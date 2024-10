UPM tarjoaa vahvoja kasvunäkymiä – vain heikko sellumarkkina riesana

UPM kasvua tukevat nyt useat seikat. Osake ei kasvua kuitenkaan hinnoittele.

UPM järjesti syyskuun alussa Lontoossa pääomamarkkinapäivän, jossa metsäyhtiön toimitusjohtaja Massimo Reynaudo ja muut johtajiston jäsenet esittelivät yhtiön strategiaa. Strategian tavoitteena on vauhdittaa kasvua koko liiketoimintaportfoliossa, joka sisältää uusiutuvia kuituja, kehittyneitä materiaaleja ja hiilidioksidipäästöjä vähentäviä ratkaisuja.

Viimeisen 15 vuoden aikana UPM on pyrkinyt luomaan nahkaansa uusiksi taantuvien Euroopan markkinoiden paperintuottajasta kehittyneiden materiaalien tuottajaksi.

UPM uskoo, että sillä on hyvät mahdollisuudet vahvaan kasvuun uusiutuvissa kuiduissa eli sellussa, kehittyneissä materiaaleissa, kuten tarramateriaaleissa, erikoispapereissa ja vanerissa, sekä hiilidioksidipäästöjä vähentävissä ratkaisuissa, kuten biokemikaaleissa, biopolttoaineissa ja hiilidioksidipäästöttömässä energiassa.

Graafisten paperien liiketoiminta keskittyy puolestaan edelleen vahvan rahavirran tuottamiseen.

Uusiutuvissa kuiduissa UPM pyrkii optimoimaan tuotantoaan ja hyödyntämään täysimääräisesti maailmanluokan liiketoimintakokonaisuutensa potentiaalin uuden sellutehtaan turvin Uruguayssa.

Kehittyneissä materiaaleissa metsäyhtiön tavoitteena on vauhdittaa kasvua sekä nykyisillä että tuotetarjontaa synergistisesti täydentävillä uusilla markkinoilla.

Hiilidioksidipäästöjä vähentävillä ratkaisuilla UPM tarjoaa kestäviä vaihtoehtoja yhteiskunnan tarpeeseen vähentää nopeasti hiilidioksidipäästöjä. UPM mahdollistaa päästöjen vähentämisen kriittisillä toimialoilla tänä vuonna käynnistyvällä biokemikaaliliiketoiminnalla, valmistautumalla laajentamaan biopolttoaineliiketoimintaansa sekä luomalla arvoa energiamarkkinoiden murroksessa.

”Odotamme viime vuonna valmistuneen 3,47 miljardin dollarin selluliiketoimintainvestoinnin Uruguayssa tuovan hyvän lisän tulokseemme. Tämän lisäksi tavoittelemme tulevina vuosina tuloskasvua kehittyneistä materiaaleista ja hiilidioksidipäästöjä vähentävistä ratkaisuista. Haemme kasvutilaisuuksia voimakkaammin kasvavilla maantieteellisillä alueilla”, UPM:n toimitusjohtaja Massimo Reynaudo sanoo.

Yhtiö on edelleen sitoutunut maksamaan ennustettavia ja houkuttelevia osinkoja. Tätä voidaan mahdollisesti täydentää osakkeiden takaisinostoilla, Reynaudo lupailee. Analyytikoiden konsensusennuste lupailee sekä ensi vuodelle että vuodelle 2026 yli viiden prosentin osinkotuottoa.

Jättimäinen sellutehdas käy pian täydellä voimalla

UPM:n kaikkien aikojen suurin investointi Uruguayssä alkaa valmistua. Sellutehdas saavutti tärkeän virstanpylvään, kun tuotanto ylsi nimelliskapasiteettiin jo kuukausi ennen ensimmäistä kunnossapitoseisokkia kesäkuussa.

Kun tehdas toimii täydessä mitassa, kasvavat sellutoimitukset nostavat metsäyhtiön toisen vuosipuoliskon tulosta.

Lisäksi metsäyhtiö pian astumassa houkutteleville biokemian markkinoille. UPM Biochemicalsin jalostamo Saksassa etenee vakaasti kohti tuotannon käynnistämistä vuoden loppuun mennessä.

UPM odottaa koko vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton nousevan vuodesta 2023, mitä tukevat korkeammat toimitusmäärät, Uruguayn UPM Paso de los Torosin sellutehtaan ylösajo ja optimointi sekä alemmat kiinteät kustannukset.

Metsäkonserni odottaa monien yhtiön tuotteiden kysynnän vähitellen paranevan, kun vuonna 2023 nähty varastojen purku on ohi. Uusiutuvien polttoaineiden markkinaolosuhteiden UPM odottaa kuitenkin olevan heikommat kuin viime vuonna.

Yhtiö odottaa vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla vertailukelpoisen liikevoiton nousevan vuoden 2024 ensimmäisestä vuosipuoliskosta. Parannus tulee erityisesti UPM Fibres -liiketoiminnasta, kun koko sellukapasiteetti on käytettävissä ja sellun hintataso on periodin alussa korkeammalla tasolla kuin alkuvuonna.

Analyytikko: Nämä tekijät tukevat tuloskasvua

Handelsbankenin analyytikko Hanna Grimborg arvioi pankin aamukatsauksessa, että ennen kolmannen vuosineljänneksen tulosta pankki laski UPM:n Fibres-divisioonan kustannusennusteita, koska Uruguayn sellutehtaan kustannukset laskevat odotettua matalammiksi useamman neljännesvuoden ajaksi. Toisaalta Speciality Papers-yksikköön kohdistuu kannattavuuspaineita sellun korkeamman hinnan myötä.

Grimborg kiinnittää huomiota siihen, että UPM:n tehtaiden huollot ovat nyt takana eikä vuoden lopulle ole aikataulutettu uusia. Lisäksi uusi sellutehdas käy nyt täydellä kapasiteetilla, joten vuoden loppupuolelle on odotettavissa kovempia tuottoja kuin alkupuoliskolla, analyytikko arvioi.

”Kaukaan ja Kymin tehtaat olivat hetkellisesti suljettuna kolmannella kvartaalilla, mutta Paso de las Torosin kontribuution ansiosta odotamme vahvaa tuottojen elpymistä vertailukauteen nähden”, Grimborg ennustaa.

UPM:n myönteisistä näkymistä huolimatta yhtiön osake ei ole saanut nostetta alleen. Grimborgin mukaan tämä johtuu heikoista sellumarkkinoista.

Sellumarkkinat ovat haastavassa tilanteessa, sillä maailmanlaajuinen kysyntä on hidastunut. Paperin ja pakkausmateriaalien kulutuksen lasku on johtanut suuriin varastomääriin globaalisti. Lisäksi kuluvan vuoden aikana markkinoille on tulossa merkittävä määrä uutta tuotantokapasiteettia, mikä lisää tarjontaa ja voi laskea hintoja entisestään.

Samaan aikaan pehmopaperin ja hygieniatuotteiden kysyntä kasvaa kehittyvissä talouksissa, kuten Aasiassa, missä kaupungistuminen ja keskiluokan kasvu tukevat kulutuksen lisääntymistä. Tämä voi tarjota kasvumahdollisuuksia tietyille markkinasegmenteille, mutta yleinen tilanne pysyy edelleen haastavana sellualalla.

Analyytikon mukaan osake on kuitenkin nyt arvostettu noin 13 prosenttia alle viiden vuoden keskimääräisen arvostustason, joten selluun liittyvät huolet on luultavasti jo leivottu osakekurssiin.

Handelsbankenin kolmen kuukauden suositus UPM:n osakkeelle on pidä, mutta kolmen vuoden tavoitehinta on peräti 50 euroa. Tämän hetken kurssinoteeraus on hieman alle 30 euroa.