen ja Wells Fargon osakkeiden tuottokehitys on ollut vahvaa viimeisen vuoden aikana.

Yhdysvaltain suurin pankki, JP Morgan Chase, raportoi perjantaina kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen. Raportti ylitti analyytikoiden odotukset niin liikevaihdon (43,32 mrd. dollaria vs. ennuste 41,63 mrd. dollaria) kuin osakekohtaisen tuloksen osalta (4,37 dollaria vs. ennuste 4,01 dollaria).

Liikevaihto nousi kuusi prosenttia viime vuoden vertailukaudesta. Nettokorkotuotot kasvoivat kolme prosenttia. Tulos laski kuitenkin kaksi prosenttia, pääasiassa lisääntyneiden luottokorttiluottotappioiden vuoksi.

Pankin tuloskehitystä auttoi investointipankkitoiminta. Sen palkkiot nousivat 31 prosenttia ja olivat 2,27 miljardia dollaria, ylittäen 2,02 miljardin dollarin ennusteen.

Korkoinstrumenttien kaupankäynnin liikevaihto oli 4,5 miljardin dollaria. Se oli sama kuin vuotta aiemmin, mutta ylitti silti 4,38 miljardin dollarin konsensusennusteen. Osakekaupankäynnin liikevaihto kasvoi 27 prosenttia ja oli 2,6 miljardia dollaria. Myös se ylitti analyytikoiden ennusteen, joka oli 2,41 miljardia dollaria.

Yhtiö nosti koko vuoden 2024 ohjeistustaan nettokorkotuoton osalta aiemmasta neljänneksestä, ilmoittaen, että nettokorkotuotot nousevat noin 92,5 miljardiin dollariin tänä vuonna, aiemman 91 miljardin dollarin ohjeistuksen sijaan. Kulujen arvioidaan olevan noin 91,5 miljardia dollaria vuodessa. Aiempi ohjeistus oli 92 miljardia dollaria.

JPMorganin osavuosikatsaus oli linjassa hyvän taloussuhdanteen kanssa

JPMorgan Chase arvioi, että Yhdysvaltain talous on edelleen vahvassa kunnossa sekä kuluttajien että suurten yritysten näkökulmasta.

”Nykyinen tuloksemme on linjassa pehmeän laskun kanssa”, sanoi talousjohtaja Jeremy Barnum tiedotustilaisuudessa. ”Tämä on varsin sopusoinnussa kultakutri-talouden kanssa.”

Siispä Yhdysvaltain keskuspankki, Fed, on pankin arvion mukaan saavuttamassa ”pehmeän laskun”, jossa inflaatio hidastuu tavoitetasolle ja talouskasvu on plusmerkkistä.

Myös JPMorganin toimitusjohtaja Jamie Dimon kehui yhtiön neljännesvuositulosta ja otti samalla kantaa sääntelyviranomaisten pyrkimyksiin pakottaa pankit pitämään enemmän pääomaa.

”Uskomme, että sääntöjä voidaan laatia siten, että ne tukevat vahvaa rahoitusjärjestelmää aiheuttamatta liiallisia haittoja taloudelle”, Dimon totesi viitaten tuleviin sääntelymuutoksiin. ”Nyt on erinomainen aika pysähtyä ja arvioida laajaa olemassa olevien sääntöjen joukkoa – jotka on laadittu hyvästä syystä – jotta ymmärrämme niiden vaikutukset talouskasvuun ja markkinoiden toimintaan,” hän lisäsi.

Dimon ilmaisi myös huolensa kasvavista geopoliittisista riskeistä sanoen, että olosuhteet ovat ”salakavalat” ja suunta on huonompaan.

JPMorganin liiketoiminnan valoisat näkymät olivat yllätys markkinoille

Fedin viimeisin koronlasku vaikuttaa pankkijärjestelmään vähitellen, ja useimmat markkinatoimijat odottavat pankkien lainatuottojen laskevan, kun lainoista perittäviä korkoja joudutaan laskemaan.

JPMorgan Chase on aiemmin tehnyt ennätystuloksia lainoistaan hyödyntämällä suuria, edullisia talletusmääriään sekä Fedin korkeampia korkoja. Pankin johto varoitti kuitenkin vain muutama viikko sitten, että analyytikot saattavat olla liian optimistisia pankin kyvystä jatkaa näiden ennätystulosten saavuttamista.

JPMorgan kuitenkin yllätti perjantaina julkaistulla osavuosikatsauksellaan markkinat positiivisesti. Pankin osake kallistui 4,4 prosenttia. Se oli paras päivänousu sitten vuoden 2023 alun. Myös toinen perjantaina raportoinut amerikkalainen pankki, Wells Fargo onnistui ylittämään markkinoiden odotukset. Sen osake kallistui 5,6 prosenttia.

Viimeaikainen korkokehitys on ollut amerikkalaispankkien kannalta kuin lottovoitto – ohjauskorkoa on laskettu ja pitkät korot ovat nousseet. Jos sama suunta jatkuu, korkokäyrän voi odottaa huomattavasti jyrkentyvän. Se olisi erinomainen uutinen pankkien lainaliiketoiminnalle.

Pankkien odotettua paremmat osavuosikatsaukset vahvistavat myös kuvaa siitä, että Fed on mahdollisesti saavuttamassa pehmeän laskun – inflaatio lähenee vähitellen keskuspankin tavoitetta, uusien työpaikkojen lukumäärä on edelleen suhteellisen korkea ja työttömyys on pysynyt alhaisena.

Kaikki ei kuitenkaan ole pelkästään myönteistä. JPMorganin talletussaldot laskivat hieman, ja pankki arvioi luottotappioiden kasvavan luottokorttilainojensa osalta, mikä saattaa olla merkki siitä, että jotkut kuluttajat tuntevat taloudellista painetta.

Pankin asiakkaat ovat kuitenkin jatkaneet kulutustaan luottokorteilla, ja korttien saldot ovat kasvaneet. Vaikka odotetut luottotappiot luottokorteista ovat nousussa, pankin johto vakuutti, ettei tilanteeseen ole syytä suureen huoleen.

”Kuluttajat ovat hyvässä kunnossa ja säilyttävät vahvan asemansa,” Barnum totesi.

Wells Fargon talousjohtaja, Mike Santomassimo, oli suhteellisen samoilla linjoilla Barnumin kanssa. Hän totesi perjantaina tulosjulkistuksen yhteydessä, että pankin asiakkaiden kulutus on hieman hidastunut ja pienituloiset asiakkaat kokevat vaikeuksia, mutta yleinen tilanne on silti vakaalla pohjalla.

Wells Fargon nettotulos laski 11 prosenttia kolmannella neljänneksellä ja oli 5,11 miljardia dollaria, mikä johtui korkeammista rahoituskustannuksista asiakastalletuksille. Pankki arvioi kuluvan tilikauden nettokorkotuottojen laskevan yhdeksän prosenttia verrattuna vertailukauteen. Markkinoiden odotukset pankin tuloskasvun ja nettokorkotuottojen suhteen olivat matalat – osakekohtainen tulos oli merkittävästi odotuksia korkeampi.

Suurten amerikkalaispankkien tuloskausi jatkuu ensi viikolla Goldman Sachsin ja Bank of American osavuosikatsauksilla. Kummankin odotetaan parantavan nettokorkotuottoa suhteessa edellisvuoden vertailukauteen. Goldman Sachsin osake kallistui perjantaina 2,5 prosenttia ja Bank of American peräti 4,95 prosenttia JPMorgan Chasen ja Wells Fargon vahvojen osavuosikatsauksien ansiosta.