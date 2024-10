Teslan robotaxi ei herätä sijoittajissa riemunkiljahduksia

Tesla esitteli kauan odotetun robotaxin näyttävässä tilaisuudessa. Sijoittajia itseohjautuva auto ei kuitenkaan näytä vakuuttavan.

Tesla robotaxi Cybercab.

Moni kakku päältä kaunis. Sanonta kuvannee parhaiten Teslan robotaxi-tilaisuuden vaikutelmia. Tilaisuus oli näyttävyydessään Teslalle ominaiseen tapaan huikea, mutta itse pääasia, eli itseohjautuva auto, herättää vielä paljon epäilyjä.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk esitteli kauan odotetun Cybercabiksi nimetyn robotaxin torstai-iltana Kalifornian Burbankissa sijaitsevilla Warner Bros -studioilla. Tapahtumassa tanssivat robotit tarjoilivat juomia osallistujille.

Futuristisen näköisessä ajoneuvossa on kaksi siipiovea, ei polkimia eikä ohjauspyörää.

Teslan toimitusjohtaja yrittää vakuuttaa sijoittajat siitä, että hänen yrityksensä on jatkossa yhä enemmän tekoälyä ja robotiikkaa. Musk haluaa ohjata Teslan pois sen ydinliiketoiminnasta eli sähköautojen valmistuksesta ja myynnistä kohti robottia ja tekoälyä tuottavaa liiketoimintaa.

Ok the robotaxi does look cool pic.twitter.com/pcvUXQOxUH — Angie G (@MomAngtrades) October 11, 2024

We’re ready for autonomy:



– Charging



– Cleaning



– Fleet pic.twitter.com/hT94dZrbuW — Tesla (@Tesla) October 11, 2024

Teslan markkina-arvo vastaa lähes kaikkien muiden maailmanlaajuisten autonvalmistajien arvoa yhteensä. Suuri osa yhtiön osakekurssista perustuu Muskin vuosia kestäneeseen lupaukseen ratkaista autonomisen ajamisen suuret haasteet.

Muskin mukaan autonomisten autojen odotetaan olevan 10-20 kertaa turvallisempia kuin ihmisten johtamat ajoneuvot, ja ne maksavat käyttäjille huomattavasti kaupunkibusseja vähemmän.

Monimiljardööri toisti näkemyksensä, jonka mukaan täysin itseohjautuvat ajoneuvot ovat turvallisempia kuin ihmisten kuljettamat ajoneuvot. Ne voivat jopa ansaita omistajilleen rahaa, kun niitä vuokrataan kyydeiksi.

Jälleen nousi epäily aikataulusta

Tesla odottaa Cybercabsin maksavan alle 30 000 dollaria. Muskin arvion mukaan ajoneuvot tulisivat saataville vuonna 2026, mutta hän lisäsi kuitenkin ”ennen vuotta 2027”. Kommentti herättää epäilyjä siitä, ylittääkö Musk jälleen kerran omat määräaikansa täysin itseohjautuvan ajoneuvon tuotannon aloittamisessa.

Musk on vuosia mainostanut Teslan työtä autonomisten autojen parissa ja luvannut, että ne tulisivat markkinoille. Matkan varrella hän on toistuvasti kutonut osakkeenomistajille mielikuvituksellista visiota ja jättänyt noudattamatta omia määräaikojaan.

”Minulla on tapana olla optimistinen aikataulujen suhteen”, Musk vitsaili tilaisuudessa.

Musk sanoi myös odottavansa, että täysin autonominen ja valvomaton teknologia olisi saatavilla Teslan Model 3:ssa ja Model Y:ssä ensi vuonna Teksasissa ja Kaliforniassa.

Itseohjautuvuus eli FSD on Teslan premium-luokan kuljettajan apujärjestelmä, joka on nykyään saatavilla Teslan sähköautoihin ”valvottuna” versiona. FSD edellyttää tällä hetkellä, että ratissa on kuljettaja, joka on valmis ohjaamaan tai jarruttamaan milloin tahansa.

Musk paljasti myös tyylikkään minibussin näköisen ajoneuvon, joka olisi Cybercabin tavoin itseohjautuva ja johon mahtuisi jopa 20 matkustajaa.

Teslan strategia herättää vieläkin epäilyjä

Näyttävästä robotaxin lanseeraustilaisuudesta huolimatta sijoittajat janoavat enemmän.

Uutistoimisto Reutersin mukaan jotkut Teslan sijoittajat ja asiantuntijat sanoivat toivovansa konkreettisempia yksityiskohtia siitä, miten yhtiö aikoo muuttua autonvalmistajasta autonomisen ajamisen ja tekoälyn titaaniksi, jolla on vankka liiketoimintasuunnitelma.

”Hänen visionsa on ihana, mutta jonkun on toteutettava se. Teslan on nyt, seuraavan 24 kuukauden ajan, myytävä sähköautoja. Miksi emme keskity siihen?”, kommentoi Teslan osakkeenomistaja ja Gerber Kawasaki Wealth and Investment Managementin toimitusjohtaja Ross Gerber Reutersille.

Gerber kertoo olevansa tyytyväinen Cybercabin ja Robovanin kaltaisiin tuotteisiin, mutta toivoo näkevänsä lähitulevaisuudessa myös perinteisemmän, edullisemman massamarkkina-auton.

Musk oli jo vuosia luvannut myydä autoa, jonka hinnan odotetaan alkavan noin 25 000 dollarista, ja sijoittajat pitivät tätä lupausta ratkaisevana uusien asiakkaiden saamiseksi. Reuters kertoi viime huhtikuun alussa Teslan luopuneen tästä hankkeesta.

Tesla pyrkii ohittamaan vakiintuneet itsestään ajavat toimijat, kuten esimerkiksi Alphabetin Waymon, jatkamalla edullisempaa teknologista polkua. Musk uskoo Teslan strategian antavan yritykselle mahdollisuuden kehittää autonomisia ajoneuvojaan paljon nopeammin kuin kilpailijat.

Teslan itseohjautuvassa teknologiassa heikkouksia

Vaikka Teslan strategia on kilpailijoitaan yksinkertaisempi ja paljon halvempi, sillä on myös kriittisiä heikkouksia. Teslan itseohjautuvan järjestelmän perustana oleva tekoälyteknologia tekee lähes mahdottomaksi määrittää onnettomuuden tai muun vian syyn, mikä voi huolestuttaa sääntelyviranomaisia.

”Teslan ohjelmisto on ainakin vuosia jäljessä Waymosta. Se on vaikein osa. Mikään näyttävä ajoneuvomuotoilu ei muuta sitä”, sanoo New Yorkin Cardozo School of Law -yliopiston professori Matthew Wansley.

Teslan osakkeita omistavan Creative Planning -yhtiön sijoitusjohtaja Ramesh Poola kertoo Reutersille epäilevänsä, että sääntelyviranomaiset muodostavat suuren esteen Muskin suunnitelmille siirtyä valvomattomaan autonomiseen ajamiseen ensi vuoteen mennessä.

Teslan nykyistä kuljettaja-avustustoimintoa ei voida käyttää turvallisesti ilman ihmiskuljettajaa, joka kiinnittää jatkuvasti huomiota ajamiseen.

Autonomisten kybertaksien laajamittainen käyttöönotto, jossa kyytejä voi tilata Uber-tyylisen sovelluksen kautta, on kuitenkin vielä ehkä kolmen tai neljän vuoden päässä, Poola uskoo.

Teslan osake on perjantaina Saksan pörssissä lähes kuuden prosentin laskussa. Se osoittaa, etteivät sijoittajat ole vielä vakuuttuneita.